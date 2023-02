‘Hoe kan iemand leven in de wetenschap dat hij over zijn kind heen is gereden?’

Beeld Anne Stooker

‘We zaten met z’n vieren te lunchen in de kantine van het politiebureau in Leek toen de melding kwam van een bedrijfsongeval. Met twee auto’s gingen we die kant op. Bij het overslagbedrijf nabij Groningen was niemand. We zagen een kantoortje waarvan de deur openstond en renden ernaartoe. Binnen zat een van onze collega’s met een bewusteloos kind van een jaar of 4 in zijn armen. Een ander stond ernaast en zei: ‘Ik voel geen hartslag.’

‘We zagen niks aan dat kind, een jongetje, alleen wat piepkleine krasjes op zijn hoofd. Mijn collega’s legden hem op een bank en gingen reanimeren, met twee vingers, omdat-ie nog zo klein was.

Vorkheftruck

‘Zijn moeder zat ook in dat kantoortje. Ze keek apathisch voor zich uit, ik vermoed dat ze in shock was. ‘Wat is er gebeurd?’, vroeg ik. Doodkalm antwoordde ze: ‘Mijn man is met een vorkheftruck over hem heengereden.’ Mijn collega en ik wisselden even een blik: de ruimte onder een vorkheftruck is heel klein. Dat overleeft-ie niet. Kansloos.

‘Ineens kwam haar man binnen. Hij liep wat heen en weer, we kregen geen contact met hem. ‘Pak maar wat spullen voor in het ziekenhuis’, zei z’n vrouw. Dus liep die man weer naar buiten. Ik denk dat ze op dat bedrijventerrein woonden.

‘De ambulance was al gebeld, maar ik vroeg ongeduldig aan de meldkamer waar die bleef. Minuten leken uren te duren. We wachtten in dat kantoortje, het was er doodstil, terwijl de collega’s reanimeerden. De vader van het kind kwam terug met een tas spullen en zweeg in alle talen. Ik dacht steeds: beseffen jullie wel wat er met jullie kind gebeurt? Aan de andere kant denk je ook: dat weten ze dondersgoed. Maar geen van ons hier is in staat daar iets aan te veranderen.

Kinderfietsje

‘Eindelijk hoorden we sirenes, die hoor je op het platteland al van ver. Het klinkt vervelend, maar dat voelde als een verlossing. Die ambulancebroeders wisselden diezelfde blik toen we zeiden wat er was gebeurd.

‘Terwijl zij het reanimeren overnamen, gingen wij op zoek naar die vorkheftruck. Die stond zo’n honderd meter van dat kantoortje op het bedrijventerrein. Ernaast lag een kinderfietsje met zo’n vrolijk, oranje vlaggetje aan de achterzijde. We keken onder die heftruck, de ruimte was hooguit tien centimeter en we zeiden tegen elkaar: ‘Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat er niet meer verwondingen zichtbaar zijn?’

‘Toen we terug waren bij dat kantoortje was de ambulance net vertrokken. Die vader had onze collega’s verteld dat er niemand in het bedrijf was in verband met Hemelvaartsdag en dat hij nog even snel iets wilde doen met de heftruck. Hij realiseerde zich niet dat zijn kind daar fietste omdat er nooit kinderen waren als er werd gewerkt. Hij reed vooruit, hoorde een gek geluid, reed achteruit om te kijken wat dat was, en is dus waarschijnlijk twee keer over zijn kind gereden.

‘Het greep me bij de keel. Ik had zelf een kind in die leeftijd. Zo’n gedachte dat dit je met je eigen kind overkomt blokkeer je meteen, dat kun je niet aan. En ik vroeg me af: hoe kan iemand leven in de wetenschap dat hij twee keer over zijn kind is gereden?

Perplex

‘We gingen terug naar het bureau en hebben daar gewoon ons brood verder opgegeten, omdat er weer een volgende melding kan komen. Nu is dat ondenkbaar, maar destijds ging dat zo. Ik weet nog dat ik eens ’s ochtends een verdrinking had, en ’s middags een verhanging. En niemand die zei: ‘Trek je het nog?’

‘Een tijdje na dat ongeluk gebeurde er iets vreemds. Ik was in de buurt van dat overslagbedrijf en dacht: ik ga even kijken. Ik reed ernaartoe, ik moest rechtdoor, maar sloeg op het allerlaatste moment linksaf. Ik ben zo rationeel als maar kan, maar dat afslaan deed ik niet bewust. Ik was perplex en zei tegen mezelf: ‘Doe normaal, rij terug.’ Ik deed dat, maar weer kon ik er niet langsrijden. Het lukte me echt niet. Ik blokkeerde en sloeg steeds op het laatste moment linksaf, alsof iemand anders mij bestuurde.

‘Ik probeerde er vaker langs te rijden, en op een gegeven moment zelfs elke dag. Maar steeds lukte het niet. Ik zei eens hardop tegen mezelf: ‘Dit is niet jouw verdriet, Eric.’ Maar dat was het wel geworden.

‘Ik sprak er met niemand over. Die blokkade heeft een halfjaar geduurd. Toen ineens lukte het wel. Ik reed rechtdoor, zag niks bijzonders bij het bedrijf en dacht: oké, nu kan ik dit afsluiten. Later, toen ik voor het eerst over PTSS hoorde, wist ik: dat was het dus. En daar kun je dus ook weer overheen komen. Wel denk ik nog elke Hemelvaartsdag terug aan dat afschuwelijke ongeluk. En dat zal altijd wel zo blijven.’