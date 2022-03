Hoe kan de sociale cohesie in Nederland bewaard blijven? Twee auteurs geven hun visie

Beeld Sarah Yu Zeebroek

Zie Nederland als een verouderd autootje. De glorietijd waarin alles naar behoren functioneerde, ligt achter ons. Nu is het oliepeil laag, de koelvloeistof lekt, de gordels zijn versleten. Problematischer zijn de veranderingen die zich buiten voordeden: het wegennet, de drukte, de snelheid. De auto bleef hetzelfde, de wereld veranderde. Dit beeld doemt op wanneer je De Verdeelde Nederlanden en Met Nederland in therapie leest, van respectievelijk Sjoerd Beugelsdijk en Kiza Magendane. Beide auteurs vragen zich af hoe Nederland een eenheid kan blijven en welke veranderingen moeten worden doorgevoerd om de sociale samenhang te bewaren.

Een inclusieve publieke ruimte

Kiza Magendane (1992) schrijft al jaren stukken en columns voor NRC en De Groene Amsterdammer. In 2007 kwam Magendane als 15-jarige jongen naar Nederland. Zijn schrijverschap ontstond tijdens zijn reis; terwijl hij vanuit Afrika naar Nederland vluchtte, voerde hij ‘een oorlog met woorden en mijn pen was mijn enige speer.’ Volgens Magendane is schrijven ‘in de eerste plaats een vorm van engagement’.

Met Nederland in therapie valt uiteen in twee delen. Het eerste schetst Magendanes tocht naar Nederland, de reis ‘van vluchteling naar burger’. Het is ondoenlijk geen sympathie te voelen voor Magendane, die als 10-jarige zijn door oorlog verscheurde thuisland Congo ontvluchtte, in een Tanzaniaans vluchtelingenkamp terechtkwam en een paar jaar later naar Nederland mocht komen. Bij vlagen doet zijn verhaal denken aan Dave Eggers’ magistrale roman What is the What, over een jongen die Soedan ontvlucht en probeert zich in Amerika te vestigen.

Het tweede deel is academischer. Magendane schetst via denkers als Kwame Anthony Appiah, Ernest Renan en Benedict Anderson de cultureel-historische context van het denken over staatsvorming en geeft een stoomcursus natievorming. De centrale vraag die Magendane opwerpt, is hoe Nederland een inclusieve publieke ruimte kan bouwen, waar verschillen geen schisma veroorzaken en overeenkomsten centraal worden gesteld.

Magendane constateert dat Nederland een land is dat verandert, en tegelijkertijd exclusiever is dan Nederlanders zelf denken. Het is een land waarin Stef Blok als minister van Buitenlandse Zaken opmerkt dat hij ‘pragmatisch’ is ten opzichte van xenofobie, terwijl er ook culturele veranderingen plaatsvinden: de Gouden Koets staat op stal, Zwarte Piet blaast de aftocht, de term Gouden Eeuw is in de ban, de premier erkent dat er institutioneel racisme is en omstreden helden vallen van hun voetstuk.

Een nieuwe collectieve identiteit

Met Nederland in therapie is aanklacht, analyse en pleidooi ineen. Magendane constateert dat er een obsessief onderscheid wordt gemaakt tussen ‘nieuwkomers’ zoals hij en ‘echte Nederlanders’. Dat verklaart hij als ‘wortelzucht’: in een steeds complexere, globale wereld hebben mensen behoefte aan houvast en greep op de eigen omgeving. Dat kan door buitenstaanders als extern te blijven beschouwen.

Nederland is volgens Magendane een verzakt huis waarin de bewoners elkaar niet langer treffen in gemeenschappelijke ruimten, maar vanuit hun eigen kamers op elkaar neerkijken. Een collectieve therapie zou de remedie zijn, meent hij: een goed functionerende samenleving kan volgens hem pas bestaan als mensen zich ‘verbonden voelen’ door afspraken en verhalen over een collectieve identiteit. Magendane stelt een ‘waarachtige dialoog’ voor om die collectieve identiteit opnieuw te vormen; een dialoog waarin ruimte is voor een diversiteit aan stemmen en dus ook ‘nieuwkomers’ een stem hebben. Deelnemers moeten samenkomen op een vertrouwde plek, moeten naar elkaar luisteren zonder te veroordelen en allen tot doel hebben er gezamenlijk uit te komen.

Dat is een sympathiek idee. Dat geldt eveneens voor Magendanes pleidooi dat er een nieuw verhaal moet komen, ‘een gedeeld verhaal’, en een ‘nieuw burgerschap’ ook, waarin nieuwkomers een plek vinden. Maar de vraag is: hoe? Hoe organiseer je zo’n gesprek op landelijk niveau? En vooral ook: hoe ga je in gesprek met mensen die niet in een gesprek geïnteresseerd zijn? Die vragen worden niet beantwoord. Al blijven de oplossingen te vaak bij abstracties, Magendane is een scherpe denker en zijn analyse van een veranderend Nederland is fijn geschreven.

Heldere voorstellen en aanbevelingen

De zoektocht naar een nieuw collectief, en de vraag hoe Nederland überhaupt een collectief kan blijven, is ook een van de uitgangspunten in De verdeelde Nederlanden – Hoe een perfecte storm een klein land dreigt te splijten (en wat we daaraan kunnen doen) van Sjoerd Beugelsdijk (1976). Volgens Beugelsdijk stellen Nederlanders sinds twee decennia de vraag ‘wie ‘wij’ nog zijn’. Hij ziet een andere tweedeling dan Magendane.

Beugelsdijk, hoogleraar economie aan de Rijksuniversiteit Groningen, baseert zijn analyse op wetenschappelijk onderzoek uit de economie, sociologie, politicologie en bedrijfskunde, en op het identiteitsonderzoek dat hij verrichtte voor het Sociaal en Cultureel Planbureau en in 2019 publiceerde onder de titel Denkend aan Nederland. Volgens Beugelsdijk is de polarisatie een samenspel tussen verschillende problemen van politieke, sociologische en economische aard. Vier elementen grijpen op elkaar in en zorgen voor een spanningsveld dat Nederland, getuige de ondertitel, ‘dreigt te splijten’.

Anders dan Magendane benadrukt Beugelsdijk dat deze problemen niet louter Nederlandse aangelegenheden zijn. In Duitsland (de opkomst van AfD), in Frankrijk (de populariteit van Marine Le Pen), in Hongarije (het Fidesz van Orbán) en in Polen (kabinet van PiS) speelt vergelijkbare problematiek. Anders dan Magendane ook, doet Beugelsdijk tien concrete aanbevelingen om polarisatie tegen te gaan. Elke aanbeveling werkt hij uit met heldere voorstellen, variërend van het van overheidswege opleggen van regels voor transparantie op sociale media tot investeringen in de overheidsdiensten en herzieningen in het belastingstelsel om verschillen tussen arbeid en kapitaal gelijk te trekken.

Beugelsdijk durft stelling te nemen, bijvoorbeeld tegen de definitie van ‘migrant’ zoals opgesteld door het CBS. Belangrijker, hij betoogt overtuigend welke richting Nederland op moet om polarisatie in te dammen. Daarmee helpt hij de verouderde auto die Nederland is de weg weer op – Beugelsdijk zet een koers uit. Het is te hopen dat het kersverse kabinet er kennis van neemt – dit boek zou verplichte kost moeten zijn. En in feite ook voor de rest van bestuurlijk Nederland.

Kiza Magendane: Met Nederland in therapie. Prometheus; 240 pagina’s; €19,99. ★★★☆☆

