Hoe Joost zijn gevoelens verwoordt en verklankt is vaak even origineel als briljant ★★★★☆

Via YouTube en TikTok is de 24-jarige Joost Klein uitgegroeid tot een van de boeiendste popfenomenen van Nederland. Hij maakte eerder dit jaar al veel indruk op grote festivals als Pinkpop en Woo Hah, waar hij duizenden bezoekers wist in te pakken met een knappe afwisseling van kolder en ernst. Zijn bijzondere gave om een lach en een traan ongemerkt in elkaar over te laten lopen demonstreert hij nog nadrukkelijker op Fryslân, alweer zijn achtste en verreweg zijn beste album.

Als Joost bracht Klein al veel muziek uit, maar nooit ging hij zo diep als hier. In een dik half uur krijgt de luisteraar zijn hele autobiografie over zich uitgestort, van de vroege dood van zijn beide ouders tot zijn vergeefse roep om psychische hulp en moedeloos makende GGZ-ervaringen. In mindere handen was dit album een melodramatische draak geworden, maar hoe Joost zijn gevoelens hier verwoordt en verklankt is vaak even origineel als briljant. Vrolijke skamuziek en stuiterende technobeats zijn niet de eerste stijlen waar je aan denkt als je Joosts verleden kent, maar de happyhardcorebeats in Wachtmuziek werken net als het Doe Maar-deuntje in PTSD.

Een enkele keer dreigt het iets te melig te worden, maar dan is er ineens weer gewoon een mooi liedje als Liverpool, dat deze emotionele achtbaan besluit, en wil je nog een keer.

Joost Fryslân Pop ★★★★☆ Albino Sports