Hoe Jerrod Carmichael de masculiene wereld van de stand up openbreekt

Hij noemde zichzelf de ‘minst beroemde presentator in de geschiedenis van SNL’, maar hij stond er mooi wel vorige week, in het weekend na de Oscaruitreiking: Jerrod Carmichael, een 35-jarige Amerikaanse standup comedian die hard op weg is een belangrijke nieuwe stem in de comedywereld te worden. Carmichael had de eer om het grootste comedypodium van de VS, het satirische tv-programma Saturday Night Live, eenmalig te ‘hosten’. Hij had daarbij de belangrijke taak om satirisch commentaar te leveren op ‘De Klap’ van acteur Will Smith aan komiek Chris Rock. Hij deed dat volgens velen voortreffelijk, door in zijn openingsmonoloog geestig om het incident heen te praten: ‘Ik ga er niet over praten. Ik heb er al genoeg over gepraat, de eerste dagen blééf ik erover praten, maar nu ben ik het helemaal zat om erover te praten.’

Nog meer lof oogst Jerrod Carmichael deze weken voor zijn kwetsbare nieuwe comedyshow, Rothaniel, sinds een week te zien op HBO Max. Rothaniel is de voorstelling waarin Carmichael uit de kast komt als homoseksueel, zo kopten de Amerikaanse nieuwsmedia, maar wat de show vooral zo indrukwekkend maakt is de manier waarop Carmichael praat over zijn ‘geheim’. Rothaniel is prachtig gefilmd door collega-komiek Bo Burnham, die de intense close-ups die we herkennen uit zijn Netflix-hit Inside (2020), ook heeft losgelaten op deze theatervoorstelling. De show werd opgenomen in de intieme setting van de Blue Note Jazz Club in New York. De special opent met een man die in zijn eentje door een besneeuwd Manhattan loopt. We zien Jerrod Carmichael de jazzclub betreden en plaatsnemen nemen op een stoel op het podium, bijna tussen de toeschouwers in.

‘Ik wil met jullie over geheimen praten,’ begint Carmichael zijn verhaal. Als eerste biecht hij op dat Jerrod niet zijn echte voornaam is, maar zijn tweede naam. Hij haat zijn echte voornaam en heeft hem daarom nooit in het openbaar gebruikt. Daarna vertelt Carmichael dat er allerlei geheimen in zijn familie zijn, ‘dingen die bestaan maar toch niet bestaan’. Hij groeide op in het plaatsje Winston-Salem in North Carolina. Zijn beide grootvaders hadden buitenechtelijke kinderen. De geschiedenis wordt met veel humor verteld, terwijl het ook schrijnend is. Carmichael vertelt over het overspel van zijn eigen vader, die affaires en buitenechtelijke kinderen had zonder dat zijn moeder dat wist. Carmichael toont hier veel medeleven met zijn lieve, gelovige moeder.

Het thema van geheimen in de familie betrekt Jerrod vervolgens op zichzelf. ‘Ik heb zelf ook een geheim, en dat geheim is dat ik homo ben.’ Een coming out is altijd een moeilijk moment, voor wie dan ook, maar nadat je over Carmichaels achtergrond hebt gehoord begrijp je meteen waarom dit een worsteling is geweest. De spanning in de zaal wordt doorbroken met een paar goede grappen over de coming out. ‘Ik kom uit een omgeving waar je wordt opgevoed als een echte man. Toen ik een een vriendje kreeg spraken we dan ook als echte mannen. Bij het zoenen fluisterden we ‘no homo’ naar elkaar.’

Hij maakt niet alleen grappen, Jerrod stelt zich ook kwetsbaar op als hij praat over zijn christelijke moeder die zijn seksuele voorkeur nog niet kan accepteren. Het slot van de voorstelling gaat vooral over de vraag hoe belangrijk het voor een zoon is om door zijn moeder geaccepteerd te worden. ‘Ik weet dat ze naar deze show gaat kijken’, zegt Carmichael ook, waarna hij een veelbetekenende blik in de camera werpt.

Qua structuur doet Rothaniel denken aan de succesvolle comedyshow Nanette van Hannah Gadsby (2018): de voorstelling begint als reguliere comedy en veel lachen, maar neemt halverwege een serieuze wending. Waar Gadsby haar verhaal deed voor een enorme zaal, is het bij Carmichael heel intiem, en lijkt hij meer te improviseren. Bijzonder is ook dat het overwegend Afro-Amerikaanse publiek dingen gaat roepen en vragen gaat stellen, waardoor een mooie interactie ontstaat. Een man vraagt: ‘Het heeft jou jaren gekost om jezelf te accepteren, waarom geef je je moeder niet ook zoveel tijd?’ In plaats van een snedige reactie, zoals je dat zou verwachten in een standup-setting, geeft Carmichael serieus antwoord op de vragen.

De voorstelling oogst veel lof in de Amerikaanse media en wordt gezien als de grote doorbraak van Jerrod Carmichael. Hij maakte sinds 2014 al diverse soloshows, speelde rolletjes in films als Bad Neighbours (2014) en Mid90s (2018). In 2015 kreeg hij de hoofdrol in sitcom The Carmichael Show, waarin hij een heterojongen speelt die met zijn vriendin inwoont bij zijn familie in North Carolina. Nu Carmichael ‘in zijn eigen schoenen is gestapt,’ aldus een van de lovende Amerikaanse recensies, kan hij ook een rol spelen binnen de emancipatie van zwarte queers. Celebrities van kleur hebben een geschiedenis waarin het niet eenvoudig om publiekelijk uit de kast te komen. Binnen de popmuziek zorgde rapper Lil Nas X de laatste jaren voor een doorbraak door openlijk gay te zijn op een ontwapenende, speelse manier. Binnen de masculiene wereld van de standup comedy zou Jerrod Carmichael een voortrekkersrol kunnen spelen. Het maakt nieuwsgierig naar wat de performer nog meer te vertellen heeft.