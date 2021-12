Hoe je ook kunt omgaan met #MeToo: doen alsof je neus bloedt

Floortje Smit, filmrecensent, werpt haar blik op de hedendaagse beeldcultuur.

Het gaat slecht met West Side Story. De musical, geregisseerd door Steven Spielberg, werd uitstekend gerecenseerd, maar het Amerikaanse publiek laat het afweten. De analyses: is een jong publiek niet meer onder de indruk van de gevestigde naam Spielberg? Is een musical vooral aantrekkelijk voor boomers, en durven die tijdens deze pandemie niet naar de bioscoop? Of ligt het aan Ansel Elgort?

De zaak-Elgort geldt al maanden als hét hoofdpijndossier rondom West Side Story. Toen de opnamen waren afgerond, kwam de bekendste hoofdrolspeler in opspraak. Een vrouw beschuldigde de Baby Driver-acteur afgelopen zomer op Twitter van seksueel misbruik toen ze 17 was, andere vrouwen lieten vervolgens weten dat ook zij door Elgort via sociale media waren benaderd toen ze minderjarig waren. De berichten zijn inmiddels grotendeels verwijderd. Elgort ontkende de aantijgingen in een Instagram-post die nu óók weg is.

Wat zou er gebeuren met Elgort? Hoe zou de filmmaatschappij de schade aan de film proberen te beperken? Zijn rol minimaliseren? Hem vervangen indien mogelijk, zoals gebeurde bij Kevin Spacey in All The Money in The World? Hem buiten het publiciteitscircus houden, zoals Armie Hammer nooit promotie deed voor Death on the Nile?

Het antwoord bleek: niets van dit alles, concludeerde vaktijdschift Variety deze week verbaasd. Vrolijk schoof Elgort aan bij James Corden in zijn latenightshow. Hij deed geen grote omslagverhalen, maar wel kortere groepsgesprekken en interviews op de rode loper.

Het wonderlijke: geen journalist vroeg naar de beschuldigingen. Het doet vermoeden dat zij vooraf moesten tekenen dat zij ‘niet naar persoonlijke dingen zullen vragen’, wat vaker gebeurt. Of dat ze het überhaupt niet in hun hoofd halen om iets controversieels te vragen: de belangen zijn te groot, misschien willen ze de pr-bureaus en managers – de poortwachters van de sterren – niet voor het hoofd stoten. En dat hoeft ook niet, als je redeneert dat er tot nu toe alleen maar onbevestigde, later gedeletete geruchten gaan.

Zo werd er over een maandenlange controverse in het officiële publiciteitscircus vakkundig gezwegen. Online maken mensen zich weliswaar nog druk, maar die groep is vermoedelijk toch te klein om de kaartverkoop echt te drukken.

Het is een mogelijkheid waar geen filmmaatschappij met #MeToo-achtige sterrenproblemen eerder rekening mee heeft gehouden: je kunt toch niet doen alsof er niets aan de hand is, dachten ze tot nu toe. De cynische conclusie is dat dat publicitair gezien misschien juist wél het beste is.