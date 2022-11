Hoe is er in hemelsnaam groen licht gegeven aan ‘De invasie van België’?

Soms denk je alles wel gezien te hebben. Dat het qua infantiele tv-formats niet meer gekker kan. Toch besloot iemand bij de publieke omroep dat het wel een leuk idee zou zijn om een programma uit te zenden waarin het ene land het andere binnenvalt. Wat er in hemelsnaam in het water zat toen er groen licht werd gegeven aan De invasie van België (NPO 3, PowNed), zal waarschijnlijk altijd een raadsel blijven.

Het idee van het programma is dat tien redelijk Bekende Nederlanders België ‘binnendringen’ om het land ‘terug te pakken’. De BN’ers moeten een heel volk ‘op de knieën krijgen zonder bloedvergieten’, en ‘het buurland in stilte en zonder militairen binnenvallen’. Het was tijd om ‘iets recht te zetten’.

Dat komt in de praktijk vooral neer op lekker ludieke opdrachten. De BN’ers moeten live op de radio de oorlog verklaren, Belgisch bier in een supermarkt vervangen door Nederlands bier, of een vlag planten op Belgisch grondgebied. Maar, en daar wordt het helemaal spannend: er zijn ook Bekende Vlamingen die ze opsporen en opjagen. Alles staat onder leiding van ‘De Kolonel’, een onzichtbare opdrachtgever die zijn ‘soldaten’ op afstand aanstuurt.

Simon Zijlemans (links) en Tess Milne in de bosjes in het programma ‘De invasie van België’.

In de deelnemers herkennen we onder meer twee jongens uit de Streetlab-clan, presentatoren Tess Milne en Simon Zijlemans, oud-voetballer Anouk Hoogendijk en rapper Gers Pardoel. Laten we hopen dat ze in ieder geval royaal gecompenseerd zijn – al zal het programma voor hen een minder zware bevalling zijn geweest dan voor de kijker, die drie kwartier moet aanschouwen hoe Milne en Zijlemans door de bosjes rennen, en hoe de Streetlab-jongens Belgenmoppen tappen in een bar. Je verwacht het niet, maar daar blijkt in de praktijk dus geen moer aan. In de openingsaflevering vraagt de voice-over zich af wat er precies gebeurt als je met tien mensen een ‘grensoverschrijdende uitdaging’ aangaat.

Tja, helemaal niets dus.

Natuurlijk kon je spreken van een ongelukkig getimed format. Misschien was het weer eens een nieuwe provocatie van PowNed om te kijken hoe ver ze kunnen gaan in het nodeloos rondstrooien van publieke bankbiljetten. Misschien dacht de eindverantwoordelijke dat dit ging om een simpel YouTubevlogje, en niet om een programma dat primetime werd uitgezonden op NPO 3. Realistischer, en vooral zorgwekkender, is dat mensen daadwerkelijk potentie zagen in dit format, en dachten dat het écht leuk zou zijn om Gers Pardoel door België te zien rennen om een fopinvasie te plegen.

Er is niets mis met wat doelloos vermaak op zijn tijd. Maar om ons nu te laten kijken naar een avonturenprogramma dat een mislukte, doodsaaie en totaal zielloze mix vormt van programma’s als Het jachtseizoen en Hunted is wel weer het andere uiterste. Misschien wordt het tijd dat de Belgen óns maar gewoon annexeren. Dan zijn we in ieder geval verlost van dit soort infantiele televisie.