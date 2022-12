Hoe ik door First Dates minder onverdraagzaam werd, en andere lessen van 7 jaar professioneel tv-kijken

Beeld Tzenko

Wanneer ik aan mijn jeugd denk, zie ik een kind dat buitenspeelt tot het donker wordt. Dat knikkert, voetbalt en verstoppertje speelt. Bordspellen doet. Speurtochten. Maar tegelijkertijd heb ik een levendige herinnering aan praktisch elk tv-programma dat werd uitgezonden tussen 1992 en 2005: het kan niet anders of ik heb het grootste deel van die periode aan de tv gekleefd gezeten. Ik keek naar alles. Als het werd uitgezonden, was aan mijn minimumeis voldaan. Een kleine verslaafde was ik, de knoppen van de afstandsbediening sleten sneller dan de neuzen van mijn schoenen.

Buiten speelden kinderen tot het donker werd, bij ons binnen gaf het scherm goed licht. Dat ik er ooit genoeg van zou krijgen, leek me uitgesloten. Dat ik er ooit iets van zou leren trouwens ook.

In mijn laatste tv-recensie voor de Volkskrant, op 12 mei 2022, deed ik een poging de zeven jaar dat ik op regelmatige basis over tv schreef in enkele zinnen samen te vatten: ‘En als je dat schrijven over televisie maar lang genoeg volhoudt, kun je op een zeker moment denken dat je over álles op televisie weleens geschreven hebt. (...) Tv als een satelliet die heel traag steeds opnieuw dezelfde baan beschrijft, langs nieuws, politiek, misdaad, human interest, talentenjachten, maatschappelijke verontwaardiging, eten, fictie, onderzoek, satire, cultuur, zin en onzin, leven en dood.’

Met andere woorden: ik had het wel gezien.

Gerrit Komrij keek een jaar lang professioneel tv en stelde vast: ‘De televisie bereikt het peil van mensen die erover beslissen. Die mensen zijn zonder uitzondering dom, gebrekkig of kinds. Daarom is ook de televisie dom, gebrekkig en kinds.’ Arjen Fortuin, wiens tijd als recensent bij de overburen van NRC enigszins parallel liep aan die van mij, beredeneerde in zijn fijne boek Kijkt u nog? (Das Mag, 2022) juist dat televisiekijken een ‘daad van verbinding’ is in een wereld waarin dat soort daden steeds minder vanzelfsprekend zijn geworden. Wat stel ik daar tegenover? Ik moet verder kunnen komen dan dat ik ‘alles wel zo’n beetje gezien’ heb. En wat is dat, ‘alles’? En ik heb toch wel iets meer geleerd dan dat ieder mens na een bepaald aantal uur televisiekijken zijn taks bereikt?

First Dates

In de zeven jaar tv-kijken met een notitieblok binnen handbereik leerde ik genres kennen waarmee ik anders nooit in aanraking was gekomen. Op commerciële zenders werd relatief weinig van mijn gading uitgezonden, dus die zenders kwamen in mijn recensies minder vaak aan bod. Hetzelfde gold trouwens voor fictie, een genre dat zich op de een of andere manier niet goed in een tv-stukje liet persen, althans: in een stukje van mij.

Soms trof ik een programma waardoor ik niet alleen mijn vooroordeel over een genre moest herzien, maar ook mijn oordeel over gehele mensheid.

Als ik me weer eens sta op te winden over de luidruchtigheid of de incompetentie van een wildvreemde, denk ik geregeld aan First Dates, en hoe dat programma je vooroordelen naar aanleiding van het uiterlijk van mensen manipuleerde door de kandidaten aan een doodgewone datingshow zo slim en zo lief voor te stellen dat je ze allengs alle goeds ging gunnen. Bij elke gang van het diner werd een nieuwe laag aan de personages toegevoegd, een onzekerheid, een onverwacht talent, een verrassende opmerking of een (vaak opvallend conservatief) ideaalbeeld van de liefde. Dat alles gebeurde zo zorgvuldig dat je die personages vervolgens overal op straat dacht tegen te komen. First Dates bezat en bezit een wonderlijke, onvermoede kracht, die ik opmerk als ik op het punt sta een wegpiraat uit te kafferen en dan denk aan hoe diezelfde figuur me zou ontroeren als-ie bij Victor aan de bar zat.

Er bestaan meer programma’s met een vergelijkbare kracht, programma’s die me de afgelopen jaren op de een of andere manier terzijde stonden: de minidocumentaires op Zapp, Zondag met Lubach, Nieuwsuur, Andere tijden sport en het bij grote calamiteiten altijd kalm blijvende Jeugdjournaal, dat me leerde dat wie minder woorden tot zijn beschikking heeft, zorgvuldiger gaat formuleren.

Bij elke tv-recensie werkte ik ver vooruit. Van programma’s die al af waren, vroeg ik zichtlinks aan en maakte ik alvast notities in het documentje van de betreffende recensiedag. De zichtlinks die het langst van tevoren beschikbaar waren, betroffen ellenlange documentaires over misstanden ver van hier, portretten en achtergronden die meestal ver na middernacht staan geprogrammeerd. Ik heb talloze 2Docs over Kirgizische oppositieleiders of boerenfamilies in Tibet gezien, evenals veel kunstenaarsportretten in Het uur van de wolf of Close Up. Bij die documentaires maakte ik talloze aantekeningen die het nooit tot een stukje schopten, bijvoorbeeld omdat diezelfde avond op een ander net aan een praattafel twee semi-deskundigen elkaar in de haren vlogen.

NOS Jeugdnournaal

Kortom: soms dacht ik net zo hard aan de leescijfers die een ophefstukje zouden opleveren als de makers van die ophefprogramma’s aan de kijkcijfers hadden gedacht. Niets vreselijks is mij vreemd. Af en toe schreef ik toch over nauwelijks bekeken documentaires over niet voor de hand liggende thema’s. In een tijdperk waarin iedereen in staat wordt gesteld programma’s op elk gewenst tijdstip terug te kijken, is de tv-recensent niet langer de klassieke criticus die het gebodene beoordeelt, maar ook een gids in een eindeloos aanbod.

Zodoende zag ik door de jaren heen talloze schitterende documentaires, met zorg en liefde gemaakt. Veel ervan ben ik vergeten, de aantekeningen die ik daarbij maakte zwerven onuitgewerkt in de cloud. Van sommige andere keren op ogenschijnlijk willekeurige momenten beelden terug in mijn herinnering: King of the Cruise, Lourdes, Wei, Shadow Game, Nao ’t Zuuje, Icarus, Carroussel, Vogelparadijs, De spelende mens, ZappDoc: De vogelvriend, In procedure, Mister Soul, De lengte van liefde en Pilotenmasker.

Een aantal zaken veranderde voorgoed in de jaren dat ik tv keek. Misstanden achter de schermen waarover eerst alleen besmuikte grapjes werden gemaakt of schimmige roddels werden verteld, werden uitvoerig en steeds openlijker aan de kaak gesteld, want de verleiding van ‘tv over tv’ is voor iedere maker onweerstaanbaar.

En in de NPO-dans tussen ‘publieke taak’ en ‘publiekssucces’ ging die laatste meer en meer leiden. Op inhoudelijke programma’s werd keer op keer bezuinigd: ze werden op incourante tijdstippen geprogrammeerd, om vervolgens te worden geschrapt of geleidelijk op te lossen in een ‘multimediaal platform’. Verschillende malen ging een cultureel programma kopje onder, om dan vlug te worden vervangen door een verdunde versie van het origineel. VPRO Boeken ging, Mondo kwam. Mondo ging, Brommer op zee kwam. En nu is ook dat laatste programma weg. Voor wie zich niet laat platslaan door de kijkcijfermepper, rest de vlucht door een kier naar buiten.

Boerderij van Dorst

Veel vaker dan veel tv-haters voor mogelijk houden, doken er prachtige programma’s op die je elke keer wel zou willen aanraden: 100 dagen voor de klas, De wasstraat, Mijn vader de gelukszoeker, Frontlinie, Metropolis, De kijk van Koolhoven, Nachtdieren, Experimensen. Zo kon je af en toe zien wat er kan gebeuren wanneer tijd en relatieve vrijheid samenvallen met talent en aandacht. Dan ontstond er soms iets uitzonderlijks, zoals bij Klassen, bij 100 dagen in je hoofd, bij Promenade. Programma’s die, elk op hun eigen manier, het medium overstegen en je iets leerden waarvan je niet kon weten dat je het nog niet wist.

Van sommige dingen die ik van tv leerde ben ik blij dat ik ze nu weet, andere kennis had ik prima zonder gekund. Zo kwam ik erachter hoe sommige programma’s dankzij alleen de keuze van hun achtergrondmuziek al kunnen slagen (Boerderij van Dorst, Dwars door de Lage Landen), ik leerde dat programma’s die het (im)morele van menselijk gedrag onderzoeken vaak zelf moeite hebben te onderscheiden wat oké is en wat niet (Hufterproef, Echt niet OK), dat mijn voorkeur voor Vlaamse tv ietwat particulier was, maar ook best vaak gerechtvaardigd (Ontoerekeningsvatbaar, Het leven in kleur, Winteruur). En dat ik als ‘prof’ onverminderd vatbaar bleef voor verslavende shows als Married at First Sight, B&B vol liefde en The Masked Singer, kijkervaringen die me deden denken aan het openen van een zak winegums die hoe dan ook leeg moet, ook al weet je dat je straks licht onpasselijk in bed ligt.

Ik leerde dat weinig me zo koud laat als programma’s waarin Bekende Nederlanders iets proberen te leren wat ze niet per se goed kunnen – fotograferen, drones besturen, wielrennen, koken of comedian zijn – en dat dat soort shows in wezen niet gaan over de bekendheden die eraan deelnemen, maar slechts over het feit dát die mensen deelnemen. Zeg maar: de bodem van herkenbaarheid. Van het genre De BN’er & Zijn Problemen (waarin bekende mensen kond doen van hun beperkingen/ moeilijkheden/ kwetsbaarheden) had ik eveneens gauw genoeg, terwijl, niet erg consequent, mijn licht beschamende voorkeur voor programma’s over De BN’er Als Privémens in stand bleef. In die shows zaagden presentatoren als Van Erven Dorens, Wesselink, Rooijackers, Van der Vorst en anderen vergeefs aan de stoelpoten van de godfather van het genre, Ivo Niehe.

Dwars door de Lage Landen

Wat ik ook leerde, dankzij shows als Onmogelijke duetten, Think Inside the Box en het smadelijk gesmolten Max-baksel Showcolade: dat ook ik grenzen heb. Zodra ik keek naar programma’s die ogenschijnlijk bewust iedere vorm van kwaliteit hadden geweerd, dacht ik al snel niet meer aan mezelf, de kijker, maar aan de betrokkenen: presentatoren en panelleden die met een gouden ketting zijn vastgeklonken aan de wansmaak van een zenderbaas. Misschien had mijn sympathie wat meer moeten liggen bij de kandidaten van realityshows, hulpprogramma’s en talentenjachten, waarin kwetsbare mensen – moeilijk opvoedbare pubers, tienermoeders of zangers en dansers die ontdekt willen worden – zich tot de tv wendden in de hoop op wat wind in de rug.

Lang keek ik net te graag en net te weinig kritisch naar de feelgoodshows over mensen die worden opgetild door de camera’s. Terwijl de onoverbrugbare ongelijkheid – tussen mensen die hulp zoeken en mensen die tv-hulp leveren – ook allerlei ongemakkelijke en onverkwikkelijke incidenten rond dat soort programma’s opleverde. De meeste van die shows bestaan trouwens nog steeds, en tv duikt nog steeds voortdurend op in de levens van hulpbehoevende mensen als de verlosser die bij nader inzien meer weg heeft van een loverboy. Dat op tv het meeste nep is, daar komen kandidaten vaak pas achter als de opnames al zijn afgerond.

Of ik nog iets leerde over talkshows? Meer dan me lief is. Ik maakte het begin mee van wat eerst ironisch, en later bijna-serieus De Talkshowoorlog werd genoemd. Wie er won, weet ik niet meer, maar de kijker was het in elk geval niet: het gesprek van de dag is er inmiddels de héle dag, op elke zender. Onkunde en onvrede vormen samen een hoge fluittoon, een opinietinnitus waar je zomaar gek van zou kunnen worden.

Radio Gaga

En dan zijn er nog de gebeurtenissen, rubrieken, mensen, programma’s en momenten waar je niet per se iets van opsteekt, maar die gewoon zijn blijven hangen, Joost mag weten waarom. Ze hebben zich vastgezet in mijn geheugen en daar zitten ze nog voorlopig nog wel even: de rollende lach van oud-voetballer Andy van der Meijde, vol en toch leeg, eerst alleen op YouTube, later uitgesmeerd over zo veel programma’s dat je er alsnog knettergek van werd. Het glorieuze chagrijn van Anouk in The Voice, de Elfstedentochtobsessie die, niet gehinderd door gebrek aan welke vorm van ijsvorming dan ook, elke studio binnenkluunde, de atletiekanalyses van Gregory Sedoc, de terugkerende Kockelmann-ondervragingen op radio en tv, de monoloog van CNN-verslaggever Van Jones na de verkiezing van Trump, door het beeld wapperende reporters Jaap van Deurzen en Henrik-Willem Hofs in een herfst- of voorjaarsstorm, modellenscout Paul Fisher, die in Nederlandse provincieplaatsen tussen H&M en Kruidvat het ene potentiële supermodel na het andere dacht te ontwaren, het kerstdinerachtige ongemak van de jaarlijkse Politicus van het Jaar-verkiezing van EenVandaag, Anyssa uit Klassen, met haar opa op de scootmobiel, Peter R. De Vries, Selma van de Perre in DWDD, de voltooid verleden tijd van de tarotleggers-tv Dit is mijn toekomst, de portretjes in ‘Mijn straat’ van Lidewij Nuitten en de laconieke opmerking van de vader van een chic Italiaans gezin in Au-Pairs, wanneer een van zijn gruwelzoontjes de tanden van een vork in de hand van de Nederlandse nanny drijft: ‘Hij probeert contact te maken. Met zijn vork.’

Volgens mij zit in dat terloopse zinnetje het onderscheid tussen tv die iets komt halen en tv die ook iets brengt: in de poging contact te leggen – al is het dan met een vork. Het kan pijnlijk worden, onhandig, en heel soms is het precies raak, zoals in het voor mij onovertroffen programma Radio Gaga (Canvas), een verhalenbundel-in-beeld, waarin uiteenlopende mensen uit uiteenlopende gemeenschappen – een klooster, een revalidatiecentrum, een afkickkliniek – in een geïmproviseerde radiostudio vertelden over hun leven, over wat ze hadden meegemaakt en wat ze daarvan hadden opgestoken. Mensen die je alleen op tv ontmoet (zij het niet vaak genoeg), mensen die me meer leerden dan welke talkshowgast dan ook. Voor wie goed zoekt, zit lineaire tv vol moois. En wie volhoudt, stuit af en toe op een klein meesterwerk. Of, in de woorden van Arjen Fortuin in Kijkt u nog?: ‘Blijf dus kijken – en ontmoet mensen van wie je niet wist dat ze bestonden en die dan iets essentieels raken met een doodeenvoudige zin.’