Hoe houd je Rusland in toom – die vraag wordt niet voor het eerst gesteld

Historisch Nieuwsblad

Een Russische leider (Peter de Grote) die oprukt naar het westen, koningen (Willem I en Willem II) die journalisten in de gevangenis gooien, een antisemitische Fransman (generaal Georges Boulanger) met een afkeer van de parlementaire democratie: Historisch Nieuwsblad houdt de vinger alert aan de pols van de actualiteit. Inclusief de energiecrisis, met een foto van fietsende kinderen op een snelweg – de autoloze zondag.

En dan is er een stuk van Frans Verhagen met de kop ‘Hoe houd je Rusland in toom?’ De eerste zin kenmerkt het hele blad: ‘We hebben het eerder gezien’. De Amerika-kenner schrijft over de bufferstaten die de Sovjet-Unie na 1945 om zich heen verzamelde, aangedreven door een mengeling van zelfbewustzijn en kwetsbaarheid. Weer een verwijzing naar nu: ‘En ook toen buitelden analisten over elkaar heen.’

Containment, ofwel niet agressief beleid gericht op het voorkomen van confrontaties, was de strategie van het westen. Het hielp niet, de Sovjets lijfden het ene na het andere Oost-Europese land in. ‘Vergelijkingen gaan altijd mank, maar de terughoudendheid anno 2022 tegenover Russisch geweld in Oekraïne past in deze traditie.’

Toen en nu gaan ook deze keer in Historisch Nieuwsblad hand in hand. Het is na zeventien jaar het laatste nummer van hoofdredacteur Annemarie Lavèn. Ze wordt opgevolgd door redacteur Bas Kromhout die, net als Lavèn, nog een tijdschrift onder zijn hoede krijgt van uitgever F&L Media, Maarten.

Ewout Klei schreef over de verhouding van de pers en de autoriteiten in de 19de eeuw, ook met een goede aanleiding: de daling van Nederland op de wereldranglijst van de persvrijheid. Willem I en Willem II daagden journalisten voor de rechter en schroomden niet journalisten en kranten om te (laten) kopen.

De journalisten zelf waren destijds ook geen lieverdjes, trouwens. Voltijds journalisten waren vaak ‘sociaal gedeklasseerden’ die hun schulden probeerden weg te werken door stukjes te schrijven. Principes hadden ze niet ‘en als het uitkwam waren ze niet vies van chantage’.

In die goede oude tijd onderscheidde vooral Eillert Meeter zich, een Groninger met radicale politieke ideeën die overhoop lag met het koningshuis. In schandaalblad De Ooijevaar verhaalde hij over het bordeelbezoek van de latere koning Willem III. Over de biseksuele geaardheid van diens pa publiceerde Meeter niets, dat ging deze luis in de pels kennelijk net iets te ver.