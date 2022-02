Hoe het Westen het Oosten verzon

Alles wat in het Westen taboe en oh là là was, kon zogenaamd in het Oosten. De tentoonstelling ‘Groeten uit de Oriënt’ in Huis van het boek in Den Haag toont stereotypen die nog steeds hardnekkig zijn.

Blonde slavinnen uit de Balkan, buikdanseressen in Casablanca, sjeiks met harems: wie de boekomslagen bekijkt in de tentoonstelling Groeten uit de Oriënt ontdekt een even barbaarse als sensuele wereld. Huis van het boek, het Haagse museum gewijd aan de vormgeving, de geschiedenis en de maatschappelijke rol van boeken, duikt in de stereotypen die al eeuwenlang hardnekkig standhouden.

In reisverslagen dikten kooplieden, avonturiers en predikanten hun ervaringen in de Oriënt graag aan. Nog altijd overgiet menig regisseur en schrijver een royale scheut mystiek en wellust over (historische) speelfilms en bouquetreeksen. De fantasie wint het steevast van de feiten in de beeldvorming over de streek die grofweg loopt van de Balkan via Griekenland, Turkije en Saoedi-Arabië tot Noord-Afrika.

Sprookjeswereld

‘De Oriënt is een sprookjeswereld om bij weg te dromen’, zegt Bert Sliggers, gastconservator van Huis van het Boek. ‘Een wereld bovendien waar westerlingen lange tijd nauwelijks zelf konden komen.’ Europa associeert de Oriënt al vanaf de Middeleeuwen met zinnelijkheid, wellust en seksuele uitspattingen. ‘Het Westen ziet zichzelf als zedelijk en gericht op het geestelijke. De losse moraal die in de Oriënt zou heersen, werd enerzijds verfoeid en anderzijds geromantiseerd.’

Oom Bram, ‘Ver van huis. Reisvertellingen over alles en nog wat’ (circa 1885). In Algiers bezoekt Oom Bram een oude wijk waar de Moorse bevolking woont. ‘De neuzen niet optrekken, als je er met mij doorwandelt. Je zou de menschen boos maken. Ze wonen in krotten zonder ramen, opgericht in donkere, geheimzinnige straatjes en stegen, waarin men, als in een doolhof, moeite heeft den weg te vinden. Wie een indruk van het verledene wil hebben, moet Ver van huis.’ Beeld Coll. Frits Booy

Het onderwerp is een kolfje naar de hand van Sliggers. De voormalig conservator van Teylers Museum in Haarlem stelde met Huis van het boek eerder de exposities Porno op papier en Foute boeken samen. Ook deze tentoonstellingen gingen over de maatschappelijke invloed van boeken. Voor Groeten uit de Oriënt putte hij uit de collecties van onder meer Huis van het boek, de Universiteitsbibliotheek Leiden, de Koninklijke Bibliotheek, het Nationaal Onderwijsmuseum en particuliere verzamelingen – inclusief zijn eigen collectie ‘pulp’-literatuur en wulpse ansichtkaarten. Er zijn boeken, tijdschriften, filmposters, schoolplaten, prenten en curiosa te zien.

‘De onsterfelijken. Vertellingen uit de duizend en een nacht’, vertaald en ingeleid door Theun de Vries (1949). De illustraties van deze uitgave zijn van John Buckland Wright. De Engelse kunstenaar was bij uitstek geschikt de zwoele verhalen te illustreren. Vanaf 1930 legt hij zich toe op het maken van hout- en kopergravures met eindeloze variaties op het vrouwelijk naakt. Beeld Coll. Huis van het boek, Den Haag

Elk land zijn 1001 Nacht

Bepalend voor de westelijke fascinatie zijn De vertellingen uit 1001 Nacht. Al in 1703 was daarvan een versie voorhanden in Europa. Het zijn verhalen uit Egypte, Griekenland, Iran (Perzië), Irak en India, van voor de christelijke jaartelling tot in de Middeleeuwen. ‘Voor de ene uitgave van 1001 Nacht werden erotische passages gekuist, voor andere werden ze juist aangedikt’, zegt Sliggers. ‘Schrijver Kader Abdolah verwoordt het in de tentoonstelling mooi: elke tijd en elk land heeft zijn eigen 1001 Nacht. De verhalen over Aladin, Ali Baba en Sinbad de Zeeman zijn zelfs pas in de 18de eeuw toegevoegd door westerse schrijvers.’

Dankzij stoomtrein en stoomboot werden de exotische bestemmingen makkelijker bereikbaar. Bezoekers ontdekten dat de Oriënt minder exotisch was dan ze hadden gehoopt. Ze wisten hun teleurstelling soms handig te maskeren. Zo schreef de bereisde Nederlandse schilder Marius Bauer (1867-1937) dat je toch nog kon zien hoe het ooit was geweest, als je met toegeknepen ogen kijkt. ‘Maar zoals hij fantaseerde dat het was geweest, was het natuurlijk nooit geweest’, zegt Sliggers.

Sultans en sjeiks

Andere reizigers zagen het stereotype beeld juist bevestigd. Westerse toeristen in de 19de eeuw gingen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika steevast naar optredens van buikdanseressen. ‘De bezoekers realiseerden zich niet dat ze naar een optreden van prostituees keken’, zegt Sliggers, ‘want een eerbare vrouw danst in die streken nooit in het openbaar.’

Het idee dat bij sultans en sjeiks alles gebeurde wat in de preutse, Victoriaanse tijd taboe was, werd versterkt door de honderdduizenden prentbriefkaarten die Franse en Britse militairen in de 19de eeuw naar huis sturen. Sliggers: ‘Dat waren foto’s van halfnaakte en naakte vrouwen uit bordelen, maar in het westen trok men de conclusie dat in Casablanca alles mocht. Tenminste, zo leek het. Die stereotypering is zeker schadelijk geweest.’

Spotprent over de ontvangst van Europese reizigers in Algerije. Prentbriefkaart, circa 1910. ‘Aangekomen in Algiers... vaarwel koffer!’ Beeld Particuliere collectie

Koloniaal belang

In zijn nog steeds controversiële en gezaghebbende boek Orientalism (1978) beschreef Edward Saïd hoe het Westen al tweeduizend jaar de beeldvorming domineert over het Oosten. Die beeldvorming diende een doel, met name het koloniale belang. Fijntjes wees de Palestijns-Amerikaanse hoogleraar literatuurwetenschappen erop hoe westerse wetenschappers, schrijvers, schilders en filmmakers het Oosten afschilderen als een exotische, kleurrijke wereld – even sprookjesachtig en verleidelijk als naïef en gevaarlijk. Daar bleef het niet bij, aldus Saïd: sommige sjahs gingen zelfs geloven in dat verzonnen, valse beeld en creëerden hun eigen duizend-en-een-nacht-decor.

Toch is de tentoonstelling Groeten uit de Oriënt niet bedoeld als een politiek correcte opgeheven vinger, aldus Bert Sliggers. ‘Zeker, het is goed om je bewust te zijn van de totstandkoming van die stereotypen.’ Zoals socioloog Shervin Nekuee in de tentoonstelling zegt: ‘De verleiding is groot om de bril van Edward Saïd op te zetten, maar we hoeven niet alleen kritisch te zijn. We mogen er ook best het verlangen en de schoonheid van zien.’

Groeten uit de Oriënt, Huis van het boek, Den Haag, t/m 6/3.