Hoe goed ensemble Ars Antiqua Austria ook is, de muziek van monnik Amandus Ivanschiz boeit niet ★★☆☆☆

Nieuwsgierig zoals gewoonlijk richt het ensemble Ars Antiqua Austria zich op zijn nieuwste album op de nalatenschap van de Oostenrijkse monnik Amandus Ivanschiz (1727-1758). Afkomstig uit Wiener Neustadt, trad hij op zijn 15de toe tot de orde van Sint Paulus de Eerste Kluizenaar.

Oud werd hij niet, slechts 31. Toch is er heel wat muziek, met name religieus werk, van Ivanschiz overgeleverd; kopieën zijn door heel Centraal-Europa in archieven te vinden. Onder leiding van violist Gunar Letzbor zijn op dit album kamermuziekwerken te horen.

In Ivanschiz’ muziek hoor je de overgang van de barokke veelstemmigheid naar de klassieke, klare lijnen. Hier en daar hoor je nog Corelli-achtige achtervolgingen in de violen, die de expressief spelende Letzbor scherp aanzet. Twee hoorns geven een Sinfonia extra pit. De strijkers gonzen brons. Maar hoe steengoed het ensemble ook is, de muziek van de monnik is helaas te bedaagd om te blijven boeien.

Ars Antiqua Austria

Amandus Ivanschiz

Klassiek ★★☆☆☆ Challenge