Hoe geef je als actrice zo’n gefiguurzaagd archetype als Marilyn Monroe een kloppend hart?

Ana de Armas als Marilyn Monroe in ‘Blonde’ (2022). Beeld Netflix

Ze heeft net een zenuwinzinking gehad en ligt huilend op bed; de wangen nat, de ogen gezwollen. Maar dan is daar visagist Whitey, die haar naar de kaptafel leidt. ‘Kom alsjeblieft’, fluistert Norma Jeane hees, ‘laat me niet in de steek.’ Whitey stelt haar gerust terwijl hij haar gezicht poedert: ‘Ze komt wel. Ze is er bijna.’

En plotsklaps transformeert haar spiegelbeeld, als een geestverschijning. Stralende parelmoerteint, wenkbrauwen opgetrokken, verleidelijke glimlach om haar koraalrode mond. Ja hoor, daar is ze: popcultureel fenomeen, sekssymbool, icoon. Ze gooit haar hoofd in haar nek en lacht breeduit. Een kus in de lucht en de transformatie is compleet. Daar is ze, daar is Marilyn Monroe.

Het is een van de weinige scènes in de film Blonde (2022) waarin actrice Ana de Armas het icoon ‘Marilyn Monroe’ speelt, de seksbom zoals we die denken te kennen. De vrouw die in The Seven Year Itch haar witte jurk sensueel laat wapperen boven het metrorooster. Zo staan haar contouren in ons popculturele geheugen geëtst. Witblond haar, opwaaiende halterjurk. De oren van Mickey, de baret van Che, de benen van Marilyn.

Succesvolle pose

In essentie is Blonde een film over dissociatie. In de verfilming van het boek van Joyce Carol Oates uit 2000 overkomt Norma Jeane Baker (geboren als Norma Jeane Mortenson) zo veel treurigstemmende ellende, dat ze zichzelf in tweeën splitst. ‘Marilyn Monroe’ is hier niet alleen een rol van Norma Jeane, die ene, zeer succesvolle pose, ze is ook een pantser, het kapsel een zilveren helm. ‘Marilyn’ als overlevingsmechanisme.

Maar in Blonde zien we meestal Norma Jeane, een fragiel en kwetsbaar meisje dat voortdurend wordt belaagd en opgejaagd. Ana de Armas speelt haar met nerveuze gestiek, een gekwelde frons en grote, schrikachtige ogen, in een poging het ‘icoon’ haar menselijkheid terug te geven.

Wie is Ana de Armas? De nieuwe Marilyn Monroe is de Cubaans-Spaanse actrice Ana de Armas (34). Haar doorbraakrol in Cuba was in Una rosa de Francia (2006). Daarna speelde ze in Spanje in zes seizoenen van het populaire tiener-tv-drama El Internado. In de VS brak ze door met de misdaadkomedie Knives Out (2019); daarna mocht ze gestalte geven aan Bondgirl Paloma in No Time to Die (2021).

Want hoe speel je haar, hoe speel je ‘Marilyn Monroe’ (de aanhalingstekens staan er bewust)? Het lijkt een schier onmogelijke opgave, om diepgang en geloofwaardigheid te geven aan een vrouw die in het collectieve geheugen een soort stripfiguur werd. Hoe geef je zo’n gefiguurzaagd archetype een kloppend hart?

Theresa Russell in ‘Insignificance’ (1985). Beeld Getty

Het is in de recente filmgeschiedenis een keer of twintig gedaan. Van Misty Rowe in de biopic Goodbye, Norma Jean (1976) tot Ana de Armas in Blonde, met daartussenin, onder anderen, Theresa Russell in Insignificance (1985), Mira Sorvino in Norma Jean and Marilyn (1996), Poppy Montgomery in Blonde (2001, een eerdere verfilming van Oates’ roman) en Michelle Williams in My Week with Marilyn (2011). Ze speelden haar dom, sexy, verleidelijk, duivels, tragisch, manipulatief of labiel.

Recordhouder Marilyn-rollen is lookalike Susan Griffiths, nu 62, die de blonde seksbom tussen 1990 en 2007 dertien keer speelde, in onder meer Quantum Leap en Pulp Fiction. Maar dat is vooral een kwestie van de juiste kleur haarverf en een zandloperfiguur in een cellofaanstrakke jurk.

Karina Smulders in ‘Na de Zondeval’ van Toneelgroep Amsterdam (2012). Beeld Jan Versweyveld

Toch is een zekere mate van uiterlijke imitatie onvermijdelijk bij een overtuigende Marilyn-vertolking. Het helpt, zegt actrice Karina Smulders (42), die haar bij Toneelgroep Amsterdam speelde in Na de zondeval (2012), een toneelstuk van Monroes ex Arthur Miller. ‘Het is nooit een kwestie van domweg nadoen, natuurlijk; als acteur verhoud je je altijd tot de tekst. Maar zo’n jurk, die pruik, de rode lippen, die doen wel iets, ze helpen je op weg. Soms had ik het gevoel dat ik met die hulpstukken al halverwege was.’

Juist de travestie legt de tragiek van ‘Marilyn’ bloot, omdat die zo nodig is. Smulders: ‘Ik had bovendien een jurk aan waarin ik niks kon, behalve omvallen. Dat helpt ook.’

Mira Sorvino in ‘Norma Jean and Marilyn’ (1996). Beeld Imageselect

Wie ‘Marilyn Monroe’ speelt, speelt Norma Jeane en Marilyn, binnenkant en buitenwereld, persoon en persona. In de tv-film Norma Jean en Marilyn (1996) werd dit idee van twee verschillende vrouwen zelfs letterlijk genomen. Daarin speelt Ashley Judd Norma Jeane, het meisje met de gestoorde moeder en de moeilijke jeugd. Dat meisje wordt ontdekt als fotomodel en pin-up, maar als een hoge studiobaas oordeelt dat ze ‘geen noemenswaardige kin heeft’, en een neus als een aardappel, gaat ze onder het mes. En zie, daar is Marilyn Monroe, nu gespeeld door Mira Sorvino. Als Monroe het niet meer ziet zitten, spreekt Norma Jeane haar via de spiegel vermanend toe.

Opvallend aan de vitale vertolking van Sorvino – ze werd ervoor genomineerd voor een Golden Globe – is haar hoge Minnie Mouse-stemmetje. Monroes markante stemgeluid is een belangrijke spelingang voor actrices, blijkt. Niet zomaar als karakteristieke gimmick, maar omdat het iets zegt over haar gemoedstoestand, over haar onzekerheid en haar ambitie. Hoe ze haar stem gebruikt onthult iets van haar binnenwereld.

Zo modelleerde Monroe haar stem nadrukkelijk naar de wensen van haar verschillende acteercoaches. In de jaren vijftig ontwikkelde ze het herkenbare hese meisjesgefluister; later werd haar stemgebruik natuurlijker. Ana de Armas luisterde een jaar lang naar alle verschillende Marilyns en repeteerde dagelijks twee uur met haar stemcoach. Het levert een klank op die bij haar gekwelde rol klopt: klein, dun en hees, elke syllabe een zucht.

Michelle Williams in ‘My Week with Marilyn’ (2011).

Marilyn sprak met veel adem onder haar stem, en die eigenschap wordt vooral door Michelle Williams knap geëvenaard: in My Week with Marilyn spreekt ze afwisselend meisjesachtig fluisterend of champagnebubbeltjesbruisend. Williams won een Golden Globe voor haar vertolking en werd genomineerd voor een Oscar.

Haar Marilyn is gelaagd en geraffineerd, met zoekende ogen in een beweeglijk gezicht, waarop elke emotie zich onmiddellijk aftekent. Steeds tast ze het gelaat van de ander af, op zoek naar waardering, bewondering, erkenning. Onder haar sensualiteit schuilt altijd een zweem van kinderlijke verwachting.

En ook in deze film zit zo’n moment van transformatie. ‘Shall I be her?’, vraagt Williams aan een flirt. Prompt zakt een heup scheef en is er een schouder bloot. Hoofd in de nek, handkussen in de lucht. Daar is ze.

Kameleontisch

Monroe was kameleontisch, zegt Karina Smulders. ‘Ze paste zich steeds aan andermans verwachtingen aan. Dus ik speelde haar als kindvrouwtje en als femme fatale, en alles daartussen, als iemand die voortdurend van kleur verschiet.’

Wat Smulders zich van haar vertolking goed herinnert, was het specifieke loopje. ‘Ze heeft een opvallende motoriek, staat altijd een beetje onvast, in een klassieke ‘red mij’-pose. Ik creëerde dat door onmogelijk hoge hakken te dragen waar ik nauwelijks op kon lopen.’

De echte Monroe scheen een hak te laten afschaven, waardoor ze vanzelf een wankele tred kreeg, een zwik in haar heupen; een loopje met een knipoog.

Misty Rowe in ‘Goodbye Norma Jean’ (1976). Beeld Getty

Wie nu beelden van Monroe terugziet, valt op dat ze een ander tempo heeft dan de rest, alsof ze zich in slowmotion voortbeweegt. Dat werd destijds misschien als verleidelijk gezien, een soort sexy slaapkamerloomheid, maar kan ook een gevolg zijn geweest van haar pillenverslaving. Die dubbelheid laat Williams mooi zien, lui soezend als een kat op de chaise longue, maar met lodderige blik en een troebele stem. Haar Marilyn kan genieten, maar lijdt ook, altijd.

Bij Ana de Armas voert dat lijden de boventoon. ‘Marilyn’ is op heel veel manieren gespeeld, maar nog nooit zo breekbaar als nu.

Revolutionaire interpretatie

Waar haar voorgangers toch ook altijd iets van plezier speelden, van de lol van het verleiden, laat De Armas dat in de regie van Andrew Dominik volledig achterwege. Dat maakt haar interpretatie in Blonde revolutionair, een Marilyn voor het #MeToo-tijdperk. Want was dat ‘plezier’ van seksbom Monroe niet iets dat de wereld graag op haar projecteerde? Als het sekssymbool er zelf van geniet, treft de buitenwereld immers geen blaam.

De Armas wil Marilyn haar kwetsbaarheid teruggeven. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk óók een interpretatie, zoals elke vertolker in een bepaald tijdvak weer iets anders op haar projecteert.

Dat is nog het meest kenmerkend van ‘Marilyn Monroe’, zegt Smulders, en meteen ook haar grootste tragiek: ze is een vrouw gevangen in andermans werkelijkheid. Dat was ze tijdens haar leven, en is ze nu nog steeds.