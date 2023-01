Hoe gaat het op Mastodon met al die Twitterverlaters erbij? ‘Je moet helemaal opnieuw beginnen’

Beeld Ricardo Tomás

Hangijzer 1: wie bepaalt wat je mag zeggen?

‘Godsamme. Dat waren twee leuke weken hier op Mastodon.’ De irritatie druipt van een serie berichten die illustrator Jean-Marc van Tol eind vorig jaar op Mastodon zet. Als Elon Musk in november Twitter inlijft, stapt de medemaker van de strip Fokke & Sukke net als veel anderen over naar dit alternatief. Mastodon moet een oase van prettige omgangsvormen zijn, maar Van Tol komt van een koude kermis thuis.

De tekenaar loopt tegen een eigenschap aan van Mastodon die moeilijk is te begrijpen voor mensen die Twitter of Facebook gewend zijn. Namelijk: er is niet één Mastodon. Mastodon bestaat uit duizenden onderling verbonden netwerkjes: de zogenoemde Fediverse (een samentrekking van universe en federated, oftewel samenwerkend). Wie zich voor het eerst aanmeldt, doet dat bij een van die netwerken. Net als veel anderen doet Van Tol dat bij de grootste en bekendste: het Duitse mastodon.social. En daar gaat het mis.

Wat is het geval? Iedere server – instance – hanteert zijn eigen moderatiebeleid. De Duitse beheerders van deze instance hebben geen flauw idee wie of wat Fokke & Sukke zijn, met als gevolg dat alle afbeeldingen die Van Tol op Mastodon zet automatisch worden vergezeld van een ‘content warning’ vanwege hun vermeend expliciete karakter. Het heeft te maken met de namen Fokke en Sukke, vermoedt Van Tol, én met hun piemeltjes, waarover overijverige beheerders vallen.

De tekenaar neemt contact op met Eugen Rochko, de bedenker en belangrijkste ontwikkelaar van Mastodon. Als er een eindbaas van Mastodon is, is hij het. De Duitser met Russische wortels draait eigenhandig de ingreep van de beheerders terug. Van Tol is dankbaar voor de interventie, maar blijft met een onbevredigend gevoel achter: is zo’n server met Duitse regels wel een goede thuisbasis? Nee, besluit hij en pakt zijn biezen om te verhuizen naar een andere Mastodon-instance: het Nederlandse mastodon.nl.

Hangijzer 2: kan Mastodon zonder algoritmen?

Mastodon wordt gemakshalve een alternatief voor Twitter genoemd, maar is fundamenteel anders van opzet. Dat heeft in de eerste plaats te maken met het verdienmodel. Of beter gezegd: de afwezigheid daarvan. Mastodon bestaat uit een verzameling losse eilandjes. Wie Twitter, Instagram of TikTok gewend is, zal bij het eerste gebruik van Mastodon met de ogen knipperen.

Bij big tech is alles gericht op het vasthouden van gebruikers, die zo veel mogelijk tijd op hun apps moeten doorbrengen, zodat ze zo veel mogelijk advertenties zien. Wie ’s ochtends Twitter opstart, krijgt de berichten te zien die volgens het Twitter-algoritme belangrijk zijn. Zo niet bij Mastodon, waar de tijdlijn ouderwets chronologisch en vrij van likes is.

Veel Mastodon-deelnemers (het woord ‘gebruikers’ reserveren ze liever voor de verslavende bigtechapps) roemen deze ophefloze opzet, maar niet iedereen is overtuigd. Neem Jon Bell, voormalig productontwikkelaar bij Twitter én sinds 2018 enthousiast Mastodon-gebruiker. Puttend uit zijn jarenlange ervaring met data bij Twitter gooide Bell onlangs op Mastodon de knuppel in het hoenderhok door te stellen dat de overgrote meerderheid (‘97 procent’) van alle consumenten helemaal niet van chronologische tijdlijnen houdt. Zij hebben volgens hem geen zin moeite en tijd te spenderen aan het doorakkeren van hun tijdlijn, op zoek naar de berichten die ertoe doen.

Zijn boodschap is duidelijk: ook Mastodon ontkomt niet aan algoritmen. Voor veel Mastodon-beheerders is dit vloeken in de kerk, maar Maarten den Braber, beheerder van Mastodon.nl, sluit niets uit: ‘Ik kan me best voorstellen dat je op een gegeven moment mensen die mogelijkheid geeft, als ze behoefte hebben aan meer overzicht.’ Ook Tom Dobber, communicatiewetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam, is niet per se tegen algoritmen. ‘Nu vinden mensen een chronologisch overzicht fijn. Dat kan ook, omdat Mastodon in vergelijking met Twitter erg klein is. Maar dat wordt anders als het netwerk groeit.’ Algoritmen kunnen daarbij helpen, maar dat moeten dan wel heel andere zijn dan Bell ooit hielp te ontwerpen.

‘Het ultieme doel van Twitter is zo veel mogelijk winst te maken. Twitters algoritmen drijven op ruzie, haat en desinformatie omdat die ervoor zorgen dat mensen blijven plakken.’ Het zou interessant zijn, denkt Dobber, om algoritmen te ontwerpen op basis van publieke waarden als waarheid of privacy.

Hangijzer 3: hoe gaan we hier met elkaar om?

Mensen die Twitter helemaal of gedeeltelijk verlaten, noemen bijna allemaal de overname door Elon Musk als de bekende druppel. Maar daaronder ligt een veel langer sluimerende onvrede over de kant die het netwerk van het blauwe vogeltje is opgegaan: onder de stuwende werking van Twitters algoritmen krijgen extreme meningen steeds meer aandacht en raakt inhoudelijk debat ondergesneeuwd. Ook voor Van Tol is deze ontwikkeling een belangrijke reden Twitter opnieuw (hij deed al eerdere pogingen) achter zich te laten. ‘Met de komst van Musk is Twitter steeds meer een kamer waar iedereen met een megafoon meningen naar elkaar staat te schreeuwen. Het is een poel van negativiteit.’ Voor Van Tol voelt het veel kleinere Mastodon een beetje zoals Twitter vroeger was: ‘Ik ben weer in gesprek met mensen en ontmoet interessante personen. Dat is leuk.’

Marleen Stikker, die met haar stichting Waag al jarenlang alternatieven voor de grote platforms probeert te promoten, gebruikt Twitter en Mastodon nu nog naast elkaar: ‘Ik zie Twitter als het open riool waar af en toe nuttige dingen komen bovendrijven en waar je constant het gevoel hebt dat je moet zien te overleven. Ondertussen bouw ik op Mastodon een nieuw leven op waar mensen weer met elkaar spreken.’

Maar het is er niet allemaal rozegeur en maneschijn. ‘Een irritant element is dat sommige mensen nogal drammerig kunnen zijn’, vindt Van Tol. Als voorbeeld noemt hij de gewoonte op Mastodon om beschrijvende teksten bij foto’s en afbeeldingen te zetten, voor blinden en slechtzienden. ‘In het begin wist ik niet dat dat de bedoeling was. Bovendien is het nogal lastig om een uitlegtekst bij een cartoon te maken. Gelijk wordt er dan ‘discriminatie!’ geroepen.’

Anderen zoeken in discussies naar de juiste toon. Zo roept nieuwkomer ‘Caroline’ oudgediende ‘Joene’ tot de orde, als die Staphorst omschrijft als ‘een racistisch kutdorp met fascistische terrorboeren en hypocriete refo’s’. ‘Mag ik je vragen om andere bewoordingen te gebruiken’, vraagt Caroline. ‘Houd Mastodon positief. Fijne zondag!’, gevolgd door een duimpje. Joene, lid van de ‘radicaal linkse en anti-autoritaire’ server Todon.nl, laat zich dat niet zeggen: ‘Dat maak ik zelf wel uit! Tone policing is hier niet welkom. Report en block! LOL Iemand die pas sinds deze maand op Mastodon zit, gaat mij (sinds begin 2017 actief) vertellen wat er wel of niet mag. Vertrouw nooit mensen die het altijd ‘positief’ willen houden. Never!’

Den Braber hekelt de neiging van sommigen om gelijk de rapporteer-knop te beroeren. ‘Dat is nergens voor nodig. Als je geen zin in iemand hebt, kun je gewoon zelf in actie komen door iemand te muten of te blocken.’ Voor Simone van der Hof, hoogleraar recht en digitale technologie, is discussie over etiquette onvermijdelijk bij een medium dat ineens hard groeit en dat geen centrale leiding heeft. ‘Nieuwkomers moeten wennen, terwijl de oudgedienden zich roeren. Dat is allemaal prima.’

Hangijzer 4: hoe stap je soepel over?

Hoeveel voordelen er ook kleven aan een op ideologische leest geschoeid netwerk, de dagelijkse praktijk kan weerbarstig zijn. Het werkt allemaal net wat anders dan op Twitter. Dat begint al bij de eerste stappen. Veel nieuwkomers vinden het concept van aan elkaar geknoopte netwerken lastig te begrijpen en krijgen direct keuzestress als ze moeten besluiten bij welk netwerk ze zich willen aansluiten. En wie eenmaal zijn eerste stappen heeft gezet, is zijn routine kwijt. Een zoekactie over alle instances tegelijk? Dat kan niet. Een retweet (boost genaamd in Mastodon) met een snedig commentaar erboven: niet toegestaan. Het heeft allemaal een reden en is bedoeld om Mastodon prettig en veilig te houden, maar het voelt onwennig.

De grootste drempel bij het overstappen van Twitter naar Mastodon is dat je niet zomaar al je lijsten, volgers en gevolgden kunt meenemen, al is er steeds meer handig gereedschap beschikbaar om dit proces te vergemakkelijken. Dobber: ‘Afscheid nemen is lastig. Mensen hebben jarenlang veel moeite gestopt in het opbouwen van een groot bereik. Je moet helemaal opnieuw beginnen.’ Ook Van der Hof noemt dit als nadeel: ‘Als je op Twitter veel volgers hebt, kan Mastodon best tegenvallen. Je moet er veel tijd en energie in steken.’ Verder noemt ze de gebruiksvriendelijkheid van de Mastodon-apps minder dan die van Twitter.

Marleen Stikker is op dit punt iets positiever. ‘Het heeft een paar jaar gekost, maar de apps en sites zijn klaar voor een groter publiek. Nu is het zaak ze nog gebruiksvriendelijker te maken.’

Hangijzer 5: hoe kan Mastodon blijven groeien?

Of Mastodon ooit de massa zal bereiken die Twitter nu heeft, weet niemand. Den Braber vindt het in elk geval prettig dat de plotselinge en explosieve groei van november even voorbij is. Die leidde tot technische problemen: beheerders moesten in allerijl servers bijplaatsen.

Voor Stikker is het vooral van belang dat er duidelijk overheidsbeleid komt rond big tech. ‘Alternatieve netwerken moeten kunnen groeien en bloeien. In Frankrijk en Duitsland is het voor scholen verboden om gebruik te maken van software van big tech. Waarom gebeurt dat hier niet? Of het nou om cultuur, onderwijs, zorg of overheid gaat: iedereen in het publieke domein moet het goede voorbeeld geven.’

De grote vraag is hoe een project als Mastodon ook op de lange termijn een succesverhaal kan blijven. De servers draaien nu nog op donaties van de gebruikers, wat een vrij wankele basis is. ‘Waarom hebben we wel een publieke omroep’, zo vraagt Stikker zich af, ‘maar geen openbaar digitaal domein?’ Misschien moeten niet-commerciële alternatieven als Mastodon wel deels gefinancierd worden vanuit het potje van de publieke omroep, suggereert ze. Een veelbelovende ontwikkeling vindt Stikker de komst van Mastodon-servers voor specifieke sectoren. Zo willen de Nederlandse universiteiten in het eerste kwartaal van dit jaar een proef starten met een eigen instance voor studenten en medewerkers.

Ook Dobber is hoopvol: ‘We zijn voor onze onlinecommunicatie veel te lang afhankelijk geweest van Amerikaanse en Chinese bedrijven. Het Europese Mastodon kan hierin verandering brengen. Dat besef is nieuw.’