Hoe filmstudio A24 in tien jaar tijd een hip kwaliteitskeurmerk werd

Een T-shirt uit de webshop van de Amerikaanse filmstudio A24. Beeld A24

Een geurkaars waar ‘A24’ opstaat. Badhanddoeken, koffiemokken, petjes, sokken: het is allemaal te koop in de webshop van de Amerikaanse filmstudio A24. Als er tenminste nog voorraad is, want de behoorlijk prijzige merchandise vliegt de deur uit. Er is zelfs een levendige handel in tweedehands A24-spullen, waarbij de prijs nog een paar keer over de kop kan gaan.

Hoe maak je van een mok met een bedrijfslogo – de sulligheid ten top – een hebbeding? Het is een van de geheimen van A24, de studio achter films als Moonlight, Hereditary, Lady Bird, Red Rocket en Halina Reijns nieuwe horrorsatire Bodies Bodies Bodies. Het bedrijf, dat deze maand tien jaar bestaat, heeft een verrassend grote naamsbekendheid, vooral onder jongeren. Zij associëren het met alles wat cool is.

Zo’n merkwaarde is weinig filmstudio’s gegeven. De meeste filmliefhebbers zijn geïnteresseerd in acteurs en regisseurs, niet in de bedrijven die hun films financieren. Marvel, van het superheldenimperium, geldt als een logische uitzondering. Ook sommige animatiestudio’s, zoals Pixar of het Britse Aardman, hebben hun volgelingen. Maar wie kijkt er nou specifiek uit naar de nieuwe film van, pak hem beet, Universal of Sony? Voor A24 geldt dat inmiddels wel: elke nieuwe titel wordt op TikTok of Twitter vol verwachting onthaald.

Beeld A24

Het is A24, tegendraads gevestigd in New York in plaats van filmstad Los Angeles, in tien jaar tijd gelukt een kwaliteitskeurmerk te worden. Een hip keurmerk bovendien, onderdeel van de lifestyle van twintigers en tieners die op cultureel gebied willen meetellen. Dat is knap voor een bedrijf dat zich toelegt op de onafhankelijke cinema, toch een beetje de gezonde kost van het filmaanbod. Het publiek voor zulke films leek de afgelopen decennia juist sterk te vergrijzen; de jeugd kwam alleen nog af op blockbusters.

Oprichters David Fenkel, Daniel Katz en John Hodges konden in 2012 niet voorzien dat influencers talloze TikToks zouden wijden aan A24, of dat twintigers hun verjaardag zouden vieren met een A24-themafeest. Wat ze wel wisten, was dat er plek was voor een filmstudio met oog voor wat aanslaat bij het imagobewuste deel van de jeugd. Een van de eerste films die A24 aankocht (de eerste jaren trad het bedrijf alleen op als distributeur, vanaf 2016 begon het ook zelf films te produceren) was Spring Breakers, van dwars talent Harmony Korine. De film had nauwelijks een plot, maar wél James Franco met gouden tanden en Selena Gomez in bikini. Daar zat geld in, of op zijn minst een internethype, snapte A24.

The Lighthouse (2019). Beeld A24

Je kunt overal in de stad posters ophangen in de hoop publiek te trekken voor een film, je kunt ook zorgen voor een goede meme. A24 was de eerste filmstudio die een Tinder-account aanmaakte voor een filmpersonage – de vrouwelijke robot uit Ex Machina. Ook een handige zet was het Twitteraccount van Black Phillip, de satanische geit uit horrorfilm The Witch. Wie er eenmaal op gaat letten, ziet hoe goed de studio is in onlinemarketing: er is bijna geen A24-film die níét in hapklare brokjes is uitgezet op internet. De dronken zeelui uit The Lighthouse, de door Timothée Chalamet gespeelde foute vriend uit Lady Bird, ze komen nog altijd regelmatig voorbij.

Het verklaart de voorkeur van A24 voor excentrieke films, zoals het hyperactieve werk van de broers Josh en Benny Safdie (Good Time, Uncut Gems) of de absurdistische scheppingen van Yorgos Lanthimos (The Lobster, The Killing of a Sacred Deer). Hoe gekker de inhoud, hoe meer het opvalt. Recente A24-titels als Lamb en Everything Everywhere All at Once passen in dat rijtje. Wie het cynisch bekijkt, ziet niet alleen originaliteit, maar ook een heel reservoir aan voorgekookte internetgrappen. Perfect voor een generatie die films graag gebruikt om zichzelf te definiëren.

Bodies Bodies Bodies (2022). Beeld A24

Toch ligt het succes van A24 niet alleen aan de briljante marketing. De studio heeft smaak en geeft eigenzinnige filmmakers de ruimte. Er zitten natuurlijk missers tussen, maar de meer dan honderd titels tellende catalogus van A24 is toch vooral een parade van prachtige films. Van Kelly Reichardts First Cow tot Sean Bakers The Florida Project en van Paul Schraders First Reformed tot Bo Burnhams Eighth Grade, de lijst is lang en gevarieerd. Originele horrorfilms zijn een specialiteit van A24 (The Witch, Midsommar, Bodies Bodies Bodies), maar de studio investeert net zo goed in een ingetogen persoonlijk drama als Joanna Hoggs The Souvenir. Of in documentaires als Asif Kapadia’s Amy.

Dé A24-film bestaat dus niet, al zijn er signalen om op te letten. Gaat de hoofdpersoon halverwege dood, komt er een aanstekelijke dansscène in voor, is er sprake van straattaal of een bijzonder dialect? Speelt acteur Robert Pattinson mee? Dan is de kans groot dat A24 erachter zit. Een aanwijzing is ook het kleurgebruik. A24-filmmakers koesteren vaak een opvallende voorkeur, bijvoorbeeld voor neontinten, of voor alle nuances van mosterdgeel. Zwart-wit is ook een optie.

Lady Bird (2017). Beeld A24

Het is de vraag hoelang A24 het succes kan vasthouden. Cultstatus kent meestal geen lange adem. Terwijl de studio jarenlang bij zowel het publiek als de filmpers geen kwaad kon doen, klinkt inmiddels voorzichtig kritiek. Loopt het niet wat uit de hand met de marketing? En beginnen de films niet toch op elkaar te lijken? Er lijkt een parallel te trekken met Miramax, de studio van Harvey Weinstein (en zijn broer Robert) die in de jaren negentig met uitgekiende reclamecampagnes grote successen boekte met onafhankelijke films. Na tien jaar was de lol daar wel van af: het Miramax-logo stond niet langer voor kwaliteit, maar voor naar Oscars hengelende, diepgang missende, met een artistiek sausje overgoten commerciële films.

Ook A24 dreigt een parodie van zichzelf te worden, viel vorige week te lezen in New York Magazine. Die geinige T-shirts en handdoeken slaan aan bij een wel heel groot publiek – waar blijft dan je geloofwaardigheid als cultstudio? Steeds opnieuw duiken daarnaast geruchten op dat A24 zich voor een enorm bedrag wil laten overnemen door een entertainmentgigant als Amazon of Disney. Wat ook niet bij iedereen goed ligt, is het gemak waarmee A24 de bioscoop inruilt voor het kleine scherm: regelmatig sluit de studio deals met streamingplatforms.

Een jaar geleden diende concurrent Neon, ook een onafhankelijk filmbedrijf, al een sneer uit in het onlinetijdschrift Deadline. Neon-oprichter Tom Quinn vertelde dat welk pad A24 ook kiest, hij zich zal blijven richten op kleine films. ‘Wij blijven trouw aan onze waarden’, zei Quinn. ‘Wat wij in elk geval niet gaan doen, is geurkaarsen verkopen voor 50 dollar.’

A24-geurkaars. Beeld A24

Vijf bijzondere A24-films

A24 staat vooral bekend om een tikje luidruchtige films met bizarre plotwendingen en andere gimmicks. Toch heeft de studio ook kalme, ingetogen drama’s geproduceerd. Vijf fraaie voorbeelden.

Moonlight (2016). Beeld A24

Moonlight (Barry Jenkins, 2016) De eerste film die A24 zelf produceerde, was meteen een schot in de roos. Een sprookje zelfs: Moonlight won zowaar de Oscar voor beste film. Delicaat en aangrijpend verhaal over een zwarte man die niet zichzelf kan zijn.

A Ghost Story (2017). Beeld A24

A Ghost Story (David Lowery, 2017) Een ontroerende film over rouw met mooie rollen van Casey Affleck en Rooney Mara. Het centrale gegeven lijkt misschien flauw (er duikt een geest op onder een wit laken), maar wordt zo fijnzinnig gebracht dat je hart ervan breekt.

The Souvenir (2019). Beeld A24

The Souvenir (Joanna Hogg, 2019) Niemand maakt films zoals Joanna Hogg. Terwijl ze duidelijk laat zien dat ze zijn opgenomen in een getimmerd decor, zijn ze toch levensecht. Een fragiel maar indrukwekkend drama over een filmstudent die een persoonlijk drama te boven moet komen.

First Cow (2020). Beeld A24

First Cow (Kelly Reichardt, 2020) Reichardt is een filmmaker met een fluwelen touch en First Cow, over een handeltje in oliebollen in 19de-eeuws Oregon, is een zachtaardig meesterwerk.

After Yang (2022). Beeld A24

After Yang (Kogonada, 2022) Het gemis is groot nadat huisrobot Yang is ‘overleden’: zijn kern is kapot, maar zijn herinneringen zijn nog opgeslagen. Een bedachtzame zoektocht naar menselijkheid.

Everything Everywhere All at Once (2022). Beeld A24