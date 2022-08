Hoe een groep supporters van Venezia FC dapper weerstand biedt tegen de oppervlakkige commercie

Beeld Yvonne Kroese

De voetbalsupporter schudt mistroostig zijn hoofd, want hoewel hij door zijn eigen stad loopt, die zo waarachtig mooi is, lukt het hem al lang niet meer de schoonheid ervan in te zien. Hij ziet vooral die misselijkmakende marskramerij van kapitalistische smakeloosheid. Nee, ik hoef geen selfiestick. Nee, ik wil geen smerige pasta voor 18 euro. Nee, ik blief geen carnavalsmasker om mee te nemen naar huis, want ik ben al thuis.

Porco Dio, ga aan de kant, laat me met rust. Dit is mijn stad.

De Italiaanse schrijver Umberto Eco schreef ooit dat ‘mooi’, samen met ‘sierlijk, ‘leuk’, ‘subliem’, ‘wonderbaarlijk’ en ‘magnifiek’, een bijvoeglijk naamwoord is dat we vaak gebruiken om iets aan te duiden wat bij ons in de smaak valt. ‘Daarmee lijkt het of ‘mooi’ hetzelfde betekent als ‘goed’’, schrijft Eco.

Wie echter een dagje in het kielzog van een groep fanatieke supporters van Venezia FC door de lagunestad trekt, ziet dat er een groot verschil bestaat tussen de twee, want schoonheid kan ook een bepaalde begeerte opwekken. En de daaruit voortvloeiende bezitsdrang leidt tot weinig goeds. Sterker nog, die kan zelfs tot heel slechte dingen leiden. Kijk maar om je heen, naar de mooiste stad ter wereld én naar haar voetbalclub: twee instituten die ten onder dreigen te gaan aan hun eigen schoonheid.

Uit de webshop van Venezia FC. Beeld Venezia FC/ Chris Kontos

Want halverwege de tocht van deze Venetiaanse ultras, die nu met zwaaiende vlaggen, kordate passen en rechte ruggen richting het sprookjesachtige, want half in het water gelegen Stadio Pierluigi Penzo marcheren, passeren ze een sticker waarop ‘50.000' staat.

De Volkskrant mag mee in deze corteo, de supportersoptocht richting het stadion, maar dat is geen vanzelfsprekendheid. Dit soort manifestaties is doorgaans voorbehouden aan de fanatiekste supporters van een club – zwaar getatoeëerde buffels die na een wedstrijd nog dagenlang schor zijn van het vele schreeuwen en zingen. Buitenstaanders zijn niet welkom, laat staan journalisten, die als de vijand worden gezien. Veel te vaak gaan kranten ervan uit dat tribunes plekken zijn waar fanatisme, kortzichtigheid en culturele armoede regeren.

Uit de webshop van Venezia FC. Beeld Venezia FC/ Chris Kontos

Maar vandaag, tijdens de laatste wedstrijd van het seizoen, mag het bij hoge uitzondering wel omdat de supporters een punt willen maken. De enige eis die ze aan de Volkskrant stellen, is dat er van niemand een naam wordt opgeschreven. ‘We opereren als groep. Als een iemand iets vindt, vindt iedereen dat’, aldus de leider van de ultras.

En wat dat vooroordeel van de culturele armoede betreft, zegt hij, daar klopt niets van. Als wij vandaag iets proberen, is het juist onze rijke cultuur beschermen.

Waarschuwing

Hij wijst naar die sticker met 50 duizend erop, die momenteel overal in Venetië hangt en dient als waarschuwing. Rond 1600 woonden er namelijk nog 200 duizend mensen in de stad, die toen een van de bloeiendste steden ter wereld was. Inmiddels zijn de leefomstandigheden er zo slecht, dat het inwoneraantal binnenkort voor het eerst onder het kritieke punt van 50 duizend dreigt te zakken.

Beeld Yvonne Kroese

Door de vele miljoenen toeristen die jaarlijks in Venetië aankomen – het is er al maandenlang weer even druk als in prepandemische tijden – is er bijvoorbeeld nauwelijks nog een betaalbare supermarkt te vinden en als die er al wel is, heeft die onvoldoende capaciteit om de vele tienduizenden toeristen per dag te bedienen waardoor de meeste schappen na 3 uur ’s middags vrijwel leeg zijn. Steeds meer families verhuizen daarom richting Mestre, de nieuwbouwstad op het vasteland, maar voor hen in de plaats komen nauwelijks nieuwe bewoners. Verhuur aan toeristen in het oude centrum is immers veel lucratiever dan je woning verkopen, met als gevolg dat het buiten het seizoen een spookstad is, om nog maar te zwijgen van de ziel die Venetië beetje bij beetje verlaat.

Maar vandaag is alles omgedraaid. Het lint van zingende supporters dat vandaag door de stad trekt bestaat uit Venetianen, échte. Geboren en getogen. ‘Wij zijn de laatsten der Mohikanen’, zeggen ze. En nu ze vandaag samen zijn, vormen ze eindelijk weer eens de grootste groep in de stad, de groep waarvoor iedereen aan de kant moet gaan, in plaats van andersom.

‘I’m here for the biennale. Where is the art?’, roept een lichtelijk benevelde supporter tegen een zwik toeristen die geen idee lijken te hebben dat ze in de zeik worden genomen. ‘Can you tell me where the art is? It is so beautiful here! I’m here for the biennale.’

Dat toeristen graag komen is wel weer goed te begrijpen. Venetië is nu eenmaal een van de weinige steden ter wereld die al volstond met mooie gebouwen, ver voordat de moderne wereld nachtmerries van gewapend beton begon te produceren. Daardoor is de stad verworden tot een soort onuitputtelijke bron van schoonheid die gek genoeg niet lest, maar enkel dorstiger maakt. Zodra je als toerist de uit Istrisch kalksteen opgetrokken gevel van de San Giorgio Maggiore hebt gezien, wil je niet terug naar je eigen leven onder het systeemplafond in Heerhugowaard. Nee, je wil je direct daarna laven aan het interieur van de San Marco-basiliek, bekleed met marmer, jaspis en albast, porfier en serpentijn.

Dollartekens

Uit de webshop van Venezia FC. Beeld Venezia FC

Het gevolg is alleen wel dat het de stad iets surrealistisch geeft, als een plek die in de eindfase van haar bestaan lijkt te verkeren, omdat zij zowel stervensdruk als verlaten is. Een van de fanatieke supporters vertelt bijvoorbeeld over zijn tante, die haar hele leven in een restaurant werkte pal aan het Grand Canal. Toen de tent werd overgenomen door Chinese eigenaren die meer interesse hadden in winst dan smaak, besloot ze echter uit principiële redenen te stoppen. Haar ziel en zaligheid behoorde de lokale keuken toe, niet de bankrekening van een aantal buitenlanders.

Precies hetzelfde als met de lokale voetbalclub Venezia FC, vertelt de supporter. Daar kwamen een paar jaar geleden immers ook nieuwe, Amerikaanse eigenaren met dollartekens in hun ogen binnen. Die mannen wilden niets liever dan geld verdienen door nieuwe shirts aan andere buitenlanders te verkopen, met als gevolg dat steeds meer oorspronkelijke fans de neiging voelen hun club de rug toe te keren.

Dat is jammer, want groot was de euforie vorig jaar nog, toen de club promoveerde naar de hoogste Italiaanse voetbaldivisie. Er brak een spontaan volksfeest los op Piazza San Marco. Na ruim twintig jaar mochten ze het eindelijk weer op het hoogste podium laten zien. Maar gedurende het seizoen sloeg de sfeer om, waardoor vandaag, aan de vooravond van de laatste wedstrijd van het seizoen, de sfeer vooral grimmig is.

Niet alleen bleek het voetbal van het snel bij elkaar gekochte elftal vol buitenlanders – de enige Venetiaan in het elftal werd ontslagen – zo slecht dat het al een paar wedstrijden voor het einde duidelijk was dat het team weer zou degraderen. Het nog grotere probleem was vooral de radicaal nieuwe koers die buiten al het sportieve om werd gevaren. Dat begon toen de club – na rommelige jaren van faillissementen en doorstarts – in Amerikaanse handen kwam en nam een vlucht toen de huidige eigenaar Duncan Niederauer in 2020 aan het roer kwam te staan. Niederauer is de voormalig ceo van de New York Stock Exchange, de grootste aandelenbeurs ter wereld, en is zodoende gewend aan het idee dat alles te koop is.

Niet verrassend begon Niederauer dan ook al met oogsten terwijl het pas lente was. Vlak na zijn aanstelling stelde hij een team samen van hoofdzakelijk Amerikanen en begon Venezia FC neer te zetten als merk. Vanaf nu zou het niet langer om voetbal draaien, ook de schoonheid kwam de club binnen. Er werden samenwerkingen met modemerken, fotografen en kunstenaars op poten gezet. In de webshop waren geen clubvaantjes meer te koop, maar zwembroeken en bikini’s van 240 euro. Deze zomer werd de jaarlijkse afstudeershow van de prestigieuze Venetiaanse modeacademie in het stadion gehouden. En op de socialemediakanalen van de club verschenen meer foto’s van modellen dan van voetballers.

Uniek in z’n soort

Uit de webshop van Venezia FC. Beeld Venezia FC

Onder het bewind van Niederauer werd het kleine, charmante maar ook weinig succesvolle clubje in rap tempo een merk met internationale allure – bij lange na niet de grootste club ter wereld, maar wel opeens de mooiste en meest modieuze, uniek in z’n soort.

‘Onze kijk op voetbal is een beetje anders dan anders’, zegt Ted Philipakos, de nieuwe Amerikaanse marketingdirecteur bij de club. ‘We kijken niet naar hoe andere clubs het doen en juist daardoor lukt het ons op te vallen. En natuurlijk omdat Venetië onze inspiratie is. Die nieuwe koers moet je vooral zien als een uiting van liefde en respect voor de club en de stad samen.’

Zakelijk gezien bleek die nieuwe koers een gouden greep, want al een paar maanden na de komst van Niederauer en Philipakos belandde Venezia FC wereldwijd op de radar van voetbalfans, hipsters en een combinatie van die twee. Toen de seizoenslijn van 2021/2022 werd geïntroduceerd met bloedmooie modellen, gefotografeerd als ware het de nieuwe campagne van Armani, knapte hun webshop bijna uit elkaar. Amper acht uur nadat ze online was gezet, bleek de volledige shirtcollectie uitverkocht – een patroon dat zich het hele jaar bleef herhalen wanneer de webshop weer werd aangevuld.

Dat de spelers op het veld vrijwel alle wedstrijden verloren en op het veld doodsaai voetbal lieten zien – als dit elftal tegen zichzelf zou moeten spelen, zou de bal waarschijnlijk 90 minuten lang op de middenstip blijven liggen – deed er niet toe. Het shirt van Venezia verkocht beter dan dat van menig Champions League-deelnemer en werd onder shirtverzamelaars zelfs een van de gewildste exemplaren. Nog altijd stromen de bestellingen binnen uit Tokio, New York, Parijs, de hele wereld.

Of nou ja, de héle wereld? Nee, één klein stadje bleef dapper weerstand bieden: Venetië zelf. De fans van het eerste uur haten het shirt. De clubkleuren – groen en oranje – zijn erop weggemoffeld in de kraag en randjes van de mouw. Een schande, vinden ze. Vorige week hingen ze nog een spandoek op nadat de club officieel degradeerde naar de Serie B en men op Instagram doodleuk een samenwerking met een bikinimerk aankondigde. Ga nou eerst eens voetballen, was de strekking.

Waar waren al die hipsters toen Venezia FC nog Serie C speelde, uitwedstrijden in halflege stadionnetjes bezochten met sintelbanen en voetbal dat niet om aan te gluren was? Waar waren ze toen de club failliet ging, een doorstart maakte, en dat nog eens? Juist, toen waren ze nergens, want de club zelf interesseert ze niets.

Metafoor voor de stad

Venetië. Beeld Kees van Unen

Wat dat betreft is de club een grote metafoor voor de stad zelf geworden, zeggen de supporters. Beide hebben iets onweerstaanbaar schitterends, maar beide worden ook tot die schoonheid gereduceerd. Lang niet alle toeristen zijn geïnteresseerd in de sfeer, de menselijke cultuur of de volksaard van Venetië. Laat staan dat het ze om het spel van de lokale club te doen is. Het gaat ze vooral om de esthetische kant van Venetië, de kant die het goed doet op foto’s.

Kijk bijvoorbeeld naar de fanshop van de club, midden in het oude centrum. Op geen enkele manier doet het winkeltje denken aan een winkel van een voetbalclub. Het is klein, kunstig en zonder ook maar enige verwijzing naar wat er op het veld gebeurt. Wél de shirts, die onwaarschijnlijk modieuze creaties die op een rij hangen als in een boetiek. Want dat is het eerder, of een galerie zelfs, met wedstrijdposters als grafische kunstwerken maar wederom: zonder dat het ook maar in de verte doet denken aan alles wat je als voetbalfan kent.

Achter de toonbank zit Ernesto Molin – type kunstacademie. Grote oorbellen en een shirt met een pasvorm die uitleg nodig heeft – en als je het vraagt zou je die bij hem kunnen krijgen ook. Voetbal? Nee joh, heeft-ie niks mee.

‘Ik ben fan van het project dat de voetbalclub is geworden. Van de kunstenaars die ze erbij betrekken, de modeontwerpers en de fotografen. Als dat ergens kan, dan hier, in een stad die helemaal gaat over schoonheid. Niemand buiten Italië weet hoe de spits van ons team heet, maar in New York kennen ze wel de shirts in artistieke kringen. Eerder deze week kwam hier nog een ontwerper uit Parijs binnen, die kocht het thuisshirt, uitshirt en derde shirt, drie keer in zijn maat. Hij was verbaasd toen ik vertelde dat het bij een echte voetbalclub hoort.’

Het zijn woorden die de leider van de ultras doen inkrimpen van ellende. ‘Het probleem is niet zozeer dat de clubleiding een merk wil maken van Venezia’, zegt hij. ‘Het is vooral dat ze bij het maken van dat merk geen rekening houden met onze historie. We zijn ooit, in 1987, ontstaan uit twee rivaliserende clubs, Mestre en Venezia. Dat was een ingewikkelde fusie, die toch een succes was, omdat we altijd het evenwicht binnen de supporters hebben kunnen bewaken, bijvoorbeeld door beide clubkleuren in de shirts terug te laten komen. Dit jaar is dat volledig overboord gegooid. Ze hebben gekeken naar wat goed verkoopt, niet naar onze clubcultuur of de fans. Het is net als in het echte leven. Het gaat allemaal om consumeren, niet om passie, verbondenheid of broederschap.’

En tuurlijk is Venetië mooi, dat weten zij ook wel. Maar zowel de stad als de club biedt zoveel meer dan oppervlakkige schoonheid alleen. Het is gemakkelijk het mooie te zien in een majestueuze houten gondel die uit een antiek, met gouddraad en lambrisering versierde palazzo komt varen en koers zet naar de Ponte Rialto.

Maar zit de pure poëzie niet in iets anders? In het minder gepolijste dagelijkse leven van een stad, de mensen die hier in alle vroegte met karretjes het vuilnis komen ophalen? Of bij de linksback die zijn dag niet heeft en de hele wedstrijd achter een tegenstander aanrent die beter is, maar die toch blijft gaan? Dat is óók schoonheid, het mooie van echt, maar dat is niet het soort schoonheid dat het goed doet op Instagram.

‘Fuck Amerika’

Venezia FC. Beeld Kees van Unen

Eenmaal aangekomen in het stadion, lijkt de wedstrijd zelf geen van de supporters bijster veel te interesseren. Veel belangrijker zijn de leuzen, gericht tegen de skybox waar de Amerikanen zitten, en die negentig minuten lang doorklinken. ‘Respecteer onze geschiedenis!’ En: ‘Fuck Amerika, fuck Amerika, fuck Amerika!’

‘Het maakt ons geen reet uit dat we in de serie B of A spelen’, zegt een supporter. ‘Het gaat om onze club, ons verleden en onze toekomst. Porco Dio, dat varken van een Amerikaan pakt onze club af.’

Als het laatste fluitsignaal klinkt, blijkt bovendien dat ze de afgelopen negentig minuten weinig gemist hebben. Einduitslag: 0-0. Venezia is gedegradeerd en gek genoeg lijkt in het stadion daar niemand echt rouwig om. Sterker nog, er lijkt zowaar een bepaalde opluchting van de tribunes op te stijgen. Alsof ze voorvoelen dat de wereldwijde aandacht hierdoor eindelijk wat zal afnemen, waardoor de club weer iets meer van hen wordt, en iets minder van de anderen. Deze degradatie zou weleens precies de laatste strohalm kunnen zijn waaraan de Venetianen zich vast kunnen houden. Als er namelijk iets is wat deze lagunestad nodig heeft, is het wel een plek in de luwte.

Na nog wat gefluit en geboe richting de tribune waar de Amerikaanse eigenaren en directeuren, onder wie Ted Philipakos, zitten, stroomt het stadion langzaam leeg. De supporters bespreken in hun bloementaal keer op keer op keer op keer hun bezwaren – God, wat praten ze veel. Italiaans moet wel een moeilijke taal zijn, want waarom zouden Italianen het anders zo vaak oefenen?

Maar eerlijk is eerlijk: het levert ook veel op, want ergens onderaan de trap, vlak bij de uitgang, is opeens duidelijk te horen hoe een supporter Dante Alighieri citeert – weliswaar een zin die in Italië overal op tv verscheen tijdens de coronacrisis en zelfs op gebouwen werd geprojecteerd, maar toch: waar vind je in godesnaam een fanatieke voetbalsupporter die Dante citeert?

Dat kan alleen maar in Venetië, in de allermooiste stad van het toch al mooiste land ter wereld, op een plek waar de schoonheid soms zo intens kan zijn dat het een nadeel wordt. Want wie neemt Venetië nou nog serieus als echte stad? En wie neemt Venezia FC serieus als voetbalclub?

Voetbalfans in Venetië. Beeld Kees van Unen

Zij doen dat, de vijftigduizend, de laatst overgebleven bewoners, de laatst overgebleven supporters, de laatsten der Mohikanen.

‘E quindi uscimmo a riveder le stelle’, citeert de supporter een zin uit het laatste deel van Inferno, het stuk van de Divina Commedia (de goddelijke komedie) waarin de hoofdpersonen net de negen cirkels van de hel hebben doorkruist en nu, tussen de rotsen door, uit het onderaardse omhoog kruipen en voor het eerst weer de heldere buitenlucht zien.

‘Daar gingen we naar buiten en zagen we opnieuw de sterren.’