Hoe een goudschat uit de Tachtigjarige Oorlog een Zeeuws dorp stikjaloers maakt ★★★★☆

Als boer Piet Christiaanse en zijn knecht op 3 januari 1966 prei steken op een veldje in het Zeeuwse dorp Serooskerke, vinden ze meer dan duizend gouden munten uit de 15de, 16de en 17de eeuw. De vondst wordt wereldnieuws: niet alleen het dorp volgt dagenlang de zoektocht op het preiveldje, ook touringcars met dagjesmensen maken een omweg om de schatgravers te zien.

In de zesdelige podcast De goudschat van Serooskerke duiken Lieke Malcorps en Ieke Schout in dit bijzondere verhaal uit Walcheren. Niet alleen pluizen ze uit hoe het boer Christiaanse en zijn knecht sindsdien is vergaan, ze gaan ook terug naar de tijd waarin de schat is begraven. Wie verstopte zijn fortuin en groef het nooit meer op?

De gouden munten worden in 1966 geveild voor een fors bedrag. De gemeente Veere krijgt als eigenaar van de grond de helft van de opbrengst en bouwt er een zwembad van, De Goudvijver. De eerlijke vinders verdelen de andere helft. Voor hen blijkt de schat een vergiftigd geschenk. Serookskerke is afgunstig, om het zacht uit te drukken.

In een documentaire uit de jaren ’70 zeggen de dorpelingen de meest onaardige dingen over boer Christiaanse. Hij zou zijn vrouw slecht hebben behandeld. Als ze na een ziekte overlijdt, zijn er zoveel geruchten dat er een lijkschouwing volgt. De roddel en achterklap zit de kinderen van de boer ruim een halve eeuw later nog steeds hoog.

Dat de meest recente munt dateert uit 1622, biedt een aanknopingspunt voor een tweede verhaallijn in de uitmuntende podcast. In 1621 is er een einde gekomen aan het Twaalfjarig Bestand, de wapenstilstand in de Tachtigjarige Oorlog. Verstopte iemand zijn goud uit vrees voor het oplaaiende oorlogsgeweld? Wie was er destijds steenrijk in Serooskerke? Of behoorde de schat toe aan Jan Janszoon, alias Murat Raïs? De beruchte piraat kwam in 1923 in Veere aan land en bracht met zijn exotische pracht en praal het hoofd op hol van de zo nuchter geachte Zeeuwen.

De podcast haalt zo twee spannende verhalen uit de vergetelheid, over Zeeland in de Tachtigjarige Oorlog en over Serooskerke anno 1966. Nog steeds zijn de inwoners argwanend, vertelt een voormalige burgemeester van Veere. Als er werkzaamheden zijn in de Zeeuwse klei, rijst al snel het vermoeden dat men een schat op het spoor is.