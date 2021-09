Hoe de sobere Prinsjesdag toch een pronkdag werd

Ingetogenheid werd gevraagd, uitbundigheid bleek het antwoord. Voor Prinsjesdag 2021 haalden de Kamerleden en senatoren als vanouds van alles uit de kast.

De vraag was of er toch vooral niemand naar Den Haag wilde komen, om hoedjes en bekende mensen te kijken. Want het zou een sobere Prinsjesdag worden, met minder toeters en bellen. Zonder koets maar met een dienstauto. En slechts één keer het Wilhelmus.

Toch waren er hoedjes, véél hoedjes, en er was ook een hele sliert toeters en bellen. Een enkeling kwam in stemmig zwart, zoals Kaisa Ollongren die desalniettemin indruk maakte met haar smaakvolle roklengte, een verademing in een zee van blote knieën. Zeker, er waren stoïcijnse underdressers, zoals Renske Leijten van de SP, die volstrekt alledaags verscheen en liet weten dat ze al vijftien jaar geen hoed draagt, en dat het sowieso om de inhoud gaat, en niet om de buitenkant.

Renske Leijten (SP). Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Dat hoor je vaker, in Den Haag, dat het om de inhoud moet gaan. Dat geld of aandacht besteden aan kleding iets voor ijdeltuiten en domoren is. Terwijl de heren en dames politici, en zo niet dan toch hun pr-mensen, donders goed weten dat een gelukkig gekozen outfit de boodschap kan onderstrepen en een ongelukkige keuze de aandacht lelijk kan afleiden van die heilige inhoud. Afgelopen weekend nog, toen iedereen iets vond van het Superdry-shirt van Wopke Hoekstra, werd glashelder dat de kleren van politici luid en duidelijk praten, ook al wordt ze niks gevraagd.

Annemarie Jorritsma (VVD) Beeld ANP

Afgezien van Ollongren en Leijten hadden de kamerleden en senatoren er flink zin in, na al die maanden casual vanuit huis aanmodderen, dat zag je aan alles. Annemarie Jorritsma zei: ‘Ik heb een extra mooie hoed opgezet, dan doe ik tenminste nog wát.’ En Jorritsma stond daar niet alleen in. Ook VVD-senator Mirjam de Blécourt-Wouterse droeg een kloeke hoed, boven een zwart pyjamapak met witte biezen. CDA-Kamerlid Lucille Werner verscheen, heel bohémien, in een groene kaftan en een bruine sapperdeflaphoed ten tonele.

Kamerlid Lucille Werner (CDA) en Attje Kuiken (PvdA). Beeld ANP

En zo werd het, kabinetscrisis of niet, een vrolijke dag, waarop Kamerleden volop kiekjes maakten van zichzelf en van elkaar. VVD-fractiesecretaris Ockje Tellegen liet zich in een blauwe jurk met witte stippen bij de roltrap vereeuwigen door partijgenoot Aukje de Vries, die zelf een duizelingwekkende zwart-witpotpourri droeg. Er waren meer uitbundige outfits die gemengde reacties opriepen. Vond de een het vlammend rode complèt van PvdA-senator Esther-Mirjam Sent prachtig, een ander (uw stijlredacteur) moest bij het zien van haar stekelige hoedje vooral aan het coronavirus denken. Er waren ook jurken die een beetje verdwaald leken. Omdat ze beter op een strand hadden gepast (de hoogzomerjurk van Lisa Westerveld van GroenLinks), in de disco (de korte glitterjurk van senator Annabel Nanninga), bij een gala (de witkanten-met-gele creatie van Sandra Beckerman van de SP) of op kantoor (de zwarte enkellaarsjes van D66-senator Carla Moonen).

Esther Ouwehand van Partij voor de Dieren. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Er waren zoals elk jaar ook outfits die een Grote Boodschap te vertellen hadden. Geheel volgens PvdD-traditie droeg Esther Ouwehand een ludieke outfit. Dit jaar was het een jurk met bladerprint van de hand van ontwerper Ingrid Brouwer, afgetopt met een kolderieke boomschorshoed. Op Twitter werd er al gegrapt dat het een ideaal kostuum was voor de rol van boom in de groep 8-musical, maar dat zal Ouwehand waarschijnlijk (vegetarische) worst wezen: alle aandacht voor de natuur is immers welkom. En andere opvallende statement-jurk was die van CDA-Kamerlid Hilde Palland, die op het eerste oog een soort maliënslabber droeg, met bijpassende tas. De items bleken door Deventer kunstenaar Hinke Luiten gemaakt van kwartjes. De bijbehorende boodschap was een financiële: Palland maakt zich zorgen of de volgende generatie nog van een dubbeltje een kwartje kan worden.

Koningin Máxima. Beeld Getty Images

Of koningin Máxima een boodschap had in haar Natan-outfit? Misschien was het feit dat ze geen feestelijke jurk maar een oranjerode wollen top met lange mouwen droeg op een wit-blauwe gebloemde zijden rok, gecombineerd met een eerder gedragen tulband een statement van soberheid en vaderlandsliefde – qua kleur dan, want Natan is een Belgisch modehuis.

Sylvana Simons (BIJ1). Beeld ANP

Niets ten nadele van de fraaie en feestelijke outfit, maar: daar heeft Máxima in deze roerige tijden een kansje laten liggen. Andere aanwezigen wisten de weg naar de Nederlandse designers gelukkig wel te vinden. Sylvana Simons, bijvoorbeeld, die van top tot teen Nederlands ontwerp droeg: een top en een pak van Daily Paper, uit de Ancestral Anarchy Collection van dit najaar. Net als de sjaal, die ze om haar hoofd knoopte als een Afro-Surinaamse angisa. Ook 100% Nederlands gekleed: Lilianne Ploumen, die een zwarte jurk van de Nederlandse ontwerper Lilian Driessen opfleurde met een pronte raspberry beret van Irene Bussemaker en rode pumps van Feraggio. Ook lokaal geshopt: Jorien Wuite van D66 die een zonnegele jurk met Ghanese voering van de Rotterdamse Marjorie Fernandes droeg, en een hoed van Gina Heerenveen.

Eervolle vermelding nog voor VVD-Kamerlid Queeny Rajkowski die onder haar bubbelgumroze halve tulband een van kledingbibliotheek Masterpiece geleende poederroze jurk droeg. Ook fraai: de lichtblauwe palazzo pants van minister van Infrastructuur en Waterstaat Barbara Visser. En, koddig en keurig tegelijk, de Queen’s Gambit-jurk van VVD-kamerlid Bente Becker.

Farid Azarkan, Tunahan Kuzu en Stephan van Baarle van Denk. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Er viel, kortom, zo veel te zien en te genieten dat er voor de mannen weinig spotlights overbleven. Het trio Kuzu, Azarkan en van Baarle van Denk maakte een mooie bezonnebrilde opkomst in de beste Reservoir Dogs-traditie. De broekspijpen van het jacquet van Hugo de Jonge bleken een tikje korter gesneden dan die van Wopke Hoekstra. Joost Eerdmans droeg pastelkleurige gestreepte sokken onder zijn gewone pak. En dat kunnen we natuurlijk niet anders lezen als een gebreide middelvinger richting prinsjesdagprotocol.