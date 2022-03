Hoe de remix de popgeschiedenis veranderde

Beeld Elki Boerdam

Over het ontstaan van de eerste remix doen wilde verhalen de ronde, en bij een onderzoek naar de oorsprong van het dancefenomeen loop je al snel vast in mythevorming en begripsverwarring. Wat is een remix eigenlijk, en is niet álle muziek een vorm van artistieke herschikking en daarmee een soort remix? Lastige vragen: we proberen ze in dit verhaal te beantwoorden en roepen daarvoor onder meer de hulp in van de Nederlandse mixlegende Ben Liebrand (zie interview verderop in dit artikel), die speciaal voor de Volkskrant ook nog wat recent mixwerk beschikbaar heeft gesteld.

Eén ding is zeker: de remix zoals we die vandaag kennen als ‘de dansvloerversie’ van een bestaand nummer, is ook zo’n beetje geboren óp die dansvloer. Deze uitwas van het nachtleven heeft de popgeschiedenis veranderd en is nog altijd van onschatbare waarde voor de mondiale muziekbeschaving. Waarmee we maar willen aantonen dat de clubcultuur meer is dan uitgaan en zuipen tot het ochtendgloren.

Sappig verhaal

Eerst het sappigste scheppingsverhaal, omdat het zo mooi is en eigenlijk ook best geloofwaardig. In 1975 brachten de Italiaanse discopionier Giorgio Moroder en de Britse producer Pete Bellotte het nummer Love to Love You Baby uit, met de ingehuurde stem van de Amerikaanse gospel- en musicalzangeres Donna Summer. Het bloedhete liefdeslied, waarin welgeteld 22 orgasmen werden gesimuleerd, werd mede vanwege de expliciete inhoud een enorme hit in de VS en Groot-Brittannië. Dit ondanks vele afgekondigde radioboycotten, onder andere door de BBC.

Het ontluikende genre van de disco was in die jaren al een groot succes in dancings en op huisfeestjes wereldwijd. Maar de platendraaiers van dienst merkten dat het telkens nogal een showstopper was als dat leuke nieuwe disconummer na drie minuten alweer moest plaatsmaken voor het volgende leuke nieuwe disconummer. De gemiddelde single duurde nu eenmaal drie minuten, omdat dat de afgesproken radiolengte was. Maar op de dansvloer haalde die korte speelduur de vaart eruit, omdat het dansende publiek steeds moest overschakelen naar een ander ritme en een nieuwe, eventueel ook best diepe groove van weer een paar minuten. De dansvloer liep na iedere single leeg, daarna weer halfvol (‘hé, dit nummer ken ik’) en daarna weer leeg.

Dus onstond een vraag naar in elkaar gemixte nummers, of verlengde versies van tracks, vaak gemaakt door de producers van die originele singles zelf.

Giorgio Moroder zag wel wat in zo’n ‘extended edition’ van zijn Love to Love You Baby: nog meer orgasmen, wie kan daar nu iets op tegen hebben? Hij bouwde het nummer uit tot een track van bijna 17 minuten, op een hypnotiserende beat uit de net uitgevonden ‘drummachine’, die maar doorging en doorging. En oef, dat funky basloopje, dat zonder verdere begeleiding steeds maar weer over de beat kwam huppelen, in een ware bas-trance. De versie was nog niet af of hij werd al gekaapt door platenbaas Neil Bogart van het discolabel Casablanca Records. Die wilde er misschien wel wat mee, en besloot het eerst maar eens te draaien op een feestje bij hem thuis.

Dan de legende. Op een zekere vrijdag ergens eind 1975, rond 3 uur ’s nachts, ging bij Moroder de telefoon. Aan de lijn hing platenbaas Neil Bogart en op de achtergrond hoorde Moroder gekreun, eerst alleen nog afkomstig van zijn mix. Bogart was hysterisch, ook omdat hij al heel veel drugs had gebruikt, en riep dat deze ‘remix’ de complete helft van een nieuw album moest gaan beslaan, zó goed was de uitgebouwde track. Op de dansvloer was gedurende de eindeloze drumgroove een extatisch sfeertje ontstaan, zei Bogart. En terwijl hij verslag deed aan Moroder, veranderde dat sfeertje in een waarachtige orgie en dus nog veel meer gekreun. ‘Men heeft nu letterlijk seks op de dansvloer’, hijgde Bogart. ‘They’re all fucking to this track!’

De seks kon niet zonder gevolgen blijven: de remix werd geboren – althans, volgens deze anekdote. De clubversie van Love to Love You Baby werd officieel uitgebracht op een plaat en werd een hype in nachtclubs over de hele wereld.

Zoals gezegd: er zijn meer eerste remixen – ook het remixsucces heeft vele vaders. De New Yorkse producer, tevens fotomodel, Tom Moulton moet hier toch ook worden gememoreerd: deze producer maakte extra lange versies van dansbare tunes, en kwam op het lumineuze idee die extended versies niet op een single, maar op een 12-inch te persen, met dus het format van een elpee, of langspeelplaat.

Zijn goede werken werden overgenomen door de New Yorkse dj Walter Gibbons, die in 1973 tekende voor een op plaat uitgebrachte dansversie van het nummer Ten Per Cent, van de soulband Double Exposure. En wie luistert naar dat nummer, begrijpt ook de aardverschuiving die door deze ‘Special Disco Mix’ in beweging kwam.

Ten Per Cent, de remix, houdt ook tien minuten aan. En halverwege het dance-epos begint het spektakel van afgemeten beats, tot gekmakens toe herhaald. Gibbons nam steeds korte maten van die beat op, knipte de tape in stukjes en plakte de maten achter elkaar. Een monnikenwerk, maar met glorieus resultaat. Zijn mix werd pure dansmuziek, om heel stoer op te gaan doen op de vloer, of als vrij dansend mens te veranderen in een slaaf van het ritme.

Je kunt je afvragen of de kunst van het remixen, en dus het herschikken van bestaande elementen, niet zo oud is als de muziek zelf. Klassieke componisten gingen elkaars werk al te lijf als zij zich zetten aan ‘variaties op een thema’, een soort remix avant la lettre. En laten we de blik ook even richten op Jamaica, waar meesters van de productietechnieken als King Tubby en Lee ‘Scratch’ Perry al uitgerekte, instrumentale dubversies maakten van strakke dancehall-hits.

Maar de danceremix zou de muziek minstens zo ingrijpend veranderen als de Oostenrijkse barok en de Jamaicaanse dub. In de vroege jaren tachtig kochten de New Yorkse dj’s Kool Herc en Grandmaster Flash van elke nieuwe plaat twee exemplaren, die ze live aan elkaar puzzelden met weer van die op elkaar inhakkende breakbeats en ‘scratches’ van de naald. Uit hun collages ontstond uiteindelijk niets minder dan de hiphop: luister naar de remix van het nummer Rockit van Herbie Hancock, door dj GrandMixer DST, en hoor hoe de meest vernieuwende muziekstroming uit de popgeschiedenis tot leven komt.

In het Verenigd Koninkrijk liet de synthpopband The Human League intussen het eigen album Dare vrolijk remixen, al in 1982. Producer Martin Rushent gebruikte dezelfde technieken als zijn collega’s in The Bronx en creëerde uit de electropop eigenhandig een soort Europese proto-techno. In de remix van de track Things That Dreams Are Made Of hoor je feitelijk de oorsprong van de huidige clubcultuur en de bijbehorende bevrijding van de dans: de vocalen zijn grotendeels verwijderd, de kale beat van de drumcomputer neemt de hoofdrol op zich en keiharde synthaanslagen worden er in dubbende laagjes overheen gelegd.

Het werd nog mooier. De remix werd ontdekt als middel om eigenlijk best traditionele pop, en rock met vierkante gitaartjes, de dansvloer op te slingeren. In Nederland onpopte de dj en mixmeester Ben Liebrand zich tot een soort muziekmagiër, die zelfs Sting onsterfelijk kon maken in de club. En de Britse dj Andrew Weatherall creëerde een monster toen hij rocktracks van de band Happy Mondays veranderde in trance-achtige house. Het nummer Hallelujah werd in zijn handen een wazige drugstrip, inclusief ingemixte gregoriaanse kerkkoren. Remixes zoals deze stonden aan de basis van de Britse rave- en acidcultuur, die de rock naar het benevelde nachtleven zou transporteren.

Vooral Weatherall, die in 2020 overleed, maakte van de remix een pure kunstvorm. Hij kleedde al dan niet door bands zelf aangereikte tracks uit, zocht naar de kale essentie en wist uit de meest basale elementen van vooral drums en baslijnen iets nieuws op te trekken, waarin ook het origineel mocht blijven stralen. Weatherall slaagde er in zelfs de grauwende grungezanger Mark Lanegan dansvloerkwaliteiten te geven, in een bonkende maar nog altijd behoorlijk sinistere mixversie van zijn nummer Beehive.

De remix schiep compleet nieuwe muziekgenres en liet bestaande grenzen vervagen, tot op de dag van vandaag. De Londense producer en zangeres Georgia maakte vorig jaar een betoverende houseversie van het nummer Hate Myself: een lieflijk singer-songwritersliedje van de Britse zangeres-met-akoestische-gitaar Dodie. En een nieuwe generatie dj’s en producers heeft ontdekt dat de klassieke pop uit de jaren tachtig nog altijd heersend clubwerk kan aanleveren. De track Sweet Dreams van de Eurythmix wordt al ruim tien jaar lang uitgestort over dansende massa’s op laagdrempelige EDM-feesten, in ontelbaar veel varianten. En daarmee is ook het muziekleven van de goede oude Annie Lennox en Dave Stewart verlengd tot in het oneindige.

De remix, willen we dus maar benadrukken, werd een genre op zichzelf en werd bovendien de hoogst denkbare popmuzikale kunst. En die had nooit kunnen bestaan zonder die dj, die bewegende lijven op die vierkante vloer met die knipperende lamp erboven, en onze geliefde en zo hartstochtelijk gemiste nacht- en clubcultuur.

Ben Liebrand, de Nederlandse godfather van de remix Nederland is een gevierde dancenatie, en de wereld kent de dj’s die uitgroeiden tot supersterren, van Tiësto tot Armin van Buuren. Toch kan er maar één de godfather zijn: Ben Liebrand. Hij mixte al platen in de vroege jaren zeventig, bracht zijn technische gaven daarna naar de radio, in het legendarische Veronica-programma In the Mix, en groeide uit tot remixer van wereldklasse, die nu nog steeds het liefst zit te knippen en plakken. Liebrand (61) is de ware Nederlandse pionier, en hij weet álles over de kunst van de remix. Het begon eenvoudig en vanuit pure liefde voor dansbare muziek, zegt hij aan de telefoon vanuit zijn nieuwe thuisland Canada. Ook voor hemzelf: ‘Ik was als kind geïnteresseerd in elektronica en techniek, én in muziek. Ik viel als een blok voor de disco van Giorgio Moroder, met Donna Summer. Daar zat alles in wat ik gaaf vond, en Moroder bracht die elektronische geluiden ook nog eens naar de dansvloer.’ Thuis in Nijmegen begon Ben Liebrand te knutselen. ‘Toen ik 12 werd, kreeg ik een cassetterecorder en ging ik nummers opnemen. Daarna kreeg ik een mengpaneeltje en draaitafels, en een nieuw cassettedeck met een razendsnelle pauzetoets. Daarmee kon ik al dingen aan elkaar zetten. Ik ging ritmes van de ene plaat onder die van andere zetten, met hulp van de pitch-knop van mijn Philips-pick-up. En zo begon ik te mixen.’ Eigenlijk omdat hij zijn vrienden de leukste stukjes uit al zijn versgekochte platen wilde laten horen. ‘Wat je gaaf vindt, willen delen met anderen: dat is de basis van het echte dj-schap.’ Liebrand leerde veel over timing, ritmes en tempo. Hij draaide in dancings en leerde wat aansloeg op de dansvloer. ‘Daar hoor je: hé, in deze maat zitten claps of hihats die het heel goed doen. Die elementen pakte ik dan weer uit de muziek, om te gebruiken in mixen met andere platen.’ Want Liebrand, inmiddels een soort dancegoeroe door zijn programma In the Mix, dat nog altijd wordt aanbeden door de eerste generatie danceliefhebbers, ging zelf remixen. ‘Ik had inmiddels een viersporenbandrecorder, waardoor ik zelf drums en bassen kon toevoegen aan bestaande tracks.’ Hij pakte bijvoorbeeld een nummer van Tavares, dat van zichzelf al een leuk dansnummer was, en maakte het met extra drumwerk nog effectiever voor de dansvloer. Hij werd ontdekt, zijn bewerkingen gingen de wereld over en artiesten klopten bij hem aan voor een remix. ‘Mooi verhaal: Phil Collins. Ik ging een keer om 10 uur ’s morgens aan de slag met In the Air Tonight, om het te gebruiken in mijn uitzending. Tien uur later was mijn versie af, met andere beats en bassen eronder. Ik sprong in de auto, op weg naar de radio. En mijn remix sloeg aan. De bandopname ging naar Collins’ platenlabel Virgin; daar is mijn track toen ongewijzigd uitgebracht, en het werd een hit in Engeland. Ik vond dat geweldig, ook omdat het allemaal zo spontaan ging, vanuit pure liefhebberij.’ De grootste artiesten stonden bij Liebrand in de rij, omdat ze zagen dat hij het werk van allerlei artiesten, van Madonna tot Sting en Phil Collins, ineens hip kon maken voor in de nachtclub. ‘Dat vinden ze fijn: een breder publiek, dankzij zo’n remix.’ De spontaniteit is er tegenwoordig wat van af, ziet hij. Als er nu een remix wordt gemaakt, is dat helemaal uitgedacht. Het moet gedaan worden door een bekend koppie, de Instagramaccountjes moeten klaarstaan, de doelgroep is uitgezocht. Het is commercieel geworden.’ Liebrand mixt nog steeds, ook voor een drietal mixprogramma’s op de radio. En hij bouwt remixes. ‘Ik was de laatste dagen bezig met een remix voor Johnny ‘Guitar’ Watson, en zijn nummer A Real Mother for Ya. Die funkversie had ik klaar. Toen dacht ik: ik kan ook nog wat doen met dat stukje in de tekst, dat hij zingt: ‘Got to go to a disco’, ken je dat? Daar heb ik nu een compleet nieuwe mix van gemaakt. Gewoon om lekker te spelen. Ook al ben je daar dan wel weer uren en uren mee bezig. Tegenwoordig wordt vaak gedacht: die gasten zetten hun laptop aan en een uur later hebben ze een remix. Geloof me: dat is niet zo. Dat wil ik graag nog even benadrukken.’