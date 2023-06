Hoe de Gay Games van 1998 Amsterdam volledig overnamen, destijds ‘de homohoofdstad van de wereld’

Amerikaanse atleten in een parade tijdens de slotceremonie van de Gay Games in 1998 in Amsterdam. Beeld ANP

Een groep mannen in matrozenpakken danst op discoknaller It’s Raining Men. Ze strippen totdat ze alleen hun strakke zwembroekjes nog dragen. Wie de beelden terugkijkt van de openingsceremonie van de Gay Games op 1 augustus 1998, ziet een feestelijke, uitgelaten menigte in de tijd dat Amsterdam zichzelf trots afficheerde als ‘homohoofdstad van de wereld’. Ruim veertienduizend deelnemers uit 68 landen lopen per land of stad de pas geopende Amsterdam Arena binnen: atleten, tennissers, ruiters, zwemmers, volleyballers, voetballers. Er zijn optredens van de Amerikaanse The Weather Girls – van It’s Raining Men – en de Israëlische Songfestival-winnares Dana International.

De burgemeester van Amsterdam, Schelto Patijn, glimt van trots als hij met regenboogketting om zijn hals de massa toespreekt: ‘Welcome! Welcome to Amsterdam!’ Op de tribunes zitten enthousiast klappende politici uit het kabinet Paars I, onder wie premier Wim Kok en staatssecretaris Erica Terpstra van Sport. ‘De Amerikanen waren in de meerderheid en vormden een groot contrast met de enkele sporter van bijvoorbeeld Iran’, aldus het NOS Journaal. ‘De Duitsers en de Nederlanders waren met elk tweeduizend sporters ook goed vertegenwoordigd.’

Naast zijn ambtsketen draagt burgemeester Patijn van Amsterdam een ketting in de kleuren van de Gay Games. Beeld ANP

Dit jaar is het 25 jaar geleden dat in Amsterdam de Gay Games werden georganiseerd. Het was de vijfde editie van deze ‘Gay Olympics’, georganiseerd door en gericht op de lhbti-gemeenschap – ook al mogen ook hetero’s deelnemen. Het was de eerste keer dat het evenement buiten Noord-Amerika was, waar het sinds 1982 vier keer had plaatsgevonden. Acht dagen werd er gesport in Amsterdam en omstreken in 34 disciplines, waaronder zwemmen, roeien, stijldansen, badminton en tafeltennis.

Dat was soms op hoog niveau, soms vooral voor de gezelligheid, maar steeds onder toeziend oog van de officiële sportbonden. De deelnemers waren een mix van amateurs en profs; iedereen mocht meedoen, in elke leeftijdscategorie. Naast sport was er een uitgebreid cultuurprogramma met exposities, voorstellingen en concerten.

De stad waar alles mag

De media-aandacht was ongekend. De openingsceremonie werd live uitgezonden en bekeken door een miljoen mensen. Het spektakel werd gepresenteerd door de destijds 32-jarige Humberto Tan. ‘Ik vond het eervol’, zegt hij. ‘Het was feestelijk en positief. Het was een vrolijke bedoening in de stad.’ Ook stadszender AT5 pakte groots uit. Rik van de Westelaken, toen 26, was een van de verslaggevers. ‘Op AT5 was het een enorm ding, alsof er mini-Olympische Spelen in de stad waren’, zegt hij nu. ‘De stad liep vol met gays en lesbiennes uit hele wereld, die Amsterdam als een soort beloofd land zagen. De stad waar alles mag.’

Paul van Yperen was woordvoerder van de organisatie en veel aanwezig in de media. ‘Het was een mijlpaal’, blikt hij terug aan de eettafel van zijn Amsterdamse bovenwoning. Op de eettafel ligt het glossy herinneringsboek, met op de voorkant Gay Games Amsterdam 1998 – 8 Days of Friendship. Van Yperen: ‘Een mijlpaal op allerlei vlakken. De Gay Games hebben veel in gang gezet en veel samengebracht. Het was voor het eerst dat homomannen en lesbiennes samen optrokken en dat ze een gelijkwaardige positie hadden. Wij vonden het belangrijk dat er ongeveer evenveel mannen als vrouwen meededen. Vóór die tijd gebeurde dat bijna nooit. Ook bijzonder was de diversiteit, we hebben nadrukkelijk ingezet op deelname door iedereen. Ook mensen met een handicap en mensen uit landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, waar homoseksualiteit vaak niet werd geaccepteerd.’

Van Yperen roemt de manier waarop Nederland en de inwoners van Amsterdam zich achter het evenement schaarden: ‘De Amsterdammers waren ontzettend aardig, vriendelijk en enthousiast. Ongekend. Iedereen vond het leuk wat er gebeurde. Belangrijk daarbij was dat de gemeente, met burgemeester Schelto Patijn voorop, zich zo positief opstelde. Patijn stond vóór de Gay Games bekend als een wat statige Haagse heer. Nu werd hij ineens Amsterdammer van alle Amsterdammers. Als je hem ziet met al die regenboogkettingen in de Arena, dan staat hij echt te stralen. Uit de reacties van mensen uit het buitenland merkte ik dat dat superbijzonder werd gevonden. Sommigen dachten zelfs dat hij een nepburgemeester was. En dan zei ik: ‘Nee, dat was écht de burgemeester.’

Tribunes op de Dam waar elke avond gratis optredens waren tijdens de Gay Games. Beeld Stadsarchief Amsterdam

Toen Van Yperen in 2002 de volgende Gay Games bezocht, in Sydney, werd hem pas echt duidelijk hoe speciaal de Spelen in Amsterdam waren geweest. ‘In het grote Sydney viel het evenement toch een beetje weg. In Amsterdam werd echt de hele stad door de Gay Games overgenomen. De deelnemers en supporters hadden het gevoel dat ze in de meerderheid waren en dat was ongekend. Hoe stoer je als homoseksuele man of lesbische vrouw ook bent, het is een ontroerende ervaring om mee te maken dat je ineens door iedereen gewenst bent.’

Kritiek en misverstanden

Hoewel veel betrokkenen terugkijken op een onvergetelijke week, gingen de Nederlandse Gay Games ook gepaard met bakken kritiek, debat en onbegrip. Mensen begrepen niet dat homo’s en lesbo’s apart moesten sporten. Dat zou toch juist niet goed zijn voor de integratie?

Van Yperen moest als woordvoerder veel onbegrip wegnemen: ‘Er waren misverstanden over homo’s en lesbiennes die gaan sporten. Er werden veel grappen over gemaakt in de media. Mensen vroegen zich af: waarom moeten zij hun eigen Spelen krijgen? Mijn vaste antwoord: ‘Nou, het is gewoon leuk om te organiseren. Het moet niet, het mag wel!’

De kritiek kwam ook uit de homogemeenschap zelf. In de Gay Krant schreef toenmalig hoofdredacteur Henk Krol op 31 juli 1998 in zijn column: ‘De dag van de opening van de Gay Games nadert met rasse schreden. En eigenlijk word ik met het uur angstiger. Waar zijn we eigenlijk mee bezig? Nog te veel lijken deze Gay Games op Apartheidsspelen. Wie afwijkt, wordt nog net getolereerd. Dat is precies die houding van heteroseksuelen uit het recente verleden die wij de afgelopen jaren zo krachtig hebben bestreden.’

In een reportage van AT5 liep verslaggever Ton van Royen met schrijver Willem Oltmans tijdens de Gay Games door de Reguliersdwarsstraat. Daar legde de homoseksuele Oltmans uit waarom hij tegen de Gay Games was: ‘Dat hebben ze gedaan om homoseksualiteit meer aanvaardbaar te maken, maar ze bereiken precies het tegenovergestelde. Wat we allemaal nastreven is dat we homoseksualiteit gewoon vinden, en dat wordt alleen bereikt wanneer homo’s zich ook gewoon gedragen. En niet apart, alsof ze iets bijzonders zijn.’

In het Vondelpark werden ‘alternatieve’ Gay Games gehouden, bij wijze van dikke vette knipoog en ook wel een vorm van kritiek op de commerciële en prijzige Gay Games. In het park kon je meedoen aan disciplines als handtas werpen, de 100 meter hoge hak en cockring werpen. Op televisie bij de NOS verklaarde een van de deelnemers het waarom van deze alternatieve games: ‘Om de draak te steken met de iets te overgeorganiseerde, erg strakke, erg truttige Gay Games.’

Daarnaast werden de Gay Games geplaagd door financiële problemen en onrust binnen de organisatie. Enkele dagen voor de openingsceremonie werd directeur Marc Janssens uit zijn functie gezet, omdat er onder zijn leiding een miljoenentekort was ontstaan. Amsterdam sprong bij met een overbruggingskrediet van vijf miljoen gulden, waardoor de Spelen volgens plan konden doorgaan.

Het erepodium van de marathon voor vrouwen. Beeld Co de Kruijf/ ANP

Niveau van de sporten

Over het niveau van de sporten was veel onduidelijkheid. Wel had de komst van de Gay Games naar Amsterdam geleid tot een enorme opleving van het aantal lhbti-gerelateerde sportclubs. Agnes Elling is voormalig professioneel atleet en nu onderzoeker bij het Mulier Instituut, waar sportonderzoek wordt verricht. Zij heeft er samen met drie collega’s over geschreven in het boek Homosportclubs in Nederland 1980 tot 2020.

Elling: ‘In de aanloop naar 1998 en de jaren daarna zag je een duidelijke groei van nieuwe clubs, maar vanaf ongeveer 2005 nam bij veel clubs het aantal leden af en ontstonden minder nieuwe. Beleidsmatig is het sporten in eigen kring nooit echt omarmd. Dat werd en wordt door beleidsmakers, bonden en het grote publiek toch altijd als raar en onwenselijk gezien. Veel homosportclubs, inmiddels vaak omgedoopt tot lhbti-sportclubs, hadden ook moeite om jongere leden te trekken.

‘Toch is het geen aflopende zaak, maar eerder een golfbeweging. Dat laatste jaren zie je in de grote steden een toename van nieuwe leden bij bestaande clubs én er ontstaan nieuwe lhbti-sportinitiatieven. Sport en het verenigingsleven blijven voor mensen uit de regenbooggemeenschap, vooral voor jongvolwassenenen en expats, een belangrijke manier om elkaar te ontmoeten.’

Ook Elling was vooraf sceptisch. ‘Ik heb nog een opiniestuk in Het Parool geschreven omdat de Gay Games naar mijn idee stereotypen bevestigden en vooral rijke homo’s en lesbo’s zich deze sportfeestjes kunnen veroorloven. Over het nut voor de emancipatie in de samenleving heb ik nog steeds een dubbel gevoel. De Games hebben zeker niet het idee weggenomen dat het best raar is dat lhbti’ers apart dingen doen van hetero’s.’

Anderzijds ervoer Elling tijdens het evenement hoe belangrijk het voor de deelnemers persoonlijk was. ‘Het is enorm belangrijk geweest voor de zelfwaardering, de positieve energie die dat oplevert. Zeker voor deelnemers uit minder progressieve landen. De week in het tolerante Amsterdam was onbeschrijflijk voor hen.’

Persoonlijk kijkt Agnes Elling terug op een enerverende week. ‘Het was de meest lesbische week uit mijn leven. Ik stond achter de bar bij het COC op de stampvolle vrouwenavonden. Ik had een half vrouwenvoetbalteam te logeren in mijn kleine huis. Daarnaast organiseerde ik het atletiekprogramma en deed ik zelf mee met de meerkamp en met estafettes. Ik won een aantal medailles, maar in het atletiekprogramma van de Gay Games, met veel verschillende afstanden en leeftijdsklassen, is dat niet zo moeilijk.’

Elling was nog actief op nationaal niveau in de reguliere sport, terwijl het niveau van de deelnemers aan de Gay Games sterk verschilt. ‘Als serieus sporter doe je altijd je best, maar op de Gay Games ging het ook om het feest. Bij de estafette liepen wij in een jurkje en gaven een handtasje door in plaats van een stokje. Dat soort camp-elementen horen er voor mij wel bij, terwijl er tegelijkertijd serieus wordt gesport. Het is ook echt een evenement dat je moet vieren. De sfeer was anders dan bij reguliere sportevenementen.’

Niettemin stond de organisatie van de Gay Games er in 1998 op dat de prestaties zouden worden erkend door de officiële sportbonden. Dat lukte, en er werden tijdens de Games diverse records verbroken. Zoals door de destijds 22-jarige Monique de Wilt, die het Nederlands record polsstokhoogspringen brak. In een radio-interview zei De Wilt dat ze mede vanwege de ‘geweldige atmosfeer’ tot haar prestatie was gekomen.

Verslag op televisie

Op tv pakte de NOS uit met een live-verslag van de openingsceremonie en talkshows vanuit een studio op De Dam, gepresenteerd door Humberto Tan. ‘Dat die openingsceremonie live werd uitgezonden, dat was destijds heel bijzonder’, blikt Tan terug. ‘Het was opvallend dat ik gevraagd werd voor de presentatie, want ik werkte toen nog maar kort bij Studio Sport. Volgens mij kwamen ze bij mij uit omdat vrij veel collega’s het niet wilden doen.’

Tan had drie belangrijke redenen om ja te zeggen. ‘Ik kende de Gay Games eerst niet, maar toen ik erachter kwam waar ze voor stonden, wist ik dat ik het moest doen. Als je hoorde in hoeveel landen homoseksualiteit nog strafbaar was of er zelfs de doodstraf op stond, afschuwelijk. Tweede reden was dat mijn jong overleden broer gay was. Ik ging regelmatig met hem mee naar gaybars, ik vond het volstrekt normaal. Derde reden was dat het een groot live-event was op tv. Vond ik heel spannend om te doen.’

Tan realiseerde zich dat hij de Gay Games niet als topsport moest verslaan. ‘Het was geen topsport. We hadden in 1996 de Olympische Spelen in Atlanta gehad, we hadden eerder in 1998 het WK Voetbal in Frankrijk gehad. Dat was topsport, maar de Gay Games waren groter dan topsport. Het gaat om het culturele evenement, de bewustwording van de positie van gays in de wereld. Dat is belangrijker dan sport, het is het leven.’

Rik van de Westelaken herinnert zich vooral dat hij bij AT5 de randverschijnselen van het evenement versloeg, en minder de sporten zelf. ‘Het was hectisch, de stad stond op zijn kop. Amsterdam had toen nog sterk het imago van homohoofdstad. Ik weet nog dat ik in die week door de stad fietste en al die gays uit het buitenland elkaar zag knuffelen en zoenen. Ik was zelf verbaasd, want ik heb die vrijheid nooit zo ervaren omdat er toen ook altijd mensen waren die intolerant waren en je uitscholden. Die zijn er altijd geweest. Maar deze mensen dachten echt dat ze in een walhalla waren beland. Ze konden in Amsterdam natuurlijk ook vrijer zijn dan thuis, maar zij gingen veel verder in het beleven van die vrijheid dan ik zelf ooit had gedaan.’

Een Nederlandse groep sporters tijdens de officiële opening van de Gay Games in 1998. Beeld ANP

Belang voor de emancipatie

Oud-woordvoerder Paul van Yperen schetst een beeld van de jaren negentig, toen het helemaal niet goed ging met de lhbti-community: ‘We hadden de aidscrisis gehad. Dat gaf solidariteit, mensen bekommerden zich om homo’s. Maar er was ook angst voor homo’s, angst dat je misschien al door het geven van een hand besmet zou kunnen raken Na de aidscrisis zorgden de Gay Games in 1998 voor een explosie van positiviteit. Daar heeft de gemeenschap nog een aantal jaren op kunnen teren. Mensen konden zien: het zijn gewoon je vrienden. Het zijn gewoon ontzettend leuke mensen die enorm kunnen genieten van sport en cultuur, en van elkaar. Net zoals jij. En ze zijn niet eng of vies. Ze worden wel gediscrimineerd en dat is eigenlijk heel dom.

‘In 2001 werd het eerste homohuwelijk bezegeld door burgemeester Job Cohen op het Amsterdamse stadhuis. Dat dat zo makkelijk ging, dat iedereen zo positief was, zijn ontwikkelingen die mede door de Gay Games in gang zijn gezet. Ze hebben niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland, zoals de Zuid-Europese landen, veel zaken verbeterd.’

De Gay Games vielen samen met de derde editie van Amsterdam Pride. Sinds 2018 presenteert Rik van de Westelaken voor AvroTros de uitzendingen rond Pride. Hij ziet dat het karakter van Pride veranderd is. ‘Toen de Gay Games plaatsvonden hadden we nog maar twee Prides achter de rug, hè. We waren nog maar net gewend aan de botenparade. De Gay Games gaven een impuls aan het vieren van Pride. Ik vond dat fantastisch om mee te mogen maken. Pride was vooral een feestje in die jaren. De laatste jaren is het weer wat activistischer geworden, wat ik ook heel goed vind.

‘De Gay Games en de invoering van het homohuwelijk in Nederland waren een enorme stap. Het waren zaken waar men in de rest van de wereld nog niet aan toe was. Ik denk dat wij hier destijds zo arrogant waren dat we dachten: we zijn er al. Maar na de vooruitgang van toen is de boel tot stilstand gekomen. Er is een tegenstroming ontstaan van conservatieve en populistische elementen. Mensen durven dingen te roepen die twintig jaar geleden niet denkbaar waren, ook versterkt door sociale media. Kijk, intolerante mensen zijn er altijd geweest, maar de laatste jaren zijn ze zichtbaarder geworden. Ze reageren agressiever dan voorheen op uitingen van de Pride-gemeenschap.’

Het EenVandaag-opiniepanel doet jaarlijks onderzoek naar de tolerantie die mensen ervaren. ‘Waar de rest van Nederland denkt dat we er al zijn, blijkt de lhbti-gemeenschap zelf nog heel veel discriminatie te ervaren’, zegt Rik van de Westelaken. ‘Witte cisgender homo’s hebben het over het algemeen best leuk voor elkaar, maar er is nog hele reeks andere letters in het alfabet die het nog heel slecht hebben.’

De toekomst van de Games

In november staat een nieuwe editie van de Gay Games gepland, deels in Hongkong, deels in de Mexicaanse stad Guadalajara. Het initiatief is afkomstig van Dennis Philipse, een Nederlandse expat die sinds 2010 in Hongkong woont en zeven jaar geleden als droom had om de Gay Games voor het eerst in Azië te brengen. ‘In Azië woont tweederde van de wereldbevolking, en een groot deel van de lhbti’ers zit er nog in de kast’, vertelt hij via Zoom vanuit zijn appartement in Hongkong. ‘Ik geloof dat een evenement als de Gay Games echt in staat is een verandering in perspectief door te voeren, om te laten zien dat homo’s ook aan sport kunnen doen.’

Sinds Amsterdam zijn de Gay Games elke vier jaar gehouden. Parijs was gaststad in 2018. Onder aanvoering van Philipse lukte het Hongkong om de organisatie van Gay Games 2022 naar zich toe te trekken. Maar de coronacrisis plus de veranderde politieke situatie in Hongkong leidden ertoe dat de Spelen een jaar werden uitgesteld en bovendien steeds kleiner van opzet werden. Inmiddels is besloten om de Games in Hongkong én Guadalajara te houden. Philipse: ‘Het lukt niet om de hele wereld samen te brengen in Hongkong. In de nieuwe opzet zijn er in Hongkong minder deelnemers en ze komen nu vooral uit Hongkong zelf. Daardoor krijg je niet dat internationale, unieke, dat magische, en zal het minder impact hebben.’

Hoewel Philipse zich heeft teruggetrokken uit de organisatie, ziet hij nog steeds de potentie van het evenement. ‘De wereld is wel veranderd. In 1998 was er geen internet. Bepaalde dingen die toen niet konden, gaan nu een stuk makkelijker. Door sociale media en apps als Tinder en Grindr is het makkelijk geworden om contact te leggen. De Gay Games hebben ook als doel mensen met elkaar te verbinden, om vriendschappen te bouwen. Ik denk zeker dat een evenement als de Gay Games nodig is. Ik denk wel dat het concept wat moet worden. vernieuwd.’

Ook andere geïnterviewden zien nog altijd de grote waarde van een evenement als de Gay Games. Humberto Tan verwijst naar de OneLove-actie van vorig jaar bij het betaald voetbal, toen diverse voetballers rond Coming Out-dag weigerden om deze band, met een boodschap gericht tegen racisme en discriminatie, te dragen. ‘Ook in Nederland kan zoiets nog steeds tot controverse leiden. Dat bewijst wel dat die strijd niet over is.’ Rik van de Westelaken: ‘Sport is belangrijk omdat het verbroedert. Het is zo’n krachtig middel om elkaar beter te leren kennen. Ik hoop dat we ooit nóg een keer in Amsterdam de Games kunnen organiseren.’

De vraag blijft wel of de Gay Games beter georganiseerd kunnen worden in een relatief tolerante stad of juist op een plek waar er nog veel werk te verzetten is. Onderzoeker Agnes Elling: ‘Ik denk dat de betekenis groter is als je mensen uit andere landen, waar weinig vrijheid is, naar een plek laat komen waar men tolerant is. In 2026 worden de Gay Games bijvoorbeeld gehouden in Valencia. Zo’n relatief tolerante stad biedt de mogelijkheden om er voor velen een onvergetelijke week van te maken.’

Activiteiten rond de terugblik op de Gay Games van 25 jaar geleden * Vanaf 22 juni: tentoonstelling Collecting the city: Gay Games 1998 in het Amsterdam Museum aan de Amstel

* Bij Ihlia, de erfgoedorganisatie van lhbti in Nederland, is een site opgericht waar betrokkenen herinneringen delen

* Bij het kennisinstituut voor sociale vraagstukken Movisie is een storytellingproject gemaakt met 25 ervaringsverhalen over de Gay Games, met interviews door Paul van Yperen

* 23 juli: Queer Dubbel-dagtoernooi in Tennispark Amstelpark

* 1 augustus: reünie voor alle medewerkers, deelnemers en nieuwe generaties lhbti+ (in samenwerking met Amsterdam Museum)

* 3 augustus: vertelavond ‘Weerbare stemmen vertellen’ in het Amsterdam Museum, over lhbti+-emancipatie in gesloten gemeenschappen

* Special over de Gay Games van Andere Tijden, 26 juli op NPO 2