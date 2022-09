Hoe de actievoerder het wint van de politie met een tubetje secondelijm

Met een kwastje en zonnebloemolie wordt de hand losgeweekt van een klimaatactivist in Berlijn die zichzelf aan de straat heeft vastgelijmd. ‘Angeklebt, vorsicht’, staat er op de hand. Beeld Christian Mang/Reuters

Zorgzaam, aandachtig en intiem. Dat zijn meestal niet de woorden die je gebruikt om het contact tussen actievoerders en de politie te beschrijven. Toch zijn het precies die drie woorden die opkomen bij het zien van deze foto van de Duitse freelancefotograaf Christian Mang. Hij maakte hem deze week tijdens een klimaatprotest van Extinction Rebellion in Berlijn. Daar werd vier dagen lang op verschillende plekken in de stad geprotesteerd tegen de beslissing van de Duitse regering om – weliswaar gedwongen door de oorlog in Oekraïne – kolencentrales langer open te houden, en pijpleidingen, en een terminal te bouwen voor vloeibaar gas. En dat terwijl er juist versneld een einde moet worden gemaakt aan het gebruik van fossiele energie, vindt de actiegroep.

Op Unter den Linden, een van de bekendste lanen in Berlijn, kwam op maandag 19 september een vijftigtal actievoerders samen om te doen wat Extinction Rebellion vaak doet: het openbare leven ontregelen door op straat te gaan zitten. Op die manier vragen ze aandacht voor hun boodschap, van politiek en van publiek.

Bij hun acties zetten ze steeds vaker lijm in. Kijk maar naar wat er op deze hand is geschreven: ‘Angeklebt, vorsicht’. Het is een waarschuwing voor de politie, die weldra de straat zal ontruimen: ben een beetje voorzichtig met me, ik zit met secondelijm vast aan het wegdek.

Die boodschap is zo te zien begrepen. Met de precisie van een archeoloog die een eeuwenoud artefact uit de grond bevrijdt, wordt hier de hand van de actievoerder losgeweekt. Die vlek op het asfalt, dat is zonnebloemolie. Heeft de Berlijnse politie standaard bij zich voor dit soort acties. Net als een kwastje, beiteltje en hamer. Die laatste twee zijn nodig als er cement door de lijm is geroerd. Het duurt wel een paar uur voor je dat los hebt gebikt.

Het is die vertraging waar de actievoerders op uit zijn. Even de tijd een beetje stopzetten. Langer ontregelen is langer aandacht voor je zaak.

Christian Mang heeft die maandag wel even gefotografeerd, zo valt op te maken uit de reeks die hij voor Reuters schoot. Op de Potsdamer Platz legde hij vast hoe activisten een zelfgemaakte roze miniboortoren beklommen. Hoe daarna drie agenten een activist meesleurden, de middelste agent pakte hem midden in zijn gezicht terwijl de andere twee elk een arm vasthielden.

Dat zijn beelden die we vaker gezien hebben bij klimaatacties.

Toch noemt Mang de sfeer op de Potsdamer Platz en Unter den Linden gemoedelijk. Gemoedelijker dan tijdens andere demonstraties waar hij als fotograaf aanwezig was. Hij maakte op Unter den Linden foto’s van dansende en zingende activisten met jerrycans op hun hoofd, van die dingen die je gebruikt voor een voorraadje benzine mocht je onderweg zonder komen te zitten. Hij maakte foto’s waarop mensen een banier vasthouden met daarop de tekst: ‘Systeemverandering nu!’, en van een oudere vrouw die door de politie wordt weggedragen.

Ook hier dus: business as usual. Moeilijk hoor, voor een fotograaf, om bij dit soort acties een nieuwe, verrassende invalshoek te bedenken. Het liefst kom je thuis met één beeld dat alle andere overbodig maakt.

Het tafereel dat Mang bijna tegen het einde van de demonstratie aantrof, is zo bezien een cadeautje. Hij had erop gehoopt; bij een eerdere gelegenheid was hij te laat geweest, had de politie de demonstrant al ontzet en kon hij alleen nog een afdruk van een hand fotograferen. Hier is hij er met zijn lens bovenop gaan staan. Alles wat voor afleiding zorgt heeft hij uit het beeld weggelaten: wie er aan die handen vastzitten, wat er om hen heen nog meer gebeurt.

Waarom? Omdat hij genoeg had aan twee handen om de twee partijen in beeld te brengen die bij demonstraties in een soort rituele dans terecht zijn gekomen: de actievoerders die zo zo lang mogelijk willen ontregelen, de politie die de opdracht heeft daar zo snel mogelijk een einde aan te maken.

Vijf minuten duurde het voor de lijm losliet. Een vertraging van niks, eigenlijk. Maar Christian Mang heeft het gezien, en vastgelegd. Zo troeft de activist de politie toch af.