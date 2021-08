Hoe Charlie Watts met zijn drumtechniek een fundament legde onder de Stones-nummers

Mick Jagger en Charlie Watts bij een Rolling Stones-optreden in Dallas, Texas in 1981. Beeld Getty Images

Het gaat van een-twee-chachacha, een-twee-chachacha. Je zou het een oubollig ritme kunnen noemen, maar het is rete-effectief als je het uit die ballroomcontext haalt. Speel, in een kale muzikale omgeving, die een-twee op de bassdrum en dat chachacha op de tamboerijn en je voelt meteen de associatie met een van de grootste hits van de Stones. Misschien zelfs de neiging om uit te roepen: ‘Hey, hey, hey, that’s what I say.’

Het is dan ook niet alleen die legendarische gitaarriff van (I Can’t Get No) Satisfaction maar ook de drumpartij van Charlie Watts die het nummer zo herkenbaar maakt, en misschien zelfs de ritmische essentie van de Stones laat horen. Satisfaction heeft het simpele op-en-neer-machismo van rock en tegelijk de ritmische verleiding van dansmuziek. De bassdrum op de eerste en tweede tel als basis om op te stampen en die tamboerijn om op de dansvloer te glijden. Watts leverde met zijn veelzijdige drumstijl, die eerder aan jazz verwant was dan aan rock, een simpele maar uiterst effectieve groove en maakte van de Stones een rockband waarmee je jezelf ook op de dansvloer kon verliezen.

Want Watts ontwikkelde een eigen, simpele drumstijl die ruimte gaf aan de swing in zijn rock. In een standaardrockritme houdt de drummer het tempo vast door op de achtste noten de hihat aan te slaan: het steady ‘tss-tss-tss-tss’. Daarbovenop komt een klap op de snaredrum op de backbeat, de tweede en vierde tel, die het hele zaakje ritme geeft. Denk aan de handclaps in disconummers die ze zo nadrukkelijk dansbaar maken. Watts liet op een gegeven moment die slag op de hihats op de backbeats weg, waardoor alleen die overheersende dominante snare te horen was. Tak! Een solitaire harde klap die je lichaam dat extra zetje geeft. Watts liet tijdens concerten zijn rechterhand, op de backbeat, wel eens werkeloos in de lucht zweven: kijk, geen hihats!

Charlie Watts tijdens een tv-studiorepetitie voor het programma ‘Ready Steady Go!’ (Londen, 1965). Linksachter bassist Bill Wyman. Beeld Getty Images

De drummer zei ooit dat hij de hihats wegliet omdat het geluid daarvan in de studio de snare overstemde. En in harde muziek heb je dat harde knisperende accent nodig. Het is geen hogere wiskunde en Watts was niet de eerste die deze techniek toepaste. Vóór hem had Levon Helm, drummer van The Band, al de zegeningen van een kale snare ontdekt. Maar met de combinatie van stoere muziek en een focus op ritme waren de Stones pioniers van dansbare rock.

Het was niet alleen Watts’ gevoel voor ‘less is more’ dat de Stones naar een hoger plan tilde. Het was ook zijn feilloze gevoel voor wat een nummer nodig had om tot zijn recht te komen. Het samba-achtige ritme in Sympathy for the Devil, de brushes die hij als jazzman gebruikte voor Melody. Of gewoon de rechttoe-rechtaan-discipline om het ritme van de anti-oorlogssong Street Fighting Man te laten klinken als marcherende soldaten.

Soms was zijn drumpartij zelfs de lijm voor een song. In het geval van Can’t You Hear Me Knocking is het maar de vraag of er sprake is van een coherent nummer. Er is geen duidelijk herkenbaar couplet of refrein. Wél een memorabele gitaarriff van Keith Richards en een minutenlang durende jamsessie die bij elkaar wordt gehouden door Watts’ drumspel. Een indrukwekkend ritmisch bouwwerk, waarvoor de drummer een arsenaal aan technieken uit de kast trok. Aan de basis een steady beat waar voortdurend accentverschuivingen in plaatsvinden en waar Watts stiekem zelfs een heel virtuoos roffeltje in de maat heeft gemoffeld. Misschien wel de Stones op hun funkiest.

En hoewel Watts zichzelf zag als de klassieke rockdrummer, de man die wars van virtuoze aanstellerij zijn gedegen ritmische bijdragen leverde, zijn die bijdragen vaak cruciaal geweest.

Watts zorgde voor coherentie en dwingende voortgang. Hij heeft er zelfs school mee gemaakt. Luister naar Primal Scream, de band die zichzelf ooit de Stones heeft gedroomd, en het op een na meest dansbare rocknummer heeft gemaakt. Luister naar Rocks en hoor de echo van Satisfaction. Een-twee-chachacha.

Onderhands Watts hanteerde in de jaren zestig zijn drumstokjes met de ‘matchgreep’, de meest gangbare drumgreep in popmuziek. In de jaren zeventig echter schakelde hij over naar de traditionele greep die wordt toegepast in jazz, waarbij de linkerdrumstok onderhands wordt vastgehouden. Dat zou te maken hebben gehad met de optredens die Watts destijds deed met zijn eigen jazzformaties.