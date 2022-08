Hoe Antoni van Leeuwenhoek aan zijn reputatie komt, blijft ook in dit boek een raadsel ★★★☆☆

Beeld Prometheus

Zelfs in coronatijd kwamen de afgelopen jaren onderzoekers en tekenaars van het NWO-programma Visualizing the Unknown elke twee maanden een keer bij elkaar in het restauratieatelier van Rijksmuseum Boerhaave in Leiden. Met de originele microscoopjes van Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723) probeerden ze te zien wat de oude meester volgens zijn eigen brieven en aantekeningen zag.

Honderden brieven schreef hij erover, de meeste aan de Royal Academy in Londen. Over ongekende details in vliezen, hout, bloed, sperma. Bewegende ‘dierkens’ in slootwater. Stromend bloed. Algen. Zenuwen. Teksten. Tekeningen. Het was, heet het in de geschiedenisboeken en het Leidse museum, het begin van de microbiologie en de ontdekking van een onbekende wereld.

Niemand, schrijft voormalig Boerhaave-directeur Dirk van Delft in zijn wervelende biografie over de onderzoeker, zag wat Van Leeuwenhoek zei dat hij zag, ook nu niet. Wat de vraag oproept in hoeverre Van Leeuwenhoek wel écht zag wat hij beweerde. Waren niet, op de grens van het waarneembare, ook gewoon nu en dan verbeelding en wensdenken aan de macht? Voor Van Delft waren Antoni’s scherpe ogen, engelengeduld en doorzettingsvermogen ‘een winnende combinatie’.

Een enthousiaste amateur

Maar een amateur was hij, Antoni van Leeuwenhoek. Handelaar in lakens in Delft, met een baan met sociaal aanzien op het stadhuis als kamerbewaarder, die in zijn vrije tijd lenzen sleep, experimenteerde en alles bekeek wat voorhanden kwam. Dat hij zijn verse eigen sperma bekeek, zoals de overlevering wil, staat overigens niet vast. In elk geval verhult de onderzoeker steeds of hij de hand aan zichzelf geslagen zou kunnen hebben.

Precies over die mens Van Leeuwenhoek, laat historicus en oud-journalist Van Delft vaardig maar wat breedsprakig zien, is eigenlijk bar weinig bekend. Veel bronnen zijn er niet, veel sporen evenmin: zelfs van zijn befaamde microscoopjes zijn er welgeteld maar een stuk of elf bekend. Of dat de beste zijn, weet niemand, want die verkocht de Delftse maker nooit, die hield hij liever zelf. Zelfs aan de Russische tsaar Peter de Grote, die in 1697 uit nieuwsgierigheid op bezoek was in Delft, gaf hij een relatieve prul mee.

Antoni van Leeuwenhoek werd in 1632 geboren in Delft als zoon van een mandenmaker die goede zaken deed als verpakker in aardewerkstad Delft. In 1637 overleed zijn vader, hertrouwde zijn moeder en spoedig daarna ging Antoni op kostschool in Warmond. Waarom daar is maar een van de talloze vraagtekens rond Van Leeuwenhoeks persoonlijke leven. Wel bekend is dat hij als jonge man in de Amsterdamse lakenhandel werkte, daar vermoedelijk wat Engels leerde en vooral voor het eerst loepjes tegenkwam: vergrootglazen om garen en weefsels te kijken en keuren. In 1654 vestigt hij zich als zelfstandig stoffenhandelaar in Delft, met een winkel en woonhuis in het Gouden Hoofd.

Populair

Hoe dat leidt tot een reputatie als grondlegger van de microbiologie met zijn eigengemaakte supermicroscoopjes, blijft ook bij Van Delft een beetje een raadsel. Vast staat dat hij in 1663 door de Delftse arts Reinier de Graaf als microscopist wordt geïntroduceerd op de Royal Society in Londen, dan een van de meest prestigieuze geleerde gezelschappen in de wereld. In 1680 wordt hij zelfs lid, ook al is hij de Engelse taal nauwelijks machtig. In 1684 worden de brieven die hij over zijn talloze waarnemingen aan John Locke schreef, gebundeld en gepubliceerd. Dat boek vol fantastische tekeningen is nog steeds de belangrijkste historische bron van Van Leeuwenhoeks ontdekkingen.

Van Leeuwenhoeks brieven zijn overigens een genre op zichzelf, met van-de-hak-op-de-tak-waarnemingen, persoonlijke ontboezemingen, invallen, geleerde uitweidingen. Een teken van enthousiast amateurisme, vinden sommigen. Een teken van genialiteit, vinden anderen, zoals de schetsboeken van Leonardo da Vinci dat zijn.

Van Leeuwenhoek is populair. In 2018 werd zijn microscoop bijna het ‘pronkstuk van Nederland’ in een televisieprogramma van Avrotros. In 2004 was hij vierde op de lijst van Grootste Nederlanders aller tijden van de KRO. De man en zijn werk spreken kennelijk tot de verbeelding. Maar wat weten we van hem? Persoonlijk bar weinig, en zelfs hoe hij zijn microscoopje ontwikkelde en zo goed kreeg, weten we eigenlijk niet bij gebrek aan bronnen. En waarom uitgerekend hij?

Van Delft besteedt in zijn boek veel aandacht aan de vraag waarom de ijverige amateur Van Leeuwenhoek bij de Royal Society in Londen terecht kon. En waarom bijvoorbeeld niet zijn veel geleerdere en serieuzere tijdgenoot Jan Swammerdam. Historici kunnen daar jaren over bakkeleien, maar voor de gewone lezer reikt dat wat ver. Net als de lappen ontoegankelijk 17de-eeuws Nederlands die Van Delft door zijn vermakelijke verhalen weeft. Als het boek bedoeld is om trotse Nederlanders wat meer zicht op hun favoriet Van Leeuwenhoek te geven, slaagt het daar toch niet helemaal in.