Hoe Amsterdam aan zijn eigen Hermitage kwam en hoe het nu verder moet

Sinds 2009 heeft Amsterdam zijn eigen Hermitage. Nu heeft het museum alle banden met Rusland verbroken en is snel een toekomstplan nodig. Waar liggen de beste kansen? Drie experts aan het woord.

Het drama rond de Hermitage Amsterdam raakt hem tot in al zijn vezels, zegt Ernst Veen (75). Toch wil hij niets zeggen over de breuk van het museum met de Hermitage in Sint-Petersburg – hij heeft met de directie afgesproken dat hij geen commentaar geeft. Als iemand iets over de verwijdering zou kunnen vertellen, is hij het wel: Veen is de geestelijk vader van de kunstinstelling aan de Amstel.

In 1981 ging hij als ‘cultureel secretaris’ bij De Nieuwe Kerk in Amsterdam werken, die net was gerestaureerd en een cultuurcentrum moest worden. Vanaf de jaren negentig kreeg dat, mede door zijn onvermoeibare inzet, echt handen en voeten: er kwamen grote tentoonstellingen te staan over kunstschatten uit andere landen en over wereldgodsdiensten.

Voor een van die exposities zocht Veen in 1991 contact met Mikhail Piotrovski, directeur van de Hermitage in Sint-Petersburg. Dit leidde tot een bezoek aan het enorme museum. Tot zijn ontzetting ontdekte de Nederlander dat het dak van de Hermitage op een aantal plekken lekte, onder meer in de zaal waar de Rembrandts van het museum hangen.

Hij besloot te hulp te schieten. Veen richtte in Nederland een stichting op en wist bij particulieren twee miljoen gulden (ruim 900 duizend euro) op te halen, genoeg voor een nieuw dak in de Rembrandtzaal. Daarna verzamelde hij nog meer geld voor andere reparaties. Als dank kreeg hij hulp van Piotrovski bij tentoonstellingen in De Nieuwe Kerk, zoals die over de Russische tsarina Catharina de Grote.

Vanaf 2004 werd de samenwerking intensiever: in een ander gebouw in Amsterdam werden wisselende exposities getoond met stukken uit de kolossale collectie van de Russische Hermitage. Veen was ondertussen ook bezig met een veel grotere locatie: de Amstelhof, waar eeuwenlang ouderen waren gehuisvest. Het enorme pand aan de Amstel was inmiddels eigendom geworden van de gemeente Amsterdam. Veen wist het stadsbestuur en Piotrovski ervan te overtuigen dat dit de nieuwe tentoonstellingsplek moest worden.

Koningin Beatrix en de Russische president Dmitri Medvedev openden de Hermitage Amsterdam in 2009. De eerste expositie, Aan het Russische hof - Paleis en Protocol in de 19de eeuw, trok in zeven maanden 705 duizend bezoekers. Er zou een reeks van blockbusters volgen met schatten uit Sint-Petersburg.

Veen, opgeklommen tot directeur van de Nieuwe Kerk én de Hermitage Amsterdam, ging in 2011 met pensioen. Zijn opvolger, Cathelijne Broers, deed een handige financiële zet; zij wist een huurder te strikken voor een leegstaande vleugel in de Amstelhof. Het Amsterdam Museum opende daar in 2014 met veel succes de expositie Hollanders van de Gouden Eeuw, waarin het tal van grote schuttersstukken (ook van het Rijksmuseum) toont.

De Hermitage Amsterdam werd extra hard geraakt door de coronapandemie, omdat het geen jaarlijkse subsidie krijgt. Broers moest in oktober 2020 – vlak voor haar overstap naar het Prins Bernhard Cultuurfonds – bijna een kwart van het personeel ontslaan. Dat was nog niet genoeg. Annabelle Birnie, de nieuwe directeur, begon een donatiecampagne om het museum overeind te houden. Dat lukte, ook door financiële steun van de overheid en de BankGiro Loterij.

Toen volgde weer tegenslag. Na de Russische inval in Oekraïne zwol de kritiek aan op de banden met de Hermitage in Sint-Petersburg (waar Mikhail Piotrovski nog steeds aan het roer staat). De directie en de raad van toezicht brachten een kort statement uit waarin de inval werd veroordeeld. Vier dagen later zagen zij zich genoodzaakt – ook door bedreigingen – alle banden te verbreken met Rusland. De lopende expositie over Russische avant-gardekunst werd per direct gesloten. Directeur Birnie kondigt aan om binnen drie maanden met een nieuw plan voor de toekomst te komen.

De binnentuin van de Hermitage in Amsterdam Beeld pauline niks

Drie experts over de toekomst van de Hermitage

Emily Ansink, de directeur van het Holland Festival Beeld Lenny Oosterwijk

Emily Ansenk leidde elf jaar de Kunsthal Rotterdam. Sinds 2019 is ze directeur van het Holland Festival.

‘Nu de Hermitage Amsterdam het moet doen zonder de rijke collectie uit Sint-Petersburg, lijkt het me logisch om er een kunsthal van te maken, oftewel een museum zonder eigen collectie. Ze hebben jaren ervaring met het bespelen van de Nieuwe Kerk als kunsthal. Amsterdam telt meer musea met grote exposities, maar er zijn onderwerpen en kunstenaars genoeg. Als je iets onderscheidends maakt, is het best haalbaar.’

De drie maanden die de Hermitage Amsterdam uittrekt voor een nieuw toekomstplan, acht Emily Ansenk te kort om tot een volwaardige visie te komen. ‘Maar het is wel voldoende om hulp en samenwerking te zoeken, zodat ze snel weer open kunnen. Ze krijgen geen jaarlijkse subsidie en zijn dus extra afhankelijk van kaartverkoop. Als je lang dicht blijft, kom je in de financiële problemen. Dan raak je rock bottom.’

Ansenk ziet ook andere opties dan een kunsthal. ‘Denk aan het Slavernijmuseum, waar Amsterdam een locatie voor zoekt, of een Surinamemuseum. Je kunt ook samenwerken met de Hartwig Art Foundation van Rob Defares. Die gaat de oude rechtbank in Amsterdam verbouwen tot kunstcentrum, maar dat zal niet voor 2027 opengaan. Zij hebben ongelooflijk interessante kunstenaars aan zich verbonden die al werk hebben gemaakt. De directeur van die stichting, Beatrix Ruf, zou ik als eerste bellen om te kijken of de Hermitage het tijdelijke huis kan worden voor die kunst.’

Wim Pijbes, oud-directeur van het Rijksmuseum in Amsterdam. Beeld ANP

Wim Pijbes, oud-directeur van het Rijksmuseum in Amsterdam, werkt aan het Landverhuizersmuseum in Rotterdam, dat in 2024 de deuren moet openen.

‘Je moet eerst beslissen of je de draad met de Hermitage in Sint-Petersburg weer wilt oppakken na de oorlog. De schatten uit Sint-Petersburg waren een goede toevoeging aan het museumlandschap in Nederland. Als voor een tijdelijke oplossing wordt gekozen, zie ik kansen in samenwerking met het Amsterdam Museum.’

Dat stadsmuseum toonde jarenlang schuttersstukken in een vleugel van de Hermitage, maar heeft die – vanwege de verbouwing van het eigen museum – ingeruild voor een presentatie van zijn vaste collectie. ‘Je zou dat tijdelijk kunnen uitbreiden.’

Een Slavernijmuseum ziet Pijbes niet zitten. ‘Het is moeilijk aan een collectie te komen. Kolonialisme is een actueel thema, waardoor musea zelf hun stukken hierover willen tonen.’ Over een kunsthal is hij evenmin enthousiast. ‘Er is al een kunsthal in Rotterdam en de De Nieuwe Kerk is er ook een. Bovendien kom je dan in het vaarwater van de grote Amsterdamse musea met grote internationale exposities.’

Pijbes ziet meer in een nieuw concept. ‘Grote modetentoonstellingen doen het goed. De Kunsthal Rotterdam trok meer dan 175 duizend bezoekers met Jean Paul Gaultier. Je kan van de Hermitage een groot Modemuseum maken. Dat hebben we niet in Nederland. Trek het wat breder en toon ook lifestyle.’

En dan heeft hij nog een kant-en-klaaroplossing. ‘Museum Boijmans in Rotterdam ondergaat een verbouwing die nog jaren duurt. Waarom laat je die fraaie collectie niet in de Hermitage zien?’

Paul Spies leidt het stadsmuseum in de Berlijn. Beeld ANP / Polaris Images

Paul Spies ontwierp Berlin Global, een nieuwe tentoonstelling over en in Berlijn. De Nederlander leidt ook het stadsmuseum in de Duitse hoofdstad en was directeur van het Amsterdam Museum.

Paul Spies gaat ervan uit dat de relatie met de Hermitage in Sint-Petersburg langdurig verstoord zal zijn. En hoe lang wil je de tsaristische collectie tonen van een staatsmuseum, vraagt hij zich af. ‘Je zou kunnen zeggen: je hebt jaren succesvol dit concept gedraaid. De organisatie heeft zich bewezen zonder jaarlijkse subsidie. Nu kan je van de nood een deugd maken. Als je wat steun krijgt van de overheid en partners, kun je een experiment aangaan.’

Spies heeft dat zelf gedaan: het vooral op toeristen gerichte Berlin Global in het nieuwe Humboldt Forum mocht niet concurreren met zijn stadsmuseum. Hij ontwierp daarom, met veel multimedia, een tentoonstelling over de relatie van Berlijn met de wereld. De permanente expositie trekt veel jongeren, wat bijzonder is in museumland.

‘Het Amsterdam Museum is vanwege de verbouwing de komende jaren gehuisvest in de Hermitage. Dat is een perfecte gelegenheid om Amsterdam met de wereld te verbinden en op zoek te gaan naar actuele thema’s die daarbij passen. Zoals migratie en wereldburgerschap. Dan kan je ook aansluiten bij de viering in 2025 van 750 jaar Amsterdam – de stad ontving in haar geschiedenis veel migranten.’

Net als in Berlin Global kan veel gebruik worden gemaakt van interviews, films en geluidsopnamen. ‘Ik geloof heilig in de combinatie van een serieus onderwerp en vermaak.’ Een grote collectie is niet nodig. ‘We moeten af van het idee dat een museum alleen maar objecten toont. Trek de stoute schoenen aan en zet een museum van de toekomst neer.’