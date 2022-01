Hoe Alfred Schaffer over honden denkt, en meer over dichters en poëzie

In de Poëzieweek – deze week – leest men poëzie. Of men leest over poëzie. Of men doet beide. Dat laatste kan al jaren in de voortreffelijke Poëziekrant, waarin dichters dichters interviewen, dichters over gedichten schrijven en dichters hun soms nog prille verzen publiceren. Een saaie bedoening? Verre van. Wie wil weten hoe Alfred Schaffer (de nieuwe columnist) over honden denkt, vindt het hier. Wil je weten hoe Carl Norac Frans leerde met een robot, lees het interview dat Mustafa Kör met hem had. Marieke Lucas Rijneveld vertelt over zijn Komijnsplitsers, Ramsey Nasr over diens Wij waren onder de betovering. Onder anderen Peter Holvoet-Hanssen en Anne Louïse van den Dool publiceren er hun nieuwste werk.

De Poëziekrant is inmiddels 46 jaar oud, maar biedt nog steeds iedere twee maanden een divers en actueel overzicht van de poëzie in Nederland en Vlaanderen. Ze doet dat vanaf deze maand ook als digitaal platform. En dat is prettig. Want wie eenmaal de Poëziekrant leest zal merken er vaker naar terug te grijpen: voor een citaat, een bespreking of een vroege versie van een inmiddels bekend geworden gedicht.

Poeziekrant Beeld Poëziecentrum Gent