Hoboïst Werner Herbers: ‘Ik heb zó veel geluk en zó’n fantastisch leven gehad’

Werner Herbers: 'Zelf klank maken – met de voorwaarde dat ik een goed werkend riet had, een goede akoestiek, fijne medemusici en een goed stuk – dat is heerlijk.'

De lift naar het appartement van Werner Herbers (82) aan de Amsterdamse Zuidas komt maar niet. Het is de dag na Koningsdag en de lift wordt in gebruik gehouden door mannen die spullen afvoeren voor Herbers’ bovenbuurman, dj Martin Garrix, die in zijn penthouse een feest heeft gegeven met vuurwerk en al. Die paar minuten extra wachten voelen langer aan dan ze zijn. We hebben haast. Herbers heeft kanker en niet lang meer te leven, mogelijk nog maar een paar weken.

‘Ze hebben zich keurig aan de afspraken gehouden’, zegt Herbers als zijn bezoek boven is. ‘Om middernacht was het klaar.’

De dirigent, oud-hoboïst en muziekonderzoeker was bereid de Volkskrant nog een keer te ontvangen, want er komt een laatste album aan, ‘een vaarwelsaluut’ van het door hem opgerichte ensemble, de Ebony Band. Zijn platenmaatschappij, Channel Classics, doet er alles aan om het album zo snel mogelijk uit te brengen zodat Herbers de verschijning nog kan meemaken, maar het kan nog vier weken duren.

‘Er wordt in september ook nog een oude opname uitgebracht waarop ik soleer in Mozarts Hoboconcert bij het Mozarteum (het orkest van Salzburg, red.) onder leiding van Nikolaus Harnoncourt’, zegt Herbers. ‘Dat maak ik sowieso niet meer mee.’

Op tafel liggen de oude cd’s en krantenknipsels, er moet nog een wervend tekstje worden getypt. Als dat klaar is, buigt Herbers zich weer over zijn archief met manuscripten. Het wordt na zijn dood overgedragen aan het Nederlands Muziek Instituut.

Werner Herbers: 'Nadat ik Jaap Stotijn had horen soleren in Bilthoven, heb ik net zo lang bij mijn ouders zitten zeuren tot ik hobo mocht spelen.'

Het grote publiek kent Herbers als de solohoboïst (1970-2005) uit de gouden tijd van het Concertgebouworkest, of – dat komt steeds vaker voor – als de vader van actrice Katja Herbers. Zijn grootste verdienste op muziekgebied is dat hij met zijn Ebony Band repertoire herontdekte en opnam van vooral componisten die voor de nazi’s moesten vluchten of werden vervolgd, muziek (‘ontaard’ volgens de nazi’s) die daardoor onbekend is gebleven. Miroslav Ponc, Ernst Toch, Stefan Wolpe, Erwin Schulhoff en nog vele anderen: het is mede aan Herbers te danken dat we hen (weer) kennen.

Ook Achtung, Aufnahme! van Wilhelm Grosz (1894-1939), een korte opera uit 1930 die zich afspeelt op een filmset, moet gehoord worden. ‘Het is een registratie uit 2005 van een concert in de Zaterdagmatinee in het Concertgebouw’, zegt Herbers. ‘Daarnaast komen op de cd dan twee potpourri’s met hoorspel- en theatermuziek van Mátyás Seiber en Walter Goehr die ik bij elkaar heb geknipt. Dat is heerlijk pretentieloze muziek uit de roaring twenties.’

Het gesprek wordt onderbroken door een telefoontje van de dokter. ‘Die is bezorgder dan ik’, zegt hij als hij ophangt. ‘Het doet me denken aan toen ik op tournee in Canada een keer vast kwam te zitten in een lift. Door de speaker klonk de stem van een vrouw die me moest geruststellen. Die was me daar toch in paniek. Ik zei: luister, ik heb geen haast, ik heb een boek bij me en zit op de grond lekker te lezen. Uiteindelijk moest ik háár geruststellen.

‘De reden dat ik zo koel kan zijn over een aanstaand einde, is dat ik zó veel geluk en zó’n fantastisch leven heb gehad. De een z’n dood is de ander z’n brood: mijn leraar, Haakon Stotijn, overleed op z’n 49ste. Als hij tot zijn 65ste had doorgespeeld, dan was ik misschien helemaal niet op zijn plaats in het Concertgebouworkest terechtgekomen, dan had ik misschien in het Overijssels Orkest gespeeld ofzo.’

Al zou je met Herbers een persoonlijk interview willen maken, wat gezien al zijn kennis zonde zou zijn: dat zou je niet lukken. Binnen een halve minuut gaat het gesprek weer over muziek: over een manuscript dat hij heeft gevonden, over de verwarringen die Igor Stravinsky’s partituren kunnen oproepen omdat hij zo’n slechte proeflezer van zijn eigen uitgaven was, of over hoe je muziek van voor 1800 moet spelen.

Werner Herbers

‘Dat is sprekende muziek, zeggen ze, daar is articulatie heel belangrijk’, vertelt Herbers. ‘Dan haal ik vaak de uitspraak aan van een 18de-eeuwse theoreticus, ene meneer Türk. Hij zegt dat je in de muziek net zo duidelijk moet articuleren als dat je interpunctie gebruikt in taal. Om het belang te onderstrepen, geeft hij als voorbeeld het zinnetje: ‘Er verlor das Leben, nicht nur sein Vermögen.’ Als je de komma voor ‘nicht’ zet, is hij dood. Zet je hem een woord verder, dan is hij berooid, maar hij leeft nog.

‘Wat is de bedoeling van zo’n aanwijzing in de partituur, en heeft die effect? Het gemiereneuk, dat is wat ik leuk vind. Als je als musicus een onregelmatigheid ziet in de partituur, ben je al snel geneigd te denken dat het een fout is. Maar zie je het na veertig maten weer, dan weet je dat het een bedoeling heeft.’

Herbers is het kind van Duitse ouders die in 1934 naar Nederland kwamen. Zijn vader was leraar en columnist voor een pacifistisch weekblad waarin hij de woede had gewekt van de nazi’s. Het verklaart ten dele Herbers’ belangstelling in de entartete Musik. Voor het geluid van de hobo, de scherpste onder de houtblaasinstrumenten in het orkest, viel hij toen hij in de bioscoop Concordia in Bilthoven Jaap Stotijn hoorde soleren bij de plaatselijke orkestvereniging. Mozart. Hij was 12 of 13.

‘Toen zei ik: ah, wat een instrument, wat een klank, dát wil ik ook. Ik heb net zo lang bij mijn ouders zitten zeuren tot ik hobo mocht spelen.’ Na het gymnasium koos hij eerst voor een studie Duits, die al snel werd gecombineerd met een studie hobo op het Amsterdams Muzieklyceum. Ook studeerde hij daar twee jaar orkestdirectie bij.

‘Mijn opleiding was heel gebrekkig’, zegt Herbers. ‘Toen mijn docent Haakon Stotijn ziek werd, kwam zijn vader Jaap ons lesgeven, maar hij was eigenlijk al te oud. Ik leerde veel van Han de Vries, die in zijn studie al veel verder was. Het was allemaal trial-and-error. Alles was gericht op de expressie, niet op het technische. Daardoor heb ik me lang onzeker gevoeld.’

Zelfs toen hij in het Concertgebouworkest kwam, dat als een van de beste orkesten ter wereld gold? ‘Ja. Als we na een concert bij de artiestenuitgang stonden en iemand zei ‘mooi gespeeld, prachtig!’, dacht ik: nou, met hakken over de sloot. Pas op de helft van mijn carrière komen er opnamen waarvan ik denk: ja, dit is wel ongeveer wat ik mooi vind.

‘Vanaf mijn 40ste heb ik op bètablokkers gespeeld. Ik weet ook precies wanneer het gebeurde. We speelden de Vijfde symfonie van Beethoven in de Royal Albert Hall in Londen. In de Vijfde zit op een gegeven moment een hobocadensje, dan ben je alleen. Die laatste noot die diminuendo moet, je bent hártstikke zenuwachtig, je hart bonkt in je keel, het onderbreekt je luchtstroom, die noot breekt weg. Toen ik daar zat en die acht maten tutti voor de solo kwamen, zag ik mijn vingers allemaal heen en weer dansen. Dan denk je: nog zeven maten, nog zes…

‘Toen hoorde ik van een paar musici dat ze een pilletje hadden. Ik vond het fantastisch: je bleef gespannen, geconcentreerd, maar die bibber was weg. Artsen lachten om de dosis die wij namen. Ik was voortdurend pilletjes aan het snijden, dan weer tweederde, dan weer de helft. Ik liet het afhangen van het soort solo dat ik moest spelen.’

Voelde het niet als een bevrijding toen hij met pensioen ging? ‘Nee. Eerst dacht ik: ik moet verhuizen. Ik woonde vlak bij het Concertgebouw en dacht: ik kan het vast niet aan om mijn collega’s naar de repetitie te zien gaan terwijl ik niet meer mag. De vrouw van Brian Pollard (was fagottist in het Concertgebouworkest, red.) zei een keer tegen mijn vrouw: reken er maar op dat Werner een jaartje of wat heel depressief is. Maar na twee weken stond ik met mijn espressootje voor het raam te kijken hoe ze naar de repetitie gingen. Het was net als met sporten: toen de dokter tegen me zei dat ik niet meer tot het gaatje mocht gaan, was voor mij de lol eraf.’

Jarenlang was zijn routine als volgt. Een uur voor een concert legde hij zijn hobo onder de lamp, zodat hij het instrument niet hoefde warm te spelen. Na het eten ging hij naar boven om zich te verkleden. Powernapje van 20 minuten, pilletje, en dan die paar meter lopen naar het Concertgebouw.

Nooit verslapen? ‘Nee, dat zijn de dingen die je dus naderhand hebt, in hevige mate: die angstdromen. Ik weet het van veel musici. Je bent je rokkostuum of partij vergeten, je hebt je trein gemist, je komt te laat. De domste dingen. Die paniek daaromheen. Ik heb ze nog eens in de twee maanden.’

Behalve in orkesten speelde hij vanaf 1960 in het Nederlands Blazers Ensemble. Een vriendenclub, volgens Herbers, maar wel zo een waar iedereen ruzie maakte. In 1988 besloten ze na de zoveelste ruzie uit elkaar te gaan, de naam en een enkel lid bleven achter. ‘In dat jaar werd er een reconstructie gemaakt van de nazi-tentoonstelling over entartete Musik uit 1938. Die reizende tentoonstelling zou ook in het Concertgebouw komen, en directeur Martijn Sanders vroeg of ik dat muzikaal wilde omlijsten.’

Daaruit ontstond de Ebony Band, met vooral spelers uit het Concertgebouworkest. De naam verwijst naar het eboniet, de zwarte toetsen op de piano (‘C-groot vind ik niet zo interessant’) en het Ebony Concerto van Stravinsky (‘uit mijn interesse in die mengvormen tussen klassiek en jazz’). Vanaf dat moment was Herbers ook volop dirigent.

Hoe vond hij zichzelf als dirigent? ‘Nou, dirigeren is om te beginnen technisch heel makkelijk. Een zachte inzet, op een lage des op een hobo? Verschrikkelijk! En wat doe je als dirigent als je een zachte inzet moet geven? Je doet gewoon zo.’ (Herbers’ handen maken een kleine, vallende beweging.)

‘Ik ben ooit gefascineerd geraakt toen ik als student in Den Haag een repetitie bijwoonde van het Concertgebouworkest onder leiding van Carlo Maria Giulini. Aan zijn gebaren kon je zo mooi zien wat er moest klinken. Hoe hij het stuk kende, even de tekst voorzong voor een zanger. Ik ben het gaan studeren, maar heb er toen niets mee gedaan. Ik merkte dat de buitenmuzikale aspecten die voor veel dirigenten de basis vormen voor hun succes me niet zo lagen.’

Wat verstaat hij daaronder? ‘De baas willen spelen, terreur, dat zijn niet de zaken die mij interesseerden. Ik heb altijd gezegd dat ik spelen uiteindelijk iets mooiers vond dan dirigeren. Zelf klank maken – met de voorwaarde dat ik een goed werkend riet had, een goede akoestiek, fijne medemusici en een goed stuk – dat is heerlijk. In een akkoord zitten dat echt goed stemt: heaven. Dit doen (hij geeft weer een opmaat) en dan klinkt er wat: tsja.’

‘Wat ik dan weer leuk vond aan het dirigeren, was dat je niet zo veel corvee hoefde te doen. Je hoeft geen spierkracht te ontwikkelen door toonladders te spelen, niet eindeloos met die rieten zitten te klooien, wat me afleidde van het studeren, want als het na een paar noten niet klonk, ging ik weer een nieuwe maken. Als dirigent sla je de partituur open en je bent direct met de muziek bezig.’