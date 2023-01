Hlf8 is het ultieme eindstadium van de doorgeslagen praatgekte op tv

Eigenlijk is SBS 6-talkshow Hlf8 al vanaf het prille begin een heerlijk absurd tv-experiment. De talkshow begon ooit onder de bezielende leiding van Johnny de Mol, die niet heel bedreven was in het presenteren van een talkshow, maar wel een ster bleek in het aanbieden van excuses, het tonen van zijn emoties en het reageren op de vele controverses rondom hem óf zijn familie.

Toen De Mol op eigen initiatief het veld ruimde, werd er gretig geschoven met presentatoren. Hélène Hendriks bleef redelijk eenvoudig overeind, terwijl Leonie ter Braak er vooral zat met frisse tegenzin. Er waren even speculaties dat voormalig CDA-politicus Mona Keijzer de presentatie zou overnemen, maar dat vonden ze zelfs bij Talpa toch net iets te gek.

Inmiddels heeft rijzende ster Sam Hagens het presentatiestokje overgenomen van Ter Braak. Niet dat het uitmaakt, want Hlf8 is inmiddels uitgegroeid tot een nationaal caféberaad dat eigenlijk geen barman meer nodig heeft. De ene dag zit Bastiaan Ragas spugend te fulmineren over Meghan en Harry (‘Die is volledig geïndoctrineerd door dat wijf’), de volgende dag lopen Fred Teeven en Catherine Keyl minutenlang leeg over een verbod op vleesreclames in bushokjes (Keyl: ‘Het is hier toch geen Rusland?’). Andere vaste gasten zijn onder meer Fidan Ekiz, Jack van Gelder, Heleen van Royen en Jan Slagter (vooralsnog zonder Sinterklaaspak).

Catherine Keyl en Fred Teeven geven hun mening in ‘Hlf8’. Beeld SBS 6

Hlf8 is het logische eindpunt van de zogenaamde ‘talkshowoorlog’ die enkele jaren geleden werd uitgeroepen door tv-recensenten. Eerst werd er misschien nog nagedacht over gasten en onderwerpen, maar inmiddels maakt het allemaal niets meer uit. Hlf8 laat zien hoe simpel de invulling van het genre in wezen is: zet wat MMM’ers (Mensen Met Mening) aan een tafel, en laat ze ongestoord roeptoeteren over het nieuws van de dag. De presentator gooit een stuk vlees in de arena, en de meningenmachines mogen elke avond uitvechten wie de meest gepeperde steak kan bakken. Kennis van zaken is allang niet meer relevant.

Woensdagavond bleef de arena even gesloten, want door technische problemen begon de uitzending een halfuur later. Hagens loste het prima op (‘Welkom bij iets voor acht!’), en onderscheidt zich in zijn eerste uitzendingen sowieso als talentvol presentator. Hij is scherp, snel en gevat, waarmee circus Hlf8 in ieder geval een spreekstalmeester heeft die in potentie véél meer kan dan het uitknijpen van meningencitroenen als Fred Teeven en Bastiaan Ragas.

Toch schuilt de meerwaarde van Hlf8 uiteindelijk vooral in het volledig uitkleden van het concept ‘talkshow’. Nu zijn andere talkshows er ook niet vies van om mensen als Gerard Joling de stikstofcrisis te laten duiden, maar Hlf8 heeft daarin de overtreffende trap gevonden. Het programma is het ultieme eindstadium van de doorgeslagen Nederlandse praatgekte op tv, en vormt een perfecte afspiegeling van de obsessie van tv-makers met praatgrage BN’ers. Alleen al daarom is wegkijken eigenlijk onmogelijk.