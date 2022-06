Hit the Road is een betoverende mix van weemoed, levenslust en verbeelding ★★★★☆

Aan het begin van Hit the Road ligt een Iraanse familie te rusten in een stilstaande auto. Een vredig tafereel, al heeft het beeld ook iets verontrustends. Als de moeder van het gezin wakker wordt en vraagt waar ze is, antwoordt haar zoontje: ‘We zijn dood.’

Dat zoontje, een ontzettende kletskous, beweert wel meer onzinnige dingen (even later noemt hij zijn vader ‘meneer poephoofd’), maar toch blijft de gedachte hangen. Misschien ziet het hiernamaals eruit als het kale, rotsachtige landschap van noordwestelijk Iran. En misschien toont Panah Panahi, die de film schreef en regisseerde, wel een dodenreis – verpakt als een levendige roadmovie.

Die interpretatie gaat waarschijnlijk te ver, maar Panahi heeft wel een balletje opgegooid. Het draagt bij aan de geheimzinnige toon van zijn prachtige speelfilmdebuut. Wat is de bestemming van dit gezin, met een sombere, volwassen zoon achter het stuur en zijn veel jongere broertje als stuiterbal achterin? Heeft de vader wel echt een gebroken been, en waar denkt de moeder aan als ze stil begint te huilen?

Panahi is geen gewone debutant. De 38-jarige regisseur is de zoon van Jafar Panahi, een van Irans bekendste cineasten, van wie hij het vak in de praktijk kon leren. Vader Panahi won onder meer de Gouden Beer in Berlijn voor zijn film Taxi en de Gouden Leeuw in Venetië voor The Circle. Zijn films worden niet gewaardeerd door het Iraanse regime: hij heeft al twaalf jaar een beroepsverbod en mag Iran niet verlaten.

Zoon Panah Panahi wordt ook al in de gaten gehouden (Hit the Road mag in Iran niet worden vertoond), maar kreeg in elk geval de benodigde vergunningen om zijn eerste speelfilm te draaien. Uiteraard beheerst hij de kunst zich voorzichtig uit te drukken, tussen de regels door. Waarom het gezin in Hit the Road een pijnlijk afscheid te wachten staat, wordt nooit precies duidelijk. Dat hoeft ook niet: het verdriet zegt genoeg, net als de omslachtige route naar de Turkse grens, waar een smokkelaar wacht die in ruil voor een schapenhuid iets illegaals geregeld heeft.

Net als het broertje dat te klein is om alles te mogen weten, krijgt de kijker de details niet te horen. Ook in andere opzichten vormt de jongen, geweldig gespeeld door Rayan Sarlak, het middelpunt van het verhaal. Zijn fantasie en absurdistische humor nemen vaak de overhand; het is ongelooflijk knap hoe soepel Panahi die weet te verbinden met het van melancholie doortrokken realisme dat zoveel Iraanse films typeert. Opgezweept door de Iraanse popmuziek op de soundtrack is Hit the Road een betoverende mix van weemoed, levenslust en verbeelding.