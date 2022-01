Historisch slecht jaar voor Nederlandse bioscopen

De Kinepolis in de Mall of the Netherlands in Leidschendam tijdens de opening, waarbij vijftig bezoekers per zaal naar binnen mochten. Beeld ANP / Robin Utrecht

2021 was een ronduit beroerd jaar voor de Nederlandse bioscopen. Dit viel te verwachten, gezien de maandenlange sluitingen en het royale pakket aan beperkende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. En toch komt de klap dinsdagochtend hard aan, bij de presentatie van de jaarcijfers door de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) en de brancheorganisatie Filmdistributeurs Nederland (FDN).

Nog maar 0,8 verkochte kaartjes per hoofd van de bevolking: het laagste aantal ooit gemeten. Ook het totaal aan bezoekers nadert met 14,3 miljoen de historische bodem: enkel in 1992 waren het er minder. Ter vergelijking: in 2019, voor de pandemie, kocht de gemiddelde Nederlander jaarlijks 2,2 kaartjes, en naderde het totaal aan bezoeken nog de veertig miljoen.

De nekslag was de laatste en huidige lockdown, waarbij de zalen eerst om 5 uur en vervolgens helemaal sloten, net tijdens de feest- en piekmaanden. Zo sloot 2021 zelfs nog slechter af dan het eveneens beroerde filmjaar 2020: 14,6 procent in de min en van 16,7 naar die 14,3 miljoen bezoekers. En dat terwijl de ons omringende Europese landen, waar de bioscopen vooralsnog openblijven, wél hogere bezoekcijfers boekten dan tijdens dat eerste covidjaar.

‘Het lastigst is de onzekerheid’, zegt Ron Sterk, algemeen directeur van de Nederlandse Vue-bioscopen (twintig stuks) en vicevoorzitter van de NVBF. ‘Het zal zeker twee tot drie jaar duren voor we weer wat vlees op de botten hebben. De Nederlandse bioscopen moeten aansterken.’ Als directeur van de Nederlandse tak van het Engelse Vue zit Sterk maandelijks in een overleg met de directeuren van de andere Europese landen. ‘Hoor je iedereen: record dit, record dat. Alleen wij niet, wij zitten nog in de lockdown.’

In 2021 waren de Nederlandse bioscopen in totaal 24 weken geheel gesloten, een jaar eerder waren dat ‘slechts’ 15 weken. Toch ziet Sterk ook een lichtpunt: ‘Er waren in 2021 een paar pieken, bijvoorbeeld eind september en oktober, waarin het even heel goed liep. No Time to Die (de nieuwste James Bond-film, red.) was een enorm succes: dat geeft vertrouwen. Mensen willen wel echt weer naar de bioscoop, om in het donker met z’n allen op de best mogelijk manier van een film genieten.’

Met 1.733.285 verkochte kaartjes is No Time to Die de bestbezochte film van het Nederlandse bioscoopjaar. Ook de Nederlandse films deden het relatief goed, met een marktaandeel van 23 procent, 1 procent meer nog dan in 2020. De oorlogsfilm De Slag om de Schelde trok 507.685 bezoekers, Luizenmoeder – de Film 470.114. De bestbezochte film in de filmtheaters was het dementiedrama The Father, met 124.891 bezoekers.

In een persbericht benadrukken de brancheorganisaties NVBF en FDN het belang van overheidssteun voor de filmsector. Maar ook met die steun raken de reserves van bioscopen en distributeurs op. ‘De druk neemt toe’, waarschuwt Hajo Binsbergen, directeur van Warner Bros. Nederland en FDN-bestuurslid. ‘We dachten: zo slecht als 2020 zal het niet worden, maar helaas.’

Dat Nederlandse bioscoopgangers in de grensgebieden momenteel uitwijken naar omringende landen als België en Duitsland, waar de zalen wel open zijn, ziet Binsbergen ‘op zich’ als iets positiefs. ‘Mensen willen weer én ze ervaren de bioscoop als een veilige plek. Terecht: er is nooit een bronbesmetting geconstateerd in een bioscoop.’

Hij gaat ervan uit dat de Nederlandse bioscopen na 14 januari weer zullen opengaan. ‘Wij hebben formeel niets vernomen over een mogelijke verlenging van de huidige sluiting. Er is ook geen reden toe: de bioscoop is bewezen veilig. In alle ons omringende landen zijn de zalen ook open.’