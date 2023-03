‘Historisch Nieuwsblad’ knoopt het verleden behendig aan het heden, van crypto-influencers tot de BBB

In Historisch Nieuwsblad gaat het deze maand onder meer over Caroline van der Plas, crypto-influencers en Bernie Sanders en Donald Trump, of beter gezegd over hun voorgangers. In een ander verhaal wordt beschreven hoe Rusland tegen alle verwachtingen in wordt verslagen in een oorlog met Japan.

Ook deze maand wordt het verleden weer behendig aan het heden geknoopt, de specialiteit van het magazine. De toenadering van de PvdA en GroenLinks bijvoorbeeld wordt gekoppeld aan een eerdere ‘linkse wolk’, de PvdA en twee andere progressieve partijen, ofwel Keerpunt 1972. De meest linkse coalitie uit de geschiedenis onder leiding van Joop den Uyl had het, vooral door de oliecrisis, niet makkelijk. Het was een turbulente tijd met autoloze zondagen, onlusten bij de Bloemenhovekliniek, een treinkaping en een schoolgijzeling door Molukse jongeren en het Lockheed-schandaal met Prins Bernhard in het middelpunt.

Elders in het nummer duikt Hendrik ‘Boer’ Koekoek op. Op een foto poseert hij samen met Vader Abraham. De twee mannen hadden een protestsong opgenomen, Den Uyl is in den olie. Boer Koekoek is de Caroline van der Plas van destijds, en zij de reïncarnatie van hem. Hij was een stemmenkanon, ‘ondanks zijn beperkte dossierkennis’. Niet alleen boeren schaarden zich achter hem, ‘ook burgers met een afkeer van de Haagse elite hoopten dat Koekoek voor een politieke verschuiving zou zorgen’.

Van de geschiedenis wordt helaas weinig geleerd, zo blijkt maar weer eens. De crypto-influencer van destijds, het Britse South Sea Company, maakte slavenhandel in de Spaanse koloniën in Amerika te gelde. Beleggers staken er in 1720 kapitalen in. De eerste internationale bubbel knapte snel en wie op het verkeerde moment was ingestapt, zoals de beroemde natuurkundige Isaac Newton, was de klos.

Naar schatting verloor Newton 20 duizend pond op zijn investering, wat gelijkstaat aan 5 miljoen euro. ‘Later zou hij gezegd hebben dat hij in staat was te rekenen met de bewegingen van hemellichamen, maar niet met de waanzin van mensen.’

De voorloper van Donald Trump (vanwege diens communicatiestijl) en Bernie Sanders (vanwege diens politieke opvattingen) was Huey Long, destijds ook al een bedreiging voor de gevestigde orde. Prins Bernhard zien we achterin het blad terug in een interview met Dik van der Meulen, zijn biograaf.

Van der Meulen verwoordt waarom het bezoeken van historische plekken voor onderzoekers nooit helemaal bevredigend is. Er is altijd een onoverbrugbare kloof tussen de historicus en de hoofdpersoon. ‘Uiteindelijk kom je nooit helemaal bij het verleden.’ Historisch Nieuwsblad komt een heel eind, dat wel.