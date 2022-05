Historicus Siebren van der Werf beschrijft hoe mensen op zee hun weg vonden ★★★★☆

Siebren van der Werf Beeld Jeroen Koeten

Het Zuidland, dát wilden ze vinden. In 1616 voeren Willem Schouten en Jacob le Maire rond het zuidelijkste puntje van Zuid-Amerika naar de Oost. Ze hadden daarmee voor de VOC een nieuwe route naar Batavia ontdekt. Handig, maar het kon ze niet boeien. Ze zaten op zo’n 60 graden zuiderbreedte – zo zuidelijk had nog nooit iemand gevaren. Hier moest toch ergens dat machtige Zuidland liggen! Dat land waar iedereen het over had! Vol schatten en kostbare handelswaar! Ze bleven zo lang mogelijk, zo zuidelijk mogelijk zoeken. Ze vonden Tonga, allerlei eilandjes. Het kon ze niet boeien. Geen Zuidland. De twee kapiteins kregen slaande ruzie.

Wat Eldorado was voor de veroveraars van Amerika, was het mythische Zuidland voor de ontdekkingsreizigers in de Stille Oceaan. Een verzinsel van kaartenmakers dat elk zicht op de werkelijkheid vertroebelde. 26 jaar na Schouten en Le Maire deed Abel Tasman een nieuwe poging. Hij voer van Batavia naar Mauritius, ten oosten van Madagaskar, zakte toen af naar 54 graden zuiderbreedte en voer vervolgens pal oostwaarts. Ergens moest hij toch op dat enorme Zuidland botsen! Tasman voer ónder Australië door, zag wat Tasmanië zou worden, voer verder naar Nieuw-Zeeland (waar het tot een dodelijke vechtpartij met de Maori’s kwam) – het viel allemaal tegen. Zuidland kreeg hij niet te zien.

En dat was niet het einde. Tachtig jaar later, in 1722, zocht Jacob Roggeveen nog steeds naar het Zuidland – en ontdekte Paaseiland. En in 1769 kreeg James Cook van de Britse Admiraliteit de geheime opdracht te gaan zoeken naar… het Zuidland. Hebzucht hield de waan in leven.

‘Wetenschappelijk’

De expedities van Cook worden tegenwoordig vooral geprezen omdat ze ‘wetenschappelijk’ zouden zijn geweest. Tijdens zijn tweede en derde reis testte hij de bruikbaarheid van een nauwkeurige en schokvaste ‘chronometer’ om de lengtegraad te kunnen bepalen. (kortweg: het verschil tussen de Greenwichtijd op de klok en de tijd volgens de zonnestand geeft aan hoeveel graden je naar west of oost bent gevaren).

De komst van de chronometer was een grote stap voorwaarts in de navigatie. En dat betekende de doodsteek voor het Zuidland. Voor straf, zo lijkt het, besloten de Britten van het enige echt bestaande Zuidland, Australië, een strafkolonie te maken.

Met James Cook begon het tijdperk waarin zeelieden steeds minder naar de zon en de sterren hoefden te kijken. De tijd dat navigeren (je positie op zee vaststellen) een groot probleem was, was zo goed als voorbij. We vinden Cook dan ook zo’n beetje aan het slot van dit fraaie boekje van navigatiehistoricus Siebren van der Werf.

Maar onderweg ging het over veel meer dan navigatie. Van der Werf vertelt over verdwenen eilanden, over zeemonsters en over hoe de zee als een muur kan oprijzen. Hij vertelt over zijn computersimulaties, die laten zien dat luchtspiegelingen een mogelijke verklaring zijn voor dit soort fenomenen, en geeft ook nog zijn vertaling van twee beroemde Vikingsaga’s, ‘Het verhaal van Erik de Rode’, over de ontdekking van Groenland, en ‘Het verhaal van de Groenlanders’, over hoe Eriks zoon Leif Eriksson Newfoundland (‘Vinland’) bereikte. De astronomische uitleg laat te wensen over, maar onderhoudend is de reis zeker.

Een open vraag

Hoe de Vikingen op zee navigeerden, is nog steeds een open vraag. Van der Werf vermoedt dat ze dat deden op basis van de op- en ondergang van de zon en de sterren aan de horizon. Dat vereist een enorme hoeveelheid kennis die inmiddels verloren is gegaan. Hetzelfde geldt trouwens voor de diepe kennis van de sterren én van de Stille Oceaan die de Polynesiërs rond diezelfde tijd moeten hebben gehad om de immense watermassa te bezeilen en de talloze eilanden te bevolken, van Nieuw-Zeeland in het westen tot Paaseiland in het oosten en Hawaii in het noorden. Waren al die eilandjes onbewoond?

De Noor Thor Heyerdahl kwam op het idee dat de beroemde beelden op Paaseiland het werk moesten zijn van migranten uit Inca-Peru. In 1947 stapte hij in Peru op een vlot, de Kon Tiki, waarna de passaatwinden hem in honderd dagen voortjoegen naar… Paaseiland. Heyerdahl werd voor gek versleten. Waarom zouden de Polynesiërs niet zélf op het idee kunnen komen om grote beelden te maken? Waarom zouden landrotten als de Inca’s de open zee op gaan? Inmiddels heeft dna-onderzoek laten zien dat er wel degelijk landverhuizers vanuit Zuid-Amerika de Stille Oceaan op zijn gegaan en zich daar hebben gevestigd. Voortgedreven, wellicht, door de droom een schitterend en rijk continent te ontdekken.

Siebren van der Werf: Drieduizend jaar navigatie op de sterren. Querido Facto; 183 pagina’s; € 24,99.