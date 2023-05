‘Historias para no contar’ ontbeert een verhaallijn, en intrigerende clous ★★☆☆☆

Historias para no cortar

In hedendaags Barcelona stelt regisseur Cesc Gay in vijf ongemakkelijke verhalen telkens de vraag: is er een geschikt moment om de waarheid te vertellen? Aanvankelijk lijkt Gay te suggereren dat zijn ensemblefilm een rode draad heeft, zoals we bijvoorbeeld gewend zijn van regisseur Woody Allen, een filmmaker die Gay qua sfeer en neurotische personages lijkt te hebben geïnspireerd. Maar een doorlopende verhaallijn blijft uit, evenals intrigerende clous. Wel zien we onder meer dat een jonge vrouw die verliefd is op haar buurman hem in haar huis opsluit wanneer haar echtgenoot onverwachts thuiskomt, een recent gescheiden man die door zijn bohemien vrienden gedwongen wordt op stap te gaan met een onbekende vrouw, en drie actrices die tijdens een filmauditie ongegeneerd over elkaar roddelen. De cast en de aantrekkelijke omgeving van Barcelona charmeren, maar Historias para no contar schuurt nergens.