Hiskes restaurantrecensies zijn terug: ze at weelderig en verkwikkend Jemenitisch in Den Haag

restaurant Yemeni. Beeld Els Zweerink

Yemeni Almeloplein 27, Den Haag yemeni-restaurant.nl Cijfer: 8 Jemenitisch restaurant met lunch, diner en afhaal, dagelijks open van 13 tot 22 uur. Hoofdgerecht circa € 16, voorgerecht circa € 7, nagerecht circa € 5

Arabia Felix of ‘gelukkig Arabië’ was de naam die geografen sinds de oudheid gaven aan het land in het Midden-Oosterse waar nu Jemen ligt. Door de wat hogere ligging ten opzichte van de rest van het Arabisch schiereiland was het een rijk, groen gebied met een bloeiende cultuur, vruchtbare landbouwgrond en beschavingen die teruggaan tot meer dan 1200 jaar voor Christus. De allereerste koffie werd er geproduceerd (Mokka is een Jemenitische havenstad) en langs de oases aan de Rode en de Arabische Zee liepen talloze handelsroutes waarlangs geurige en luxe zaken als wierook, specerijen, goud en parels werden verhandeld met Egypte, Perzië, Mesopotamië, India, Turkije en Europa.

Maar de tijd dat Jemen een gelukkig land was, ligt ver achter ons. Juist vanwege de strategische positie en de vruchtbare grond woedt er al bijna zeven jaar een verwoestende burgeroorlog die honderdduizenden levens heeft gekost en tallozen ontheemd, berooid en hongerig achterliet. Zo zijn in Jemen momenteel naar schatting zo’n vijf miljoen mensen, vooral vrouwen en kinderen, ernstig ondervoed. 80 procent van de bevolking is afhankelijk van humanitaire hulp uit het buitenland, en het aantal Jemenitische immigranten in Nederland vervijfvoudigde sinds het begin van de oorlog tot bijna drieduizend.

Handelsroutes

Het heeft iets wrangs dat het vaak juist de bannelingen zijn, en de mensen die vluchten voor honger en geweld, die ons laten kennismaken met nieuwe smaken en culturen – zeker wanneer dat interessante en heerlijke eten in het grotendeels verwoeste land zelf vrijwel niet meer te krijgen is. In de Jemenitische gerechten die we voorgeschoteld krijgen bij het prettige Yemeni in Den Haag zijn de zich ver uitstrekkende geschiedenis van handelsroutes en rijkdom duidelijk terug te proeven: een Midden-Oostenkeuken met duidelijke Perzische, Ottomaanse, Irakese en Indiase invloeden van weelderige zoete specerijenmengsels en verkwikkende, pittige condimenten, stoofschotels vol warme kruiden als kurkuma, kardemom en anijszaad. Er is gegrild vlees, brood uit de tandoor-oven (taboon in het Arabisch, zie kader), gouden saffraanrijst, peulvruchten en luxueuze, loodzware desserts.

Beeld Els Zweerink

De zaak ligt aan het hartstochtelijk lelijke Almeloplein in de Haagse wijk Morgenstond, tegenover een puist van een Lidl en ingeklemd tussen een dartswinkel en een dierenspeciaalzaak. Het restaurant zelf, in handen van een Jemenitische familie, is ruim, licht en nog duidelijk nieuw, de zaak verhuisde hier vorig jaar naartoe vanuit Amsterdam-West. De boel is smaakvol ingericht met goed gedoseerde Arabische kitsch: een gewelfde, roodgestoffeerde showtrap, een enorme kroonluchter en bossen rode rozen. Beneden kunnen we aan tafeltjes plaatsnemen en boven zijn, zoals gebruikelijk is in Jemen en Saoedi-Arabië, half-afgesloten privésuites te reserveren waar gasten op de grond kunnen zitten, met comfortabele kussens. Alle vier zijn ingenomen door uitbundige Nederlands-Arabische families en vriendengroepen – behoofddoekte dames geven elkaar kirrend en lachend baby’s en brood door, een pater familias spreekt zijn kleinzoon toe, een peutertje speelt op de trap – allemaal uitermate feestelijk. We zitten er beneden ook prima bij, hoewel we het zo nu en dan een beetje koud krijgen als de deur opengaat, want er is geen halletje.

restaurant Yemeni. Beeld Els Zweerink

De jonge ober, die geen Nederlands spreekt maar wel goed Engels, legt ons met zichtbaar plezier de menukaart uit. De lunch is het belangrijkste gerecht in Jemen, maar bij Yemeni serveren ze alles de hele dag door, en alles is om te delen. Lichtere ontbijt- en dinergerechten zijn het eiergerecht shakshouka, bonenschotels als foul en fasoulia, en broodgerechten als fattah, fatoot (fattoush) en schotels met gebakken tonijn en gebakken lever. Lunchgerechten zijn de steviger vlees- en visgerechten met rijst of brood. Er wordt geen alcohol geschonken, wel is er thee, frisdrank, sap en uitstekende versgemaakte limonade. We bestellen een kikkergroene van citroen en munt, met ook veel aromatische schil erin.

De foul (tuinbonenstoof met tomaat, groene paprika en korianderzaad, € 7) en de falsah (€ 12,50, normaal een aromatische lamsstoof maar hier van rund) worden beide geserveerd in een loeihete aardewerken pot die madara wordt genoemd. Vooral het vlees bubbelt en stoomt dat het een aard heeft. Beide zijn heel zorgvuldig gekruid en afgemaakt met een flinke lel ghee, geklaarde boter. Op de falsah ligt ook een goede portie melkwitte hulba, een bereiding van bitter-notig fenegriekzaad en knoflook die door te kloppen een wonderlijk lobbige, slagroom-achtige textuur krijgt. Erbij wordt een moulawah-brood geserveerd zo groot als een fietswiel, kakelvers gebakken tegen de wand van de tandoor-oven, en met allerlei zowel krokante als lekker taaie, tarwe-achtige hoekjes, wederom gul voorzien van ghee en nigellazaadjes.

Pronkstuk

Pronkstuk van de kaart (‘Dit is het lekkerste dat we hebben’, zegt de ober) is het vleesgerecht mandi (€ 17,50) zowel met lam als met kip te krijgen en op de foto zelfs met een heel lam inclusief kop. Het is een zeer oude bereiding waarbij het vlees eerst wordt ingesmeerd met de Jemenitische specerijenmix die hawaij wordt genoemd, van anijszaad, venkelzaad, gember, kardemom, kurkuma, gedroogde limoen en zwarte peper. Dan wordt het enkele uren in de tandoor gestopt, waar het binnenste zacht en het korstje knapperig wordt. Vervolgens wordt de rijst op de bodem van de tandoor gemengd met de bouillon, en mag het met het vlees erop samen nog enkele uren doorsudderen. Het woord mandi komt van het Arabische woord voor dauw, verwijzend naar de sappige en fluwelige textuur. Het is verrukkelijk, zeker ook door de ontzettend smakelijke gele rijst. Een welkom fris en pittig contrast met de rijke smaken wordt geleverd door de sawaheq (ook bekend als zhoeg), een condiment van groene pepers, tomaat, knoflook en specerijen – het is pittig, fris en uitgesproken komijnig. Ook komt er verkoelende yoghurt met knoflook en komkommer op tafel.

Op de dessertkaart zien we van alles waar we zin in hebben, zoals het rijke laagjesgebak Bint al-sahn en onze Arabische favoriet kanefeh (verrukkelijk draderige kaas onder een korstje, met suikerstroop), maar helaas is dat vandaag allemaal niet verkrijgbaar. Wel zijn er masoub en areekah (€ 3), beide gerechten van gemalen brood met respectievelijk banaan en dadels en geserveerd met roomkaas, honing en pistachenootjes: het is lekker, maar loodzwaar.

Yemeni is een fijne zaak, en de prijzen zijn zodanig schappelijk (we waren met z’n tweeën net 50 euro kwijt) dat een gift aan het wereldvoedselprogramma of een andere hulporganisatie er ook nog wel af kan. Want het voelt toch ook krom om deze rijke, weelderige en interessante keuken te leren kennen terwijl zo veel Jemenieten dreigen te sterven van de honger.

Kuilen met hete kolen De allereerste ovens, waarin onze voorouders hun mammoet stoofden, waren gaten in de grond. Daarin werden hete kolen en het te bereiden product gelegd, waarna de boel weer met aarde werd afgedekt. Het is een zeer brandstof-efficiënte manier van koken waar je verder geen apparatuur voor nodig hebt, die op allerlei plekken in de wereld wordt teruggevonden en ook nog steeds wordt gebruikt bij bijvoorbeeld de Hawaiiaanse kalua pig en de Mexicaanse barbacoa. De aardewerken tandoor (of in het Arabisch taboon) is een directe afstammeling van deze gat-in-de-grondovens: een cilindervormige pot die vaak, wederom vanwege de goede isolatie, nog steeds daadwerkelijk wordt ingegraven. Tandoors zijn hier vooral bekend uit de Indiase keuken, maar ze worden ook gebruikt van de Balkan en Irak tot in China. Vlees wordt er op roosters of aan spiesen in gelegd (zoals bij de bekende kip tandoori), en tegen de loeihete wanden kan razendsnel brood worden gebakken – de temperatuur in een tandoor kan oplopen tot wel 900 graden.