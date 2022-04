Hiske Versprille en Joël Broekaert over eten: van sterrenrestaurants tot het chipsschap in de supermarkt ★★★★☆

Podast makkelijke eters van restaurantrecensenten Hiske Versprille en Joël Broekaert. Beeld Meer van dit

In de vierde aflevering van de nieuwe wekelijkse podcast Makkelijke eters krijgen de twee beste restaurantrecensenten van Nederland (en al jarenlang vrienden) Hiske Versprille en Joël Broekaert ruzie. En zo te horen niet voor de bühne, maar voor het echie. Aanleiding is de vraag: hoe moet je je voorbereiden op een bezoek aan een driesterrenrestaurant? Volgens Joël (van NRC) dien je daarvoor een serieuze eetcarrière af te leggen, want anders zijn het parels voor de zwijnen. En die parels zijn dan bijvoorbeeld de gevulde courgette met bijenlarven van toprestaurant Noma en die zwijnen dat bent u: de ongeoefende, ongeïnformeerde klant. Terwijl Hiske (de Volkskrant) met voorbereiden eigenlijk meer praktisch bedoelde: hoe neem je een aanloop op de dag zelf? Wel of niet of weinig lunchen, bijvoorbeeld. Uitgehongerd aan tafel verschijnen is misschien niet zo’n goed idee?

Als luisteraar van Makkelijke eters ben je tegen de vierde aflevering echt wel gewend aan de verschillende stijlen van deze culinaire alleseters (in de eerste afleveringen gaat het over horkerige klanten, paprikachips, zure matten, hun kookidolen, de beste manier om zelf een kippetje te braden en een geschoten hert te verwerken, en vele, vele andere onderwerpen). Maar je zou als luisteraar echt even tussenbeide willen springen, als een soort podcastrelatietherapeut: luister nou eens naar elkaar! Jullie hebben het hier over verschillende dingen! In de vijfde aflevering wordt het overigens allemaal rechtgezet.

Verwar Makkelijke eters, ondanks deze vriendschapsperikelen, niet met de recente hausse aan kletspodcasts: hier zitten twee mensen met een diepe en belachelijk brede kennis van de wereld van het eten, van restaurantetiquette tot de voedselindustrie, van de culinaire Olympus tot aan de geschiedenis van de Viennetta-ijstaart van Ola. En bij een podcast missen we natuurlijk een aantal zintuigen die belangrijk zijn bij de appreciatie van voedsel, maar er wordt niet geaarzeld om de auditieve kwaliteiten van voedsel in te schakelen. Het kraken van verschillende types chips bijvoorbeeld, of, in de eerste aflevering, het zacht-krakend doorsnijden van zo’n Viennetta-ijstaart. En ja hoor; daar is dan het bekende Ratatouille-moment, waarin je terug tuimelt naar de kindertijd. Verder hebben de presentatoren de gave van het woord, en het is heel makkelijk om in hun opwinding mee te gaan; geur en smaak volgen dan bijna vanzelf. Het is een genot om naar Makkelijke eters te luisteren. In Michelin-termen: een podcast die een reis waard is.