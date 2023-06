Hiphoplegenden Nas en The Wu-Tang Clan zwepen elkaar op in de Ziggo Dome ★★★★☆

Rapper Nas in de Ziggo Dome. Beeld Ben Houdijk

Op voorhand waren er wat twijfels over het dubbelconcert dat de New Yorkse Wu-Tang Clan en Nas dinsdag zouden verzorgen in de Amsterdamse Ziggo Dome. Natuurlijk, een dubbelprogramma van twee van de belangrijkste hiphopnamen uit de jaren negentig was iets om naar uit te kijken, maar wie zouden er komen namens de Wu-Tang Clan?

Eerste meevaller: ze waren er allemaal, behalve de overleden Ol’ Dirty Bastard en de in New York achtergebleven Method Man. Tweede meevaller: ze hadden er zin in (dat was zelfs in hun gloriejaren niet altijd het geval). Maar wat de nostalgische hiphopavond pas echt bijzonder maakte, was de manier waarop de drie sets van de Wu-Tang Clan werden afgewisseld met twee vurige blokjes rap van stadgenoot Nas. Eerst een half uurtje terug naar de debuutalbums van behalve de Clan ook die van bandleden GZA/Genius en Raekwon, dan Nas die teruggreep naar zijn Illmatic-album uit 1994, dan weer een blokje Wu-Tang Clan.

Over de auteur Gijsbert Kamer is sinds 1992 muziekjournalist. Hij schrijft voor de Volkskrant recensies, interviews en beschouwingen over pop en jazz.

RZA van de Wu-Tang Clan in de Ziggo Dome. Beeld Ben Houdijk

Het klonk geweldig, ondanks de overbodige, galmende live-drums. De hele zaal viel GZA/Genius bij in het intro van Liquid Swords (‘When the MC’s came to live out the name’). De snerpende stem van Ghostface Killah ging door merg en been in C.R.E.A.M., waarna er weer een setje van Nas kwam die zich na de verbale storm alleen knap staande hield.

Bijzonder toch hoe deze twee pioniers van de hiphop er samen zo’n knappe, opwindende show van maakten. Stel je eens voor dat Blur en Pulp tijdens één concert de bitpop uit de jaren negentig doen herleven. En het werkte niet alleen, het was zelfs een van de betere, strakst geproduceerde en gepresenteerde hiphopshows die de Wu-Tang Clan hier ooit gaf. Met de nooit verzakende Nas tussendoor moesten ze ook wel, maar het sfeertje van rappers die elkaar tot grote hoogten opzweepten was precies waarop je hoopte.