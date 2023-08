Hiphopfestival Summer Dance Forever begint stroef, maar Dalton Jansen en Carmel Loanga zijn de moeite waard ★★★☆☆

'Sous-sol' van Compagnie Allongé tijdens Summer Dance Forever. Beeld Sjoerd Derine

Japan, laat je horen! Colombia, waar zitten jullie? Italië, op het balkon? De enthousiaste presentator Yanice Blackman pompt bakken energie de zaal in van theater DeLaMar in Amsterdam. Deze laatste augustusweek zijn ruim zestig landen vertegenwoordigd op Summer Dance Forever (SDF) in Amsterdam, een van de grootste hiphopfestivals ter wereld.

Duizenden (jonge) dansers (profs en amateurs) komen naar de (helaas dure) hoofdstad voor een duik in workshops en topbattles en voor extase bij clubavonden, voorstellingen, films en showcases. Tijdens de choreografieën in theaters ontdekken ze hoe veelkleurige en veeleisende stijlen als breaking, krumping, waacking, popping, voguing, animation en bounce ook een weg kunnen vinden van de straat, clubs en cyphers naar podia(publiek). Mits makers een andere spanningsboog aandurven dan verbluffen met korte, imponerende explosies van razendsnelle, originele moves.

Over de auteur Annette Embrechts is sinds 1998 dans- en theaterrecensent voor de Volkskrant. Ze schrijft over dans, performance, theater en circustheater.

De openingsavond begon wel stroef. Technische storingen haalden het tempo eruit, de gevatte peptalk van Blackman ten spijt. Sous-sol (kelder) van de Franse Compagnie Allongé, met traag opgebouwd vloerwerk in duister schemerlicht van mijnwerkerslampjes, verdronk richting de spelonken van het grote DeLaMar. De kruisende flips van twaalf benen vervlogen in rook en mist. Jammer, want een bekende podiumverschijning in Nederland als Alicia Anais Fuentes Sifuentes presenteerde knappe voetshuffels.

Freestyler Ruben Noël, die als Rubix The Grizzle de straten van Parijs afschuimt, probeerde met elastische ledematen zijn korte solo ADAPT (Another Day At Psy Therapy) diepte te geven met verwijzingen (op band) naar psychotherapie, maar die kwamen niet uit de verf.

Gelukkig lieten vijf trotse rasta’s tijdens de preview Jah! van Dalton Jansen (première in juni 2024) vol overgave zien dat de rastafaricultuur meer omvat dan wiet, reggae en dreads. En het slotkwintet L’ivresse des lucioles van de jonge Gabonees-Franse Carmel Loanga was SDF-waardig met een soepel, swingend tikspel vol licht ontvlambare funk, strak gehouden door poppin.