‘Hip Holland Hip’ onderstreept hoe hoog het niveau van ‘onze’ jazz rond 1960 was ★★★★☆

In Nederland hebben we het onvolprezen Nederlands Jazz Archief (NJA), dat de ene na de andere historische jazzopname vindt en uitbrengt. In Vlaanderen hebben ze het label Sdban, dat de Belgische naoorlogse jazzgeschiedenis in kaart brengt middels een prachtuitgave als Let’s Get Swinging (2017). Samensteller van die compilatie met Belgische jazz uit de jaren 1950-1970 is dezelfde Lander Lenaerts die nu met Stephan Raab de Nederlandse jazz uit hetzelfde tijdvak heeft doorgevlooid.

Hun hoogtepunten staan verzameld op het (dubbel)album Hip Holland Hip, dat vijf kwartier onafgebroken luisterplezier oplevert. Uit de VS overgewaaide genres als bebop, hardbop en cool jazz waren bij Nederlandse muzikanten als Herman Schoonderwalt, Tony Vos, de broers Ack en Jerry van Rooyen en Pim en Ruud Jacobs in goede handen, weten we van eerdere NJA-uitgaven, maar deze compilatie onderstreept weer eens hoe hoog het niveau van ‘onze’ jazz tussen pakweg 1955 en 1965 was. Bekendere bands als The Diamond Five naast een vergeten stuk van Kwartet Leo Meyer, de onbekend gebleven zangeres Sandy Fort naast Rita Reys: de selectie en de ordening van de nummers is net zo mooi als de hoesfoto, genomen in het Amsterdamse Café Reynders.

Diverse Artiesten Hip Holland Hip: Modern Jazz in the Netherlands 1950-1970 Jazz ★★★★☆ Sdban Records