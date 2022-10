Hing er een Basquiat in Almere, of was het ‘zeer slechte namaak’?

De betwiste collage ‘Nancy, the red work’. Beeld Kunstlinie Almere

‘Uniek’ en ‘mooi persoonlijk’, noemde programmamanager Bo Naarden het kunstwerk toen het in februari aan de wand van Kunstlinie werd gehangen. De collage van Jean-Michel Basquiat, met fragmenten uit tijdschriften en veel rode verf, was het hoogtepunt van de tentoonstelling Shapeshifters over streetart. Maandenlang hing Nancy, the red work in Almere, als bruikleen uit een privécollectie.

Een onbekend kunstwerk van een wereldberoemde kunstenaar op een tamelijk onbekende tentoonstellingsplek in Almere. Dat was op zijn minst opmerkelijk. En eigenlijk hoogst onwaarschijnlijk, vonden enkele plaatselijke kunstliefhebbers en -kenners. Toen Omroep Flevoland vorige week bij Kunstlinie informeerde naar deze ‘onwaarschijnlijke Basquiat’, liet Kunstlinie weten dat ‘de herkomst is gecheckt’. op de radio noemde Bo Naarden de kwestie ‘opgeblazen’. Nu heeft een naaste vriend van Basquiat er een uitspraak over gedaan. Hij noemt het kunstwerk ‘zeer slechte namaak’.

In korte tijd klom Basquiat (1960-1988) in de jaren tachtig in New York op van straatkunstenaar tot lievelingetje van de kunstwereld. Hij was bevriend met Andy Warhol, had een relatie met Madonna en verkocht zijn kunst bij de vermaarde galerie van Larry Gagosian. Hij overleed toen hij pas 27 jaar was aan een overdosis heroïne. Toch blijft zijn ster rijzen. Ook in de kunstmarkt: in 2017 wisselde een groot schilderij van Basquiat voor 99 miljoen euro van eigenaar, een van de duurste kunstwerken ooit. Een collage van Basquiat van het formaat dat in Almere hing, zou miljoenen waard zijn.

Bij Caroline in ’t Veld, vrijwilliger voor een lokale krant en omroep, rezen twijfels over de gevierde Basquiat van Shapeshifters. Vanuit haar eigen enthousiasme over de tentoonstelling wilde ze een artikel schrijven over hoe deze Basquiat in Almere terecht was gekomen. Ze ontmoette echter een liefhebber van Basquiats werk die haar vertelde dat de collage volgens hem een vervalsing was. Vervolgens kon In ’t Veld nergens informatie vinden over het werk. Een echtheidscertificaat ontbreekt. Bij de erven van Basquiat kon ze niet terecht. Sinds 2012 (na een te kostbare rechtszaak) doen zij geen uitspraken meer over de authenticiteit van onbekende werken, net als bijvoorbeeld de erven van Andy Warhol en Keith Haring.

Ze deed een oproep in de lokale krant: ‘Heb jij Nancy ooit eerder gezien?’ En ze schakelde de hulp in van kunstenaar Ine Reijnen (artiestennaam Airco Caravan), een groot bewonderaar van Basquiat. Reijnen bekeek afbeeldingen van het kunstwerk en concludeerde dat het door de compositie, handschrift en techniek niet van Basquiat kon zijn. Er zijn van de kunstenaar geen collages met tijdschriften bekend.

Via Kunstlinie probeerde In ’t Veld de herkomstgeschiedenis te achterhalen. Na veel aandringen kreeg ze een pdf met informatie, via de Spaanse galerie Spain Fine Art die contact had met de Nederlandse eigenaar, die in Spanje woont. Volgens dat opvallend summiere document was de collage in 1981 of 1982 gekocht van de kunstenaar en diens vriend Al Díaz. Bovendien zou het de afgelopen jaren in tentoonstellingen zijn getoond die Al Díaz had samengesteld.

Reijnen, die in New York woont, zocht contact met Al Díaz. Prompt plaatste Díaz de collage deze week op zijn instagrampagina en noemde het ‘trash’: ‘Weer een goed voorbeeld van hoe onwetend en gemakkelijk te bedriegen de meeste mensen zijn als het om kunst gaat.’ Hij liet verder weten dat hij hier ‘HELEMAAL NIETS’ mee te maken had en gebruikte de hashtag ‘really bad fake basquiats’. Volgens hem heeft deze eigenaar in Spanje meerdere vervalsingen die zij al enige tijd op de markt probeert te brengen. Op aanraden van zijn advocaat heeft Díaz contact gezocht met Kunstlinie.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Albert Diaz (@albert_diaz1) op 4 Oct 2022 om 7:24 PDT

Kunstlinie is een ‘podium, kunsthal en stadsforum’ in Almere. De culturele organisatie is op de hoogte van Al Díaz’ bericht en laat dinsdag in een statement weten: ‘Kunstlinie respecteert zijn (Al Díaz’, red.) oordeel over het werk van Basquiat.’ Een woordvoerder van Kunstlinie voegt daar per e-mail aan toe: ‘Dat wil echter niet zeggen dat wij uitsluiten dat het werk toch echt kan zijn.’ Wel is de expositieruimte van plan ‘in de toekomst extra aandacht te schenken aan provenance-checks (herkomstonderzoek red.) bij grote groepstentoonstellingen als deze’.

De tentoonstelling met landelijke en internationale streetart werd geïnitieerd door Kunstlinie, waarbij de Zaandamse kunsthandel Vroom & Varossieau, als specialist in streetart en als co-producent werd ingehuurd. Isabelle Vroom laat in een reactie weten dat ze het onderzoek van Caroline in ’t Veld naar de echtheid van de Basquiat ‘feitelijk niet compleet’ en ‘eenzijdig’ vindt. Op de website van de galerie staat een oproep ‘verkoop uw kunst(collectie)’. Vroom & Varossieau blijken geïnteresseerd in kunstwerken van onder anderen Banksy, Andy Warhol, Keith Haring en Jean-Michel Basquiat. Vroom legt uit dat de galerie alleen in werken van Basquiat handelt wanneer die voorzien zijn van ‘de juiste papieren, aantoonbare provenance (herkomstgeschiedenis, red.) en conditieonderzoek’. Zij zegt dat ze over de echtheid van de collage die in Almere was te zien geen uitspraken kan doen: ‘Dat laat ik graag over aan de experts.’