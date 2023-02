Hilarisch, energiek, eerlijk: in LoveXL wagen pubers zich op het terrein van de liefde en seks ★★★★☆

LoveXL door Maas theater en dans Beeld Kamerich & Budwilowitz

Wat als ik computers leuker vind dan meisjes? Hoe zit dat met die kleuren op die vlag? Ik had op mijn achtste al zaadlozingen, is dat normaal? Vragen gieren door het hoofd van de blonde jongen op toneel, gespeeld door de 14-jarige Wolf Rot, zwijgend en heerlijk samenvallend met zijn leeftijd. Een camera zoemt op hem in. Een voice-over benoemt de onzekerheden die door zijn hoofd spoken maar weigeren over zijn tong te rollen. Geen wonder: ondanks alle toegenomen openhartigheid over seks, genot en liefde blijft het voor pubers een terrein vol valkuilen, verwachtingen en angst voor afwijzing.

Die cocktail van gierende hormonen, gênante opmerkingen, ontluikende gevoelens en geheime hunkering komt even hilarisch als energiek tot leven tijdens de fysieke tienervoorstelling LoveXL (14+). Regisseur Moniek Merkx maakte het bij Maas theater en dans, het Rotterdamse jeugd- en jongerengezelschap dat ze acht jaar leidde, tot maart 2021.

Drie performers vertolken in bonte uitdossingen allerlei lichamelijke intimiteiten. Jurriën Remkes stunt tijdens een dressuuract met een nieuwsgierige megapik. Bodine Sutorius ontleedt met kleurige stofjes laagje voor laagje de vulva. En Anne-Fé de Boer stuift langs bijna iedere toeschouwer, intiem rondom het speelvlak gezeten, om consent (‘toestemming’) te vragen. Ook de plastische tongzoenscène tussen Remkes en De Boer is leerzaam én grappig: hun ‘tongversation’ verloopt van flipperen via wokkelen naar de wasmachine. Tot een onhandige vraag de motor stokt.

Gelukkig zijn daar de wijze interrupties van Dokter Dette (Dette Glashouwer), met uitleg over brandstof en rem op die hormonentrein. De Oekraïense actrice Milena Kompaniiets volgt de springerige performers geregeld met een camera: hun mimiek verraadt veel gevoel en vertrouwen, niks is gek, alles mag. Iedereen leert vast iets tijdens LoveXL, al is het maar wat te doen met snackseks als je geen honger hebt.