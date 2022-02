Hij móést van zijn arme vader op ballet, nu is deze Cubaan een wereldberoemde danser

Carlos Acosta Beeld Johan Persson

‘Dans, anders zwaait er wat!’, schreeuwt vader Pedro in Havana tegen de jongste van zijn elf kinderen. De 9-jarige Carlos is voor de zoveelste keer weggelopen van de staatsballetschool waar zijn straatarme pa hem naartoe heeft geschopt. Niet omdat de Cubaanse vrachtwagenchauffeur zo’n groot adept is van de danskunst. Hij hoopt simpelweg dat de gratis voorzieningen – lunch, kleren – zijn watervlugge Yuli (een indiaanse bijnaam voor ‘jeugdige strijder’) weghouden van straatbendes en hun krot zonder stromend water. Het energieke straatvechtertje droomt van een carrière als profvoetballer en vreest de strakke discipline en tuttige balletmaillots, plus de onvermijdelijke pesterijen van zijn vrienden. De jongen imiteert de moves van Michael Jackson als de beste, maar balletdanser worden? Dat nooit. ‘Als iemand het waagt je gay te noemen, sla je op zijn gezicht’, briest zijn vader.

Veertig jaar later roemt de Cubaanse sterdanser Carlos Acosta (48) zijn tirannieke vader als ‘de held’ van zijn leven. ‘Ik had alles in me om te mislukken. Wie had ooit kunnen voorspellen dat ik als zwarte Cubaan de heldenrol van Spartacus bij het Russische Bolshoi Ballet zou dansen? Of de eerste zwarte Romeo bij The Royal Ballet in Londen? Zonder mijn vader was ik niet wie ik nu ben’, zegt hij in het programmaboek van het Holland Dance Festival. Deze internationale dansbiënnale haalt de Cubaan vanaf vandaag twee weken naar Nederland als hoofdgast van het festival. Eén keer eerder danste Acosta in Nederland, 25 jaar geleden, als gastsolist in Notenkraker en Muizenkoning tijdens het Nieuwjaarsgala (1997) van Het Nationale Ballet.

Dit weekend keert Acosta in Den Haag terug naar het podium met een moderne solo en twee duetten. Vijf jaar geleden zwaaide hij onder een twintig minuten durend applaus af als solist bij The Royal Ballet. Het door hem in 2016 opgerichte gezelschap Acosta Danza komt uit Cuba om het Holland Dance Festival af te sluiten op 18 en 19 februari. Ook zijn licht gefictionaliseerde filmbiografie Yuli (2018) is te zien in het Filmhuis in Den Haag, met daarin talloze botsingen tussen de ongrijpbare Carlos (Edilson Manuel Olbera Núñez) en zijn koppige vader (Santiago Alfonso).

Natuurtalent

In Yuli is te zien hoe Pedro zijn benjamin met riem terug de dansschool in jaagt. De jongen blijkt van elastiek én verrassend muzikaal. Zijn danslerares herkent een natuurtalent. Zijn vader ritselt een plek intern bij een dansschool in Pinar del Río, ver weg van straat, vrienden en familie. Ruim tien jaar later zal de door heimwee verscheurde balletdanser, worstelend met een blessure, in een zeldzame woedebui zijn vader voor de voeten werpen dat zijn leven ‘verpest is door dat kloteballet’. Toch realiseert hij zich direct dat hij zijn glanzende carrière als zwarte sterdanser in het westers klassieke ballet mede dankt aan de onbuigzaamheid van zijn ouwe heer en dat hardleerse begin.

In een klein kamertje naast de artiestenkantine van het Sadler’s Wells Theater in Londen blikt de man die in showbizzbladen wordt omschreven als Cuban Sex Missile, begin november terug op zijn filmische levensverhaal, van straatschoffie tot sterdanser, schrijver en artistiek leider van een Cubaans (Acosta Danza) én Brits dansgezelschap (Birmingham Royal Ballet). In zijn autobiografie No Way Home uit 2004, beschrijft Acosta hoe zijn vader elf kinderen had bij meerdere vrouwen. ‘Vier van mijn broers en zussen ken ik niet eens’, licht hij toe in Londen. ‘Ik sliep aan het voeteneind, met twee oudere zusjes in één bed. Mijn jonge moeder scheidde van mijn vader toen ik 3 was, maar ze had geen geld voor eigen onderdak.’

Niet alles in de kleurrijke film Yuli, gebaseerd op zijn autobiografie, heeft zich historisch precies zo afgespeeld als is verfilmd, zegt hij. ‘Mijn vader heeft mij bijvoorbeeld nooit meegenomen naar de vervallen suikerrietplantage waar mijn zwarte opa als slaaf te werk is gesteld. En mijn enkelblessure, waardoor ik een jaar lang was uitgeschakeld, viel niet exact samen met de dodelijke val van mijn oudste zus, die aan schizofrenie leed. Maar de biografische lijn klopt wel. Ik wilde gewoon kind zijn, met een familie en een thuis. In plaats van als 9-jarige om 5 uur ’s ochtends drie bussen nemen om die dansschool te bereiken. Toen ze mij in Havana van de opleiding knikkerden, dwongen ze mij in Pinar del Río intern. Twee jaar lang kon ik mijn familie niet zien. Ik voelde me zo eenzaam.’ Om er het beste van te maken, besloot hij zijn dansdocenten en studiegenoten als alternatieve familie te omarmen. ‘Mijn lerares beschouw ik nog steeds als mijn tweede moeder.’

In Yuli veegt zijn vader de heimwee van zijn jongste zoon van tafel met de woorden: ‘Kunst is nu jouw familie.’ Maar het ontheemde basisgevoel en het verlangen naar het zonnige Cuba zijn altijd gebleven, zegt hij nu. ‘Het is de prijs die ik betaal voor mijn waanzinnige carrière.’

Carlos Acosta Beeld Johan Persson

Hogere macht

Op zijn 15de mag Acosta op culturele uitwisseling naar Turijn, weg van het arme, geïsoleerde Cuba. ‘Ik was waarschijnlijk de enige Cubaan die toen níét weg wilde.’ Omdat zijn visum niet op tijd rondkomt, wordt zijn reis uitgesteld. Op televisie hoort de tiener tijdens een ingelaste nieuwsuitzending over een vliegtuig dat is neergestort op weg naar Italië. ‘Niemand heeft die crash overleefd. Sindsdien geloof ik in een hogere macht.’ Een jaar later wint hij de gouden medaille tijdens de Prix de Lausanne, internationaal een van de belangrijkste danswedstrijden. Het English National Ballet lijft Acosta direct in als jongste zwarte solist ooit, hoewel hij amper drie woorden Engels spreekt. Hij is midden twintig als hij wordt aangenomen in de hoogste rang van The Royal Ballet, een van de beroemdste en grootste balletgezelschappen ter wereld. Hij zal er zeventien jaar blijven.

Zijn vader en moeder hebben hem nauwelijks live op wereldpodia kunnen zien dansen. Niet in Londen, Parijs, New York, Beijing, Tokio of Moskou. ‘Gelukkig heb ik in 2008 in Havana kunnen repeteren voor mijn eerste avondvullende choreografie, Tocororo, A Cuban Tale, vernoemd naar de nationale vogel van mijn vaderland. Daarin vertel ik voor het eerst mijn levensverhaal in dans. Mijn vader heeft die wereldpremière nog kunnen zien. Hij was trots en zag hoever ik het dankzij hem heb geschopt.’

Zijn moeder was in 2008 nog bij de boekpresentatie van No Way Home in Covent Garden. ‘Ze heeft mij zien optreden in Sadler’s Wells Theatre in Londen. Dat gaf zin aan waarom ik haar en Cuba heb verlaten.’

Inmiddels woont hij met vrouw – schrijver en voormalig model Charlotte Holland – en drie dochters in het idyllische Somerset. ‘Als ik thuis ben, en dat is door mijn drukke banen maar twee maanden per jaar, ga ik graag zwemmen in de rivier Frome.’ Ze hebben een tweeling van 5 en een dochter van 9. ‘Aila doet liever aan sport en survival dan aan dans. Luna en Maya namen we laatst mee naar Cinderella in de hoop dat ze op ballet willen. Maar ze vielen in slaap.’

Schrijven

Behalve zijn autobiografie heeft Acosta ook een eerste roman gepubliceerd, Pig’s Foot (2014), over een Cubaanse fantast die via een amulet van een tot slaaf gemaakte op zoek gaat naar zijn ware verleden. ‘Ik hou van het mengen van fictie en werkelijkheid. Ik heb er veel research in verwerkt over de roerige Cubaanse geschiedenis, zoals de Amerikaanse militaire interventies en het dictatoriale Batista-regime. Daardoorheen verweef ik de droom van de Cubaanse familie Bacardi, van het rum-imperium, en die van Kid Chocolate, de eerste Cubaan die wereldkampioen boksen werd. Hij is een geweldig personage, als bestgeklede man versloeg hij in 1929 de prins van Wales.’

Hoewel Acosta in het Spaans schrijft, is Pig’s Foot voorlopig alleen in het Frans, Engels en Chinees verschenen. ‘Terwijl ik extra benieuwd ben naar reacties uit mijn vaderland.’ Een idee voor een derde boek ligt klaar. ‘Dat zal gaan over jeugdvriendschap in Havana, geïnspireerd op vrienden van toen. ‘De een is succesvol geworden op de beurs, de ander in ballet, een derde in de criminaliteit. Ik breng ze samen in een fictieve reünie.’ Schrijven wil hij altijd blijven doen. ‘Ik kan niet eeuwig die balletmaillots aan.’ Maar hoe combineert Acosta dit met dansen, een jong gezin, twee gezelschappen op twee continenten, tournees maken en jonge dansers opleiden?

‘Ik typ altijd in mijn kleedkamer en tussen de coulissen. De prinsenrollen in het ballet kon ik dromen. Door te schrijven droomde ik even weg naar een andere wereld om weer fris, met een flow, Het Zwanenmeer in te vliegen.’ Acosta noemt zich ook een workaholic. ‘Just always hard work, my friend, hard work. Daarom zoek ik naar een goede balans tussen fysieke en geestelijke activiteit.’

Kansen bieden

Bij het leiden van beide gezelschappen legt Acosta veel nadruk op diversiteit en kansen voor kinderen van kleur, uit arme gezinnen. ‘In Birmingham bieden we jeugd van tussen de 6 en 8 jaar gratis les en danskleding aan. In Cuba leiden we ongeveer zestig getalenteerde kinderen op, ook uit Colombia en Brazilië, in een langetermijnplan. Ik wil hun in Cuba een toekomstperspectief bieden als professioneel danser, zodat ze op hun 18de niet naar Europa uitvliegen.’

Daarom vraagt hij grote choreografen uit Europa, zoals de Vlaams-Marokkaanse Sidi Larbi Cherkaoui en de Zweed Pontus Liberg, bij Acosta Danza uitdagend werk te maken, geïnspireerd door wat hen in de verzengende hitte van Cuba opvalt. En hij koppelt hen aan Cubaanse kunstenaars en componisten zoals beeldend kunstenaar Elizabet Cerviño en de beroemde gitarist Juan Leovigildo Brouwer (Leo Brouwer).

Zo hoopt Acosta bij te dragen aan meer dansers van kleur in de professionele danswereld. Zelf heeft hij zich als zwarte man nooit gediscrimineerd gevoeld in het ballet, zegt hij, maar hij was wel vaak de eerste en enige. Zie zijn beroemde duet in 1993, met Lauren Anderson in Le Corsaire, het eerste zwarte pas de deux in het Bolshoi Theater in Moskou. ‘De legendarische ballerina Olga Lepesjinskaja vond het ongelooflijk dat we het perfect in Russische stijl dansten.’

Het gaat hem niet om de ontdekking van die ene fenomenale zwarte balletster, benadrukt hij, ‘die maken niet altijd deel uit van een grotere maatschappelijke stroming’, wel om het opleiden van véél zwarte dansers. ‘Als je met meer bent, voel je je nooit alleen. Dan vorm je een beweging.’

An Evening With Carlos Acosta: 5 en 6 februari in Theater a/h Spui, Den Haag. Biopic Yuli, 5 en 6 februari, Filmhuis Den Haag 100% Cuba door Acosta Danza, 18 en 19 februari, Amare, Den Haag.

Het festival gaat door Het Holland Dance Festival gaat ondanks alle (mogelijke) beperkingen door: er is in elk geval een livestream en Carlos Acosta komt, zoveel is zeker. Afhankelijk van de maatregelen (die na het ter perse gaan van dit magazine bekend zijn gemaakt), zijn er meer of minder mogelijkheden om het festival in Den Haag daadwerkelijk te bezoeken. Zie voor actuele informatie: holland-dance.com

CV Carlos Acosta 2 juni 1973 Geboren in Havana. 1982 Vooropleiding Nationale Balletacademie in Havana, waar hij af wordt gegooid. 1985 Intern bij een dansschool in Pinar del Río. 1987 Cuban National Ballet School. 1990 Wint Gouden Medaille tijdens de Prix de Lausanne. 1991 Solist English National Ballet. 1992 Gastsolist Cuban National Ballet. 1993 Danst tijdens Le Corsaire eerste zwarte pas de deux in het Bolshoi Theater in Moskou. 1997 Gastrol in Notenkraker en Muizenkoning tijdens Nieuwsjaarsgala van Het Nationale Ballet. 1998 Principal bij The Royal Ballet in Londen. 2002 Gastsolist bij o.m. American Ballet Theatre en New York City Ballet. 2004 Biografische dansvoorstelling Tocororo, A Cuban Tale. 2004 Fotoboek Tocororo, A Cuban Tale met repetitiefoto’s van Angela Tayler. 2008 Autobiografie No Way Home. 2014 Roman Pig’s Foot. 2015 Zwaait af met eigen choreografie op Carmen, waarin hij Don Juan vertolkt. 2016 Richt gezelschap op in Cuba, Acosta Danza, met alleen Latijns-Amerikaanse dansers. 2017 Start dansopleiding in Havana voor moderne dans, Cubaanse volksdans en klassiek ballet. 2018 Biopic Yuli, regie van Iciár Bollaín met scenario van Paul Laverty. 2020 Artistiek leider Birmingham Royal Ballet. 2022 Hoofdgast tijdens Holland Dance Festival. Carlos Acosta woont in Somerset met Charlotte Holland en hun drie dochters.