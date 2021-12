Highway Butterfly is een ontroerend gedenkteken voor de grote liedschrijver Neal Casal ★★★★★

Highway Butterfly: The Songs of Neal Casal

De dood van Neal Casal in 2019 was geen breed uitgemeten muzieknieuws. De gitarist en liedschrijver stapte uit het leven na een depressie; zijn werk werd herdacht met een enkele beschouwing in de Amerikaanse pers.

Hoe groot zijn nalatenschap is, wordt na zijn overlijden steeds duidelijker. Bijvoorbeeld dankzij het ontroerende overzicht van zijn liedwerk Highway Butterfly: the Songs of Neal Casal, uitgevoerd door meer dan veertig artiesten van naam. Kennelijk had Casal indruk gemaakt op grootheden uit de pop, de rock en de rootsmuziek, van Steve Earle tot J Mascis, Marcus King, Susan Tedeschi en Derek Trucks.

Neal Casal werd vooral bekend als bescheiden maar steengoede gitarist in de band The Cardinals van Ryan Adams, met wie hij in de jaren nul de wereld bespeelde. Casal was een veelgevraagd studiomusicus en speelde op platen van countryhelden als Willie Nelson en Lucinda Williams. Maar hij bracht ook heel gestaag eigen werk uit, zoals het integere en persoonlijke debuutalbum Fade Away Diamond Time: een rootsrockmonument van de jaren negentig.

Neal Casal

Voor het eerbetoon Highway Butterfly moeten de deelnemers in de rij hebben gestaan: Casal was een stille en introspectieve jongen, maar hij was, misschien ook wel daarom, geliefd bij de enorme rij collega’s met wie hij speelde. Maar de waardering ging natuurlijk ook uit naar zijn songs. Je hoort aan de liefdevolle en van meerstemmige soul doordrenkte uitvoering van het liedje No One Above You door Marcus King hoe hoog dat nummer bij hem staat aangeschreven. Het liedje Feel No Pain, prachtig gezongen door Leslie Mendelson, snijdt door de ziel dankzij de pijnlijk mooie tekst: ‘Come and see me later on, you know where I’ll be. In the shade out by the barn, where no one can see me.’

Het niveau blijft ongekend hoog, ruim veertig liedjes lang. Time Down the Wind van His Golden Messenger doet je nekharen overeind staan, net als de hartverscheurende vertolking van een van Casals bekendste songs Free to Go, door Warren Haynes.

Voor wie Casal nog niet kende, is deze box een mooie kennismaking met zijn werk. De liefhebbers kunnen Highway Butterfly bijzetten als een waardig gedenkteken voor een groot liedschrijver.

Diverse artiesten Highway Butterfly: The Songs of Neal Casal Roots ★★★★★ Royal Potato Family/Bertus