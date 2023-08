High Pulp speelt op het rijk gekleurde album ‘Days in the Desert’ echt als een band ★★★★☆

Lekker productieve band, High Pulp uit Seattle. Een jaar na hun eerste album voor het label Anti is er al een opvolger. Days in the Desert is net iets beter dan Pursuit of Ends. Vooral het samenspel tussen de twee blazers Victory Nguyen (tenorsax) en Andrew Morrill (altsax) klinkt zelfverzekerder.

Wat constant is gebleven, zijn hun ruimhartige muzikale opvattingen. De zes bandleden zijn duidelijk niet alleen met de verzamelde werken van Miles Davis of Sun Ra opgegroeid, je hoort ook hiphopinvloeden van J Dilla en elektronische muziek uit de Warp-catalogus terug op dit rijk gekleurde album.

Mooi zijn ook de gastbijdragen van onder anderen labelgenoot James Brandon Lewis op tenor in Dirtmouth en de in jazz steeds meer alomtegenwoordige Brandee Younger op harp in Solanin. High Pulp speelt op dit album echt als een band en drijft niet op de kracht van solisten, al is de gitaarsolo van Jeff Parker wel heel mooi. Het is knap hoe alles in elk nummer mooi samenvalt, en hoe elk instrument toch een eigen plek inneemt. Dit album maakt nieuwsgierig naar de band live. Laat High Pulp snel de oversteek maken.

High Pulp Days in the Desert Jazz ★★★★☆ Anti-/Epitaph