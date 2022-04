In Seattle heeft zich de laatste paar jaar in jazzcollectief High Pulp een bijzonder stel muzikanten samengevoegd rond de drummer Bobby Granfelt. Hij is het hart van de band en neemt op Pursuit of Ends, het eerste album van High Pulp voor Anti- Records nadrukkelijk het voortouw met ritmen die hiphop moeiteloos doen versmelten met bebop en andere klassieke jazz.

Jazz is een breed begrip voor High Pulp, wat wil je anders met bandleden die uit de indierock, metal en funk komen. Het allegaartje aan spelers en invloeden doet een beetje denken aan Snarky Puppy, dat onder leiding van bassist Michael League jaren geleden een frisse wind door de jazz blies.

Ook voor High Pulp is het nog even zoeken naar een eigen geluid. Maar als ze hulp krijgen van gastmuzikanten veer je meteen op. Jaleel Shaw gaat op altsax in All Roads Lead to Los Angeles knap in gevecht met de hectische ritmiek van Granfelt. Harpist Brandee Young geeft het wat rommelige Wax Hands met een fraai intro vorm. Heel mooi ook hoe trompettist Theo Croker het in het slotstuk opneemt tegen Granfelt, twee toetsenisten en saxofoon en ze allemaal een stapje terug laat doen. Uit ontzag wellicht, maar dat is niet nodig, High Pulp is een fijne aanwinst voor de jazz.

High Pulp Pursuit of Ends Jazz ★★★☆☆ Anti- Records