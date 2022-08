Hier vindt u alle afleveringen van De Zomerbibliotheek op een rij

Lale Gül Beeld Erik Smits

Onder de noemer De Zomerbibliotheek beschreven zeven Nederlandse auteurs afgelopen weken welke boeken hen hebben gemaakt tot wie ze zijn. Vandaag sluit Alfred Schaffer deze mooie serie af. Op onze online boekenpagina, volkskrant.nl/lezen, hebben we alle afleveringen voor u op een rij gezet.

Nicolien Mizee beet half juli het spits af en legde uit waarom Suske & Wiske zo veel indruk op haar maakte. Daarna beschreef Sander Kollaard zijn liefde voor onder meer De AFC-ers van J.B. Schuil. Mariken Heitman, winnaar van de Libris Literatuurprijs 2022, koos voor onder meer Narziss en Goldmund van Hermann Hesse. Herman Brusselmans, bewonderaar van onder anderen Hella Haasse, is zwaar beïnvloed door Saskia Noort. Guus Kuijer schreef: ‘De literatuur leerde mij dat iedereen anders is, en bijna iedereen de moeite waard.’ Lale Gül houdt van boeken over ‘totale losers die ook nog eens verzuurd zijn’ en dus zette ze de Franse auteur Michel Houellebecq op haar lijst.