Hier moeten we deze week naar luisteren volgens muziekexpert Robert van Gijssel

Mary J. Blige treedt op in de halftime show tijdens de Super Bowl. Beeld AP

Hoi Robert, je wil het over het nieuwe album van Mary J. Blige hebben. Zat je zondagnacht klaar voor haar optreden tijdens de Super Bowl?

‘Ik heb maandagochtend héél vroeg gekeken. Magisch vond ik het, al die hiphopsterren uit de jaren negentig en nul die weer optraden. Dr. Dre, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Eminem. En in zo’n fantastisch decor. Echt te gek. Wat waren het er veel en wat zijn ze goed, en wat fijn dat ze er allemaal stonden. Maar het állerbeste vond ik het optreden van Mary J. Blige. Het uitkomen van haar nieuwe album, Good Morning Gorgeous, is slim getimed met haar Super Bowl-optreden.’

‘Er staan een paar mooie tracks op het nieuwe album, waaronder de titelsong. Een oppeppend, maar ingetogen nummer. Kale hiphopbeats, dikke bassen, en een heel mooie, oprechte stem. Mary J. Blige blijft de koningin van de hiphopsoul. Daarnaast zie ik haar als de moeder van een nieuwe generatie R&B-zangeressen, waaronder Jazmine Sullivan. Zij heeft deze week een deluxe versie van haar mooie plaat Heaux Tales uitgebracht, met een hoop extra, toffe nummers.’

Welke nieuwe muziek is er uitgebracht en wat vinden de experts van de Volkskrant daarvan? Bekijk onze muziekpagina met het album van deze week, alle recensies en de tracks van de week.

Welk album viel je nog meer op deze week?

‘Once Twice Melody, van Beach House. Echt een album voor mensen die ervan houden om platen te kopen. Het is dromerige indie, ook wel dreampop genoemd. Once Twice Melody is een goed doordacht en mooi opgebouwd popalbum. Het doet denken aan de new wave pop van de jaren tachtig. Het kabbelt een beetje door, dus als je bijvoorbeeld gaat afwassen wordt het muzikaal behang - een soort prettige achtergrondmuziek. Maar als je met een koptelefoon aandachtig luistert, merk je dat er eigenlijk heel veel gebeurt. Vooral in het nummer Superstar hoor je dat goed: iedere twintig seconden komt er wel een nieuw laagje bij. Keyboards, een veranderende melodie. Het wordt heel mooi uitgebouwd, terwijl op het eerste gehoor er weinig lijkt te gebeuren.

Heb je ook een aanrader voor liefhebbers van hardere genres?

‘Het nieuwe album Zeal & Ardor van Zeal & Ardor. Een rockplaat waarvoor je op zaterdag een biertje opentrekt. Héél hard is-ie, maar tegelijkertijd heel toegankelijk. Bandleider Manuel Gagneux is een Zwitserse muzikant van Afro-Amerikaanse afkomst, die gospel en Amerikaanse spirituals heeft verbonden met keiharde satanistische black metal uit Scandinavië. Dat klinkt misschien raar, maar hij is heel goed geworden in deze zelfgecreëerde combinatie. Vooral op deze plaat is het extreem goed gelukt. Ieder nummer is een hit, vind ik. Door zijn schreeuwerige zang krijgen de teksten een extra impact. Death to the Holy is een goed instapnummer voor lezers die nog niet zo thuis zijn in metalmuziek, die is niet zo krijsend. Maar ook de tracks Run en Götterdämmerung zijn geweldig, wel heel heavy. Het begint met een blues intro, maar op een gegeven moment komt er een enorme muur van een metalriff onder. Nou, dan lig ik op de grond hoor. Of liever nog: dan sta ik met m’n vuist in de lucht te pompen.’