Hier moet u wezen in Reims, de rijke champagnestad vol historie

De Belgische Maxime en Anna Ullens de Schooten (hij 37, zij 31) ontdekten in 2012 een vervallen landgoed in het dorpje Hermonville, vlak bij Reims, en kregen meteen zin om het op te knappen – Maxime was bouwkundig ingenieur. Maar toen een bodemdeskundige op het landgoed oude wijnstokken ontdekte, die tegen de verwachting in oorlogen, brand en de druifluis-epidemie in de 19de eeuw hadden overleefd, nam het verhaal een heel andere wending. Maxime en Anna Ullens de Schooten gingen zich toeleggen op het ontwikkelen van de wijngaard en het maken van hun eigen champagne. Hij ging naar de wijnbouwschool, zij ging International Wine Trade studeren. Ze kregen in 2016 toestemming voor de opening van een nieuw champagnehuis en de eerste champagne Ullens van hun Domaine de Marzilly kwam in 2019 op de markt. Het jaar daarop, in 2020, werd Maxime Ullens de Schooten door gastronomiegids Gault Millau tot wijnmaker van het jaar uitgeroepen.

Champagnestad

Anna Ullens de Schooten: ‘Reims, in het noordoosten van Frankrijk, is dé champagnestad, zeker voor ons natuurlijk. Het heeft een rijke champagnehistorie, die hier helemaal gemixt wordt met het moderne leven. In en bij Reims zitten de grote, oude champagnehuizen, maar net zo goed nieuwe, kleinere. Ook veel Parijzenaren komen naar de stad, van Parijs naar Reims is het maar 40 minuten met de trein. Ja, onze eigen champagne Ullens wordt zeker in de streek geschonken, bijvoorbeeld bij Attis, een restaurant midden tussen de wijngaarden van Chenay.’

Restaurant Attis, 3 Place Boisseau, Chenay

Duizend champagnes

‘Onze cuvées zijn ook te krijgen naast de kathedraal, bij Caves des Sacres, dat alleen maar champagne verkoopt, alles uit de regio, meer dan duizend verschillende soorten. Deze bijzondere winkel heeft een ongelooflijke selectie van zowel de grote als de kleinere huizen uit de streek.’

Caves des Sacres, 7 Place du Cardinal Luçon

Romaans

‘De Cathédral Notre-Dame de Reims is het natuurlijke middelpunt van Reims, met dat wonderschone rozetvenster. Maar ik wil ook graag de Basilique Saint-Remi noemen, een indrukwekkende Romaanse kerk uit de 11de eeuw en de oudste kerk van Reims. Het is zo’n rijke, historische stad. De basiliek is in de Eerste Wereldoorlog zo beschadigd geraakt dat de restauratie wel veertig jaar heeft geduurd.’

Basilique Saint-Remi, Rue Saint-Julien

Brandweerwagen

‘Hotel Caserne Chanzy ligt zo dicht bij de Notre-Dame dat je er vanuit sommige kamers prachtig pontificaal op uitkijkt. Het hotel heeft een terras aan de voet van de kathedraal, een champagnebar en een Frans restaurant, dat La Grande Georgette heet en genoemd is naar een beroemde rode brandweerwagen uit 1924, die nu in het Automobilemuseum in Reims te zien is.’

La Caserne Chanzy Hôtel & Spa en La Grande Georgette, 18 Rue Tronsson Ducoudray

Musée Automobile Reims-Champagne, 84 Avenue Georges Clemenceau

Brioche in de salon

‘De roze parasols en roze stoelkussentjes van Harold springen meteen in het oog. Restaurant Harold ligt midden in het centrum en staat bekend om het speciale brunchmenu voor de late zondagochtend of vroege zondagmiddag. Het is tegelijk een theesalon met wel vijftig soorten thee en heerlijke zoetigheden als wafels, brioche en citroenmeringuetaart op de kaart.’

Restaurant Harold, 27 Rue de Vesle, Passage du Commerce

Stoomkeuken en beeldentuin(tje)

‘Bij Vapeurs et gourmandises presenteren ze, naar eigen zeggen, de cuisine Française moderne, en à la vapeur, allemaal gestoomde gerechten. Het restaurant heeft een fris, wit interieur en alles is heel betaalbaar. Vapeurs et gourmandises bevindt zich vlak bij het parkje Charles Sarazin, dat meer een achtertuin is dan een park, met beelden en bankjes – een kleine oase in de stad.’

Vapeurs et gourmandises, 22 Place du Forum

Square Charles Sarazin, Rue Pluche

Goeie en heel goeie wijnen

‘Het is niet enkel champagne wat de klok slaat, niet alleen in elk geval. We kennen twee fijne wijnbars in het centrum. Le Coq rouge is een kleine, gezellige bar met goeie en heel goeie Franse wijnen en een lekkere borrelkaart. En bij Aux 3 p’tits bouchons, bij de Boulingrinmarkt, worden biologische en biodynamische wijnen verkocht en in de bar geschonken met een gulle plank charcuterie erbij.’

Le Coq rouge, 67 Rue Chanzy

Aux 3 p’tits bouchons, 29 Rue Henri IV

Kaas, vis, oesters

‘We doen graag onze boodschappen op de overdekte, hoge Boulingrinmarkt, bij La Porte de Mars, de Romeinse poort uit de 3de eeuw. Voor brood, eieren, groente, fruit, vlees en kaas. Ga op de markt alsjeblieft even langs bij Crémerie Viellard, de kaaskraam met een excellente kaasselectie. Mijn advies is om vroeg, heel vroeg, naar de markt te komen, anders is het beste alweer weg. Voor vis gaan we het liefst iets verder uit de buurt, naar poissonnerie Placet, een geweldige viswinkel met een grote keuze aan verse vis, schaaldieren en verschillende soorten oesters. Reserveren is handig, de vis wordt snel verkocht.’

Halles du Boulingrin, 50 Rue de Mars

Ets Placet, Rue Alberto Santos Dumont

Ganzenpootjespark

‘Reims is ook best een groene stad en ik vind het Parc de la Patte d’Oie, letterlijk het ganzenpotenpark, verrassend groen en mooi. Dat is een 18de-eeuws landschapspark, met watervallen, fonteinen en een muziekkoepel.’

Parc de la Patte d’Oie, 73 Boulevard du Général Leclerc

Wijngaarden en knoestige beuken

‘La Route touristique du Champagne is gewoon dé wijntour voor iedereen die Reims bezoekt. Er zijn verschillende routes, langs dorpjes, eeuwenoude gebouwen, torenspitsen en langs de alomtegenwoordige glooiende, groene, gestreepte wijngaarden. Een van de routes komt ook langs ons dorp Hermonville. Het bos Les Faux de Verzy, dat ook aan een van de routes ligt, is nog een speciale vermelding waard, met die knoestige, grillige en vreemdvormige beuken, een mysterieus bos.’

Les Faux de Verzy, Verzy