Hier moet u wezen in Dubrovnik, de zonovergoten, onaangetaste stad zonder auto’s

‘Ik kom hier al zeventien jaar en toch, elke keer overvalt het me weer, die speciale sfeer.’ Antje van Berkel-Crvik woont bij Dubrovnik, de Kroatische stad met de dikke stadsmuren en donkeroranje daken aan de Dalmatische kust, die tot Unesco Werelderfgoed is uitgeroepen. Ze kwam er in 1990 als reisleider, ontmoette er haar Kroatische man en ging na wat omzwervingen in 2004 met hem en hun twee zonen in zijn geboortedorp Komaji wonen, vlak onder Dubrovnik. Samen hebben ze een reisbureau. Van Berkel-Crvik is de enige Nederlandse gids in Dubrovnik. Ze is gefascineerd door de geschiedenis van de stad, de aardbeving van 1667, de tijd van de Republiek Dubrovnik, oorlogen, Napoleon en andere veldheren die de strategische Dalmatische stad wilden opeisen. ‘Maar ik hou vooral van de schoonheid van Dubrovnik. Stel je voor: dit is een stad zonder auto’s, zonder reclame, onaangetast, en altijd met een blauwe lucht en zoveel warme zon. Dat maakt heel gelukkig.’

De poort, de straten, de trappen

Antje van Berkel-Crvik: ‘Het begint allemaal als je door de Pilepoort, de 15de-eeuwse stadspoort, de oude stad binnenwandelt. In de lente ruikt het daar naar sinaasappelbloesem, bij de poort staan sinaasappelbomen waar later bittere sinaasappeltjes aan komen. De centrale straat Stradun leidt naar de smalle straten van de oude stad. Daar zou ik zeker gaan kijken, zonder haast, bij de winkels en bij wijnzaken waar Plavac Mali en Malvasia, wijn van de lokale druiven, wordt verkocht. Ik laat tijdens mijn rondleidingen vaak locaties in de oude stad zien waar scènes van Game of Thrones zijn opgenomen. Dat zijn er nogal wat in Dubrovnik, zoals de Stairs of shame, de lange trap waar Cersei naakt naar beneden moest.’

Jesuit Stairs

Reuzentomaten en snijbiet

‘De ochtendmarkt in de oude stad, achter de barokke Blasiuskerk, is een van mijn lievelingsplekken. Het is een kleine markt met seizoensgroenten en -fruit uit de buurtdorpen, reuzentomaten, rode uien, paprika’s, aardbeien, lavendel, honing en blitva, snijbiet van hier. Het ruikt er altijd heerlijk.’

Gundulićeva poljana

Heel verse vis

‘Absoluut een favoriet: het goed gestylede visrestaurant Proto, dat al vanaf 1886 in Dubrovnik zit. Ze serveren er heel verse vis, zeebrasem, kreeft, scampi’s, net wat die dag gevangen is. Proto heeft een vermelding in de Michelingids en is niet goedkoop, maar top, top, top, ik kan niet anders zeggen.’

Proto, Široka ulica 1

Uitzicht op de oude haven

‘Maar het is moeilijk kiezen, want Gradska Kavana Arsenal is ook superfijn, met een beschut terras en uitzicht op de oude haven. Een goed restaurant voor een drankje of een cocktail, en ook weer voor dagverse vis. Vis is pas goed, zeggen ze bij Arsenal, als-ie drie keer heeft gebaad: een keer in zee, een keer in olijfolie en een keer in wijn.’

Gradska Kavana Arsenal, Ulica Pred Dvorom 1

Snelle mosselen

‘Buffet Kamenice is meer een restaurant waar een Dubrovčanin zelf heen zou gaan, niet erg chic, geen restaurant om uren te zitten tafelen, wel erg betaalbaar. Ze hebben er geweldige verse mosselen en oesters. Hier ga ik ’s middags graag lunchen; aanschuiven onder de parasols, snel een bord op tafel, heerlijk eten, gezellig praatje en weer door.’

Kamenice, Gundulićeva poljana 8

Gouden koffie

‘Dicht bij de Pilepoort ken ik nog een paradijselijke plek, met comfortabele stoelen en een mooi uitzicht over de stadsmuren en over de zee, die net zo diepblauw is als je je voorstelt. Perfect om bij Dubravka 1836 ’s ochtends een grote koffie te drinken. De Kroaten zijn gepassioneerde koffiedrinkers, koffiedrinken is het gouden moment van de dag.’

Dubravka 1836, Brsalje ulica 1

Twee kloosters

‘Dubrovnik is ook een architectuurstad met al die renaissance- en barokgebouwen en de twee kloosters in de oude stad. Het Franciscanenklooster en het Dominicanenklooster zijn alle twee nog steeds in functie en laten bezoekers toe. Persoonlijk geef ik de voorkeur aan het Franciscanenklooster uit de 14de eeuw. Het heeft een prachtige kloostergang en een apotheek uit 1317, een juweel gewoon.’

Franciscanenklooster, Poljana Paska Miličevića 4

Terras boven het water

‘Buiten de muren, door een smalle poort, je moet het echt weten, zijn tegen de stadsmuren aan terrassen gebouwd op de rotsen. Buža Bar bijvoorbeeld, een terras dat als het ware boven het water hangt. Leuke spot om een koude Ožujsko te drinken en naar de zee en de zonsondergang te kijken.’

Buža Bar, Crijevićeva ulica 9

Zwemmen with a view

‘Zwemmen kan bij Banje Beach, een strand met uitzicht op de muren en oranje daken van de oude stad. Het water van de Adriatische Zee is zout en blijft lang warm, wel tot eind oktober. Ik vind Banje Beach een geweldig strand, er is altijd muziek en er is een leuk restaurant.’

Banje Beach

Pauweneiland

‘Wat ik altijd zou doen, is een dag naar Lokrum, het rotseilandje vlak voor de kust. Lokrum is een prachtig natuurreservaat met tsjirpende krekels en overal loslopende pauwen. Een eiland om in alle rust te lezen, te zwemmen of van de stilte te genieten.’

De boot naar Lokrum vertrekt in de haven van de oude stad

Bougainville in bloei

‘Of een dagtrip naar de Elafieten, ook een aanrader. De kleine eilanden voor de kust van Dubrovnik zijn bijzonder, ze lijken zo uit een verhalenboek te komen. De tijd staat er stil en er heerst een rustige sfeer. En overal bloeit de bougainville.’

Er is een lijndienst naar de Elafieten-eilanden, Koločep, Šipan en Lopud, die vertrekt vanuit Gruž, de grote haven van Dubrovnik in de nieuwe stad.