Hier moet u wezen in de Noorse stad Bergen, waar het vaak regent, maar dat mag de pret niet drukken

Beeld Joost Stokhof

Bergen ligt tussen de bergen. De Noorse stad ligt ingeklemd tussen zeven bergen die onlosmakelijk bij de stad horen. ‘Wandelen is een constante intervaltraining, het gaat altijd op of neer’, zegt Akkelies van Nes. ‘De Bergenser hebben bijzonder goeie billen en bovenbenen.’ Van Nes (54) is hoogleraar civil engineering, gespecialiseerd in ruimtelijke analyse-methodes, aan de Western Norway University of Applied Sciences en woont sinds acht jaar in Bergen. Ze zegt: ‘Dit vind ik zo’n mooi seizoen, als de bloesems uitkomen en er nog sneeuw op de bergtoppen ligt. Rond midzomer is het ook spectaculair, dan worden vuren op het strand gestookt en gaat de zonsondergang met een gouden gloed over in de zonsopgang. Maar eerlijk gezegd is Bergen wel een regenstad, het regent vaak. Het weerbericht is zo exact dat je precies weet of er een paar buienvrije uren aan komen om even buiten te zijn. De tijd tussen twee stortbuien in heeft zelfs een naam: opplett.’

Historische vishaven

Akkelies van Nes: ‘Bergen, de tweede stad van Noorwegen, aan de westkust, heeft een natuurlijke haven en was vroeger een belangrijke Hanzestad. Bryggen, de kade met de kleurige houten huizen, is het historische hart van de stad, samen met de vismarkt. Bergen heeft al sinds de 13de eeuw een vismarkt, die nu is omringd door viswinkels, visrestaurants en een vishal met een enorme keus.’

Fisketorget, Torget

26 procent

‘Een paar honderd meter van Bryggen begint de kabelbaan, de Fløibanen, die in een paar minuten, met een stijgingspercentage van 26 procent, naar de top van Fløyen klimt, een van de zeven bergen. Boven op Fløyen heb je een prachtig uitzicht over de stad, met de zee in de verte, een van de mooiste uitzichten ooit. Vanaf daar is er een wandelroute terug naar het centrum. Er hangt een kaart met wandelroutes. Ik ken een knus, wit koffiezaakje, zo ongeveer naast de kabelbaan, voor vóór of na een wandeling: Det Lille Kaffe Kompaniet. Het is piepklein. Voor kaneelbroodjes en koffie en taart met liefde.’

Fløibanen, Vetrlidsallmenningen 23A

Det Lille Kaffe Kompaniet, Nedre Fjellsmauet 2

Rendierhotdog

‘Een typisch Noorse snack is pølse med lompe/brød, worst met een tortilla of met brood, te krijgen bij de beroemde rode worstkraam Trekroneren, wat drie Noorse kronen betekent. Ze verkopen allerlei soorten worst, lamsworst, chorizo, bratwurst en de rendierhotdog kan ik warm aanbevelen.’

Trekroneren, Kong Oscars gate 1

Vis, champagne, biobrood

‘Restaurant 1877 is een fantastisch restaurant dat er gezellig uitziet, met veel hout en steen, en waar op hoog niveau Scandinavisch wordt gekookt. En ze serveren een champagnelunch met groene asperge en kaviaar. Het centrum van Bergen is maar klein en bijna naast Restaurant 1877 zit een bakkerij met superlekker biologisch brood, sandwiches, zoete broodjes en prima koffie.’

Restaurant 1877, Vetrlidsallmenningen 2

Godt Brød Fløyen, Vetrlidsallmenningen 19

Karaokebar

‘Zelf woon ik aan de rand van het centrum, maar ik ben zo in de stad met de Light Rail. Toen de lockdown was opgeheven en we weer naar buiten mochten, werd er hard gezongen in het treintje, iedereen deed mee. Ik heb in mijn jeugd in Oslo gewoond, maar daar zijn de mensen geslotener, de inwoners van Bergen zijn open, in voor een praatje en ook heel stads, terwijl dit maar een kleine stad is. Zachariasbryggen, in het centrum, is een pand met verschillende verdiepingen, waar ’s avonds van alles te doen is. Er is een pianobar, een countrysaloon en een karaokebar. Ik zing zelf, opera, een geliefde hobby van me, en hou ook van karaoke. In de weekenden hoor ik een beetje bij het meubilair in de karaokebar.’

Zachariasbryggen, Torget 2

Literatuur en diner

‘Het Literatuurhuis, het Litteraturhuset, slaat twee vliegen in een klap: er zijn altijd interessante literaire avonden, vaak met bekende schrijvers en er is een goed, zeer gewaardeerd restaurant.’

Litteraturhuset i Bergen en Colonialen Brasseriet, Østre Skostredet 5-7

Perfecte Grieg

‘Componist Edvard Grieg is geboren in Bergen en de naar hem genoemde concerthal, gebouwd als een soort waaier, met van binnen een zaal met een knalrood plafond, heeft een perfect geluid. Ik ga hier graag naar een opera of een concert, niet alleen klassiek.’

Grieghallen, Edvard Griegs plass 1

Warme rotsen

‘Het Oude Bergen-museum is een leuk openluchtmuseum met houten huizen, zoals die hier in de afgelopen eeuwen zijn gebouwd. In dit gedeelte van de stad is ook het Sandviken-zeebad, een steiger met een duikplank en een oud badhuisje aan zee. Omdat de zon ’s middags vaak laag staat, warmen de rotsen op en kun je hier heerlijk zitten, zelfs vroeg in het seizoen.’

Gamle Bergen Museum, Elsesro, Nyhavnsveien 4

Sandviken Sjøbad, Elsesro 56

De stad en de zeven bergen

‘Een keer per jaar is in Bergen een dag waarop alle zeven bergen beklommen worden, een heel evenement. De Ulriken is de hoogste berg, 634 meter. Daar is een stenen sherpatrap tegenaan gebouwd, door sherpa’s uit Nepal. 1300 treden naar boven of naar beneden, dan voel je dat je leeft, zeker de volgende dag. Er zijn veel goed aangegeven wandelroutes om en rond de bergen van Bergen, ook voor nieuw-beginners, zoals ik mijn vrienden altijd noem die nog nooit op hoogte gewandeld hebben. De uitzichten onderweg, over toppen en dalen, zijn geweldig.’

Oppstemten Ulriken Stairs, Johan Blytts vei

Naar de fjorden

‘Bergen is de stad die het dichtst bij de grote, bekende fjorden ligt, het Sognefjord en het Hardangerfjord. Ik zou daar zeker een dag heen gaan met een minicruise. Dat soort boottochten vertrekken vaak in de haven, naast de vismarkt. De westkust van Noorwegen, met de fjorden, is een juweel. Regen of niet.’