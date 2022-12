Hier heerst de esthetiek van weckpotten, geurkaarsen en de totale overheersing van de kleur beige

‘Netflix voor mindfulness’. Zo werd mij My Inner Health Club de afgelopen tijd volhardend aangeraden in reclames op Instagram. Deze ‘club’ is een platform voor yoga- en lifestylevideo’s zoals de afgelopen jaren veel gelanceerd. Precies dat soort spirituele streamers weten dat het weer de tijd van het jaar is waarin gevoelsmatig aan het eind van de maand de wereld vergaat – de tijd waarin alles nog even nú af moet, terwijl je ook een marathon aflegt langs familieavonden en een rits grensoverschrijdende kerstborrels. Die tijd van het jaar waarin je zwak bent, op zoek naar houvast. Ik wel, in elk geval.

De website waarop ik na het mindful aangaan van een automatische incasso à 20 euro per maand terechtkom, lijkt op die van een trendy reclamebureau: een strak frame omlijst verschillende video’s, thematisch onderverdeeld in Stress, Digestion, Energy en Immunity. In de eerste categorie zijn bijvoorbeeld yogafilmpjes te vinden, bij Digestion vertelt een ayurvedische chef hoe je havermout maakt. Binnen het Energy-domein kun je een videolesje qi gong volgen – een soort tai chi, maar hipper.

Eigenlijk maakt het niet veel uit wat je aanklikt: elk filmpje op My Inner Health Club voelt hetzelfde; als een Headspace-meditatie in een Scandinavische designwinkel. De site is doordrenkt van de ‘intentionele’ esthetiek die elk merk, elk persoon en elk platform met mindfulness-aspiraties het afgelopen jaar omarmde. Een esthetiek die tot uiting komt in het online delen van zuurdesembrood en weckpotten, in maankalenders en geurkaarsen met namen als Gardener en Bibliotheque, maar bovenal in een totale overheersing van de kleur beige.

My Inner Health Club is een beige wereld. De achtergrond van de site is beige; de docenten dragen ongekleurd linnen; de videodecors bestaan uit grijzige loodsen, off-white yogastudio’s en buitenlocaties waar een grote beige lap als achterwand fungeert.

Een kruidendeskundige legt uit over spijsvertering op My Inner Health Club Beeld My Inner Health Club

Onlangs las ik over onderzoek naar consumentenvoorwerpen gefabriceerd tussen 1800 en nu. Wat bleek: onze spullen worden steeds minder kleurrijk. Terwijl de samenleving verder af komt te staan van de natuur, verzamelen wij keramiek in kleikleur om ons gevoel van vervreemding te compenseren. Een platform als My Inner Health Club getuigt van eenzelfde kortzichtigheid: het idee dat je door even kijken naar een beige scherm alle andere schermen weer aankan.

In tijden van overconsumptie onderscheidt de elite zich door te investeren in wat we kwaliteit van leven noemen. Alles wat we kopen moet artisanaal zijn en holistisch – moet ons doen vergeten dat we met welke vorm van consumptie dan ook de natuur niet dichterbij gaan krijgen en ons leven niet gaan verbeteren, maar vooral bezig zijn met het bestendigen van onze eigen status.

Zal ik hieraan denken, als ik straks achterin de auto – nog katerig van het diner van gister en al vol anticiperende ergernis over weer een avond 30 Seconds – mee-adem met een deep breathing-video? Vast niet. Maar het is dan ook even míj́n kerst, en míj́n dure schijnoplossing.