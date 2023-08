Hier, aan de grens, ligt Goedleven een zwaar bevochten stukje goed leven te zijn

Sjef van Dongen en zijn echtgenote Halima voor hun huis in Goedleven. Beeld Gidi Heesakkers

Nog niet zo lang geleden lag Sjef van Dongen (60) iedere ochtend vanaf vijf uur te malen. Over hoe de verbouwing hier ooit af moest komen, over of hij na anderhalf jaar sukkelen nog eens uit de burn-out-put zou geraken. Financiële zorgen. ‘Je durft haast niet meer aan de dag te beginnen’, zo omschrijft hij het gevoel.

Hij had al van alles geprobeerd – psychotherapie, medicijnen – maar uiteindelijk markeerde het voornemen om iedere morgen een wandeling te maken de ommekeer. Hij begon er tijdens de ramadan mee, een kilometer of negen, heen en weer van Goedleven naar Turkeye, een ander gehucht dat bij de gemeente Waterlandkerkje hoort. Onderweg maakte hij foto’s van wat hem ook maar opviel. ‘Ik zag bijna elke ochtend een prachtige zonsopkomst, ook al was het daarna de hele dag grijs.’

Over de auteur

Gidi Heesakkers is redacteur van de Volkskrant. Ze volgt sinds 2018 stand-up comedy en cabaret, ook schrijft ze regelmatig over populaire cultuur en gewoonten in het dagelijks leven.

Het deed hem goed. Het gaat weer goed.

Wat Sjef deed, zegt zijn vrouw Halima Belahmira Van Dongen (56), half in het Nederlands, half in het Frans, is precies waar de ramadan in haar beleving om draait: het leven vertragen en beschouwen zoals het op dat moment is. ‘De situatie niet uit alle macht proberen te veranderen, maar er letterlijk bij stilstaan.’

Allebei waren ze twee keer eerder getrouwd. Sjef kocht het huis en de schuur ernaast aanvankelijk met zijn ex. Op de gevel staat intussen El Maktoub, wat in het Arabisch zoiets betekent als ‘het staat geschreven’. Het stond ook geschreven op hun huis in Grimbergen, bij Brussel, dat ze verhuren tot het verkocht is. Goedleven is een lotsbestemming, zo zien ze het, en als het aan hen ligt ook de eindbestemming. De verbouwing is en blijft nog wel even in volle gang. In hun tuin verhuren ze een tiny house aan mensen ‘die de teller even op nul willen zetten’.

Sjef gebaart naar de grens, aan twee kanten rondom hun rustpunt. In wat hij met een grijns ‘het zwaarst bevochten stukje Nederland’ noemt ligt een plak Goedleven een zwaar bevochten stukje goed leven te zijn.