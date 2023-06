Het zweet breekt me uit bij de gedachte aan alle ‘vakmensen’ die in mijn leven de revue zijn gepasseerd

Er viel een boekje in de bus van Marieke Henselmans, de bekende proto-‘consuminderaar’ (ik heb een hekel aan dat woord, maar het blijft wél hangen). Mijn vakmensen heet het boekje. Mij brak onmiddellijk het zweet uit bij de gedachte aan alle ‘vakmensen’ die in mijn veelbewogen leven de revue zijn gepasseerd.

De schoorsteenveger die mijn schoorsteenkap met opzet sloopte om me voor honderden euro’s een nieuwe aan te kunnen smeren. De verwarmingsmonteur die bij de jaarlijkse ‘servicebeurt’ de afvoerslang van de wasmachine losmaakte, waardoor mijn huis overstroomde. De dakdekker die ik ’s nachts in paniek belde omdat het dakraam van het huis was gewaaid en de regen onstuimig mijn zolder inplensde: hij vroeg voor een half uur werk een bedrag waarvoor ik zowat een heel nieuw dak had kunnen kopen.

De ‘keukenspecialist’ die me tot vier keer toe een verkeerde ijskast bezorgde. De ‘schilder’ die een week deed over het schilderen van mijn balkon, waarvan de verf na een maand alweer begon af te bladderen. De ‘fietsenmaker’ die mijn oude moeder een krot van een derdehandsje verkocht voor de prijs van een nieuwe fiets. Et cetera, ad infinitum.

‘Lees eerst dit voordat je gaat googelen!’, waarschuwt een rode sticker op het boekje van Henselmans. Dat deed ik maar al te graag. Google is sowieso geen goede raadgever op het gebied van vakmensen, dat wist ik al, maar Henselmans legt nog eens uit waarom: ‘De bedrijven die bij Google bovenaan staan betalen zich blauw daarvoor. Terwijl de goede fijne vakmensen helemaal niet hoeven adverteren. Hun klanten komen via mond-tot-mondreclame. Ze hebben altijd werk en soms een wachtlijst.’

Dan geeft ze informatie over een reeks vakmensen, op alfabetische volgorde, van aannemer tot uitvaartondernemer. Waar moet je op letten? Is fietsenmaker/schilder/ fotograaf /ict’er/verhuizer/kapper een ‘beschermd beroep’, dat wil zeggen: moet je aan bepaalde eisen voldoen om je zo te mogen noemen? Antwoord: nee, nee, nee, nee en nee, elke boerenlul mag dat. Opmerkelijk.

Henselmans wijst op gemene trucjes. (Sommige schilders gieten goedkope verf in blikken van drie keer zo dure verf! Sommige fietsenmakers plakken geen banden meer, maar gooien er standaard een nieuwe binnenband om, want dat is minder werk en levert meer geld op!)

Ook geeft ze tips door van échte vakmensen. Een dierenarts, bijvoorbeeld, die uitlegt dat een ziektekostenverzekering voor je poes of hond meestal veel duurder uitvalt dan het opzijleggen van geld voor calamiteiten. Ook een uitvaartverzekering (voor jezelf, niet voor de poes) moet je trouwens niet nemen; die geeft meestal alleen maar gedoe en extra kosten. Kijk, daar hebben we wat aan.

Maar hoe kom je nou aan een goed en betrouwbaar vakmens? Dat verschilt per vak, maar Henselmans geeft één geniale tip: het ene vakmens kent vaak een andere. ‘Vraag aan je cv-monteur of hij een stukadoor weet, aan je garagehouder of hij een belastingadviseur weet, enzovoort. De veiligheid zit erin dat iemand die jij vertrouwt de ander heeft aanbevolen.’

Het boekje is vormgegeven als een schoolschriftje, met een etiket ‘Vakmensenboek van…’ Een tikje suf, maar er zit meer achter: elk hoofdstuk wordt besloten met een vakje waarin je de contactgegevens van je favoriete dierenarts, advocaat, masseur of makelaar kunt invullen. Het idee is dat je het boekje laat rondgaan, bijvoorbeeld op buurtfeestjes, zodat iedereen er wat aan heeft, en eventueel vakmensen kan toevoegen.

Leuk bedacht, maar wel een beetje, eh, ouderwets, in tijden van appgroepen. Ik zie mijzelf nog niet onder het kopje ‘Mijn favoriete uitvaartondernemer is…’ in keurige dameslettertjes het volledige adres van een website in een schriftje schrijven (‘www.hetlaatsteloodje.nl’). Ik héb geen ‘favoriete’ uitvaartondernemer, en dat hoop ik zo te houden.