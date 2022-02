Het Zuidasmuseum: van rechtbankbunker tot ambitieus museum waar kunst wordt getoond én gemaakt

Maquette van het nieuwe Zuidasmuseum, werktitel MCA, in Amsterdam. Beeld OMA / Frans Parthesius

‘Vergeet u vooral niet ook de achterkant van het gebouw te bekijken. Daar zult u later veel gebruik van maken. Het is het wandelgebied.’ Projectleider Simon de Kruyff van de Hartwig Art Foundation staat op het podium achter een enorme maquette. De bedoeling is, zegt hij tijdens een informatieavond voor omwonenden, dat wat hier in karton aan elkaar is gelijmd over drie jaar tijd daadwerkelijk in steen, beton en glas aan de Amsterdamse Parnassusweg te bezoeken is.

‘Museum of Contemporary Art’ (MCA) luidt de voorlopige benaming van het nieuwe kunstcentrum. Locatie: de voormalige béton brut-rechtbank aan de Zuidas, die voor de museale behuizing ingrijpend gerenoveerd en architectonisch aangepast moet worden. Het gerechtsgebouw, dat een kleine vijftig jaar oud is en zowat aan de snelweg A10 ligt, is beschikbaar gekomen doordat pal ernaast een nieuwe rechtbank is verrezen.

Het initiatief voor het kunstcentrum werd genomen door de Hartwig Art Foundation, waarvan de twee bestuursleden een geschiedenis met het Stedelijk Museum hebben. Beatrix Ruf als voormalig directeur, zakenman, mecenas en privéverzamelaar Rob Defares was er bestuurslid. Miljardair Defares is ook de financiële kracht achter dit project. De ‘beursbengel’ en flitshandelaar is goed voor een vermogen van 2 miljard euro, volgens de Quote 500. En dat is 500 miljoen meer dan vorig jaar. Met de R.H. Defares-zaal en IMC-zaal (vernoemd naar zijn bedrijf) is hij al enige jaren een belangrijke begunstiger van het Amsterdamse museum.

Getweeën lanceerden Defares en Ruf vorig jaar augustus het voorstel voor een ‘toonaangevend internationaal museum voor hedendaagse kunst’. Het moet een centrum worden waarin niet alleen kunst getoond gaat worden, maar ook geproduceerd. Reden waarom er naast expositieruimte plaats zal zijn voor ateliers, verblijfsruimtes voor kunstenaars, een auditorium, ruimtes voor workshops, aangevuld met een foodlab, bistro en, boven op de drie aaneengeschakelde torens, een doorzichtig restaurant als eyecatcher. Het gebouw zal door deze toevoeging 5,5 meter hoger worden, wat in de buurt enige onrust veroorzaakt.

Verantwoordelijk voor het ontwerp is OMA, het architectenbureau van Rem Koolhaas. De Nederlander was samen met Ruf zeven jaar geleden verantwoordelijk voor de collectieopstelling in de kelder van het Stedelijk die bekend werd door het caviaraceparcours van donkere, loodzware stalen platen waartegen de kunstwerken als in een depot waren opgehangen.

Wie de maquette van het museum goed bekijkt, krijgt een aardig idee hoe het kunstcentrum eruit komt te zien, al is nog niet alles definitief bepaald. Aan de voorzijde moet een doorzichtige entree verschijnen, volgens projectleider De Kruyff de ‘grootste aanpassing’. Daar valt wat op af te dingen. Buiten het ogenschijnlijk zwevende restaurant zit de verandering ’m vooral aan de achterzijde. Daar zal het bestaande kantorenblok worden afgebroken en de kelder verdiept voor een muziekzaal, met daarbovenop een gigantische tentoonstellingszaal. Ook de bestaande vier oude gerechtszalen zullen tot expositiezalen worden verbouwd.

Het geschatte totaal aan vloeroppervlak voor exposities komt daarmee op zo’n 3.700 vierkante meter. Ter vergelijk: het Stedelijk heeft een tentoonstellingsoppervlak van 6.670 vierkante meter. De deal is dat de gemeente het gebouw van het Rijk aankoopt en dat de stichting het voor eigen kosten verbouwt en daarna huurt. Met de gemeentelijke aankoop is een bedrag van een kleine 27 miljoen euro gemoeid.

Op 15 september vorig jaar ging de Amsterdamse gemeenteraad hiermee akkoord. De Amsterdamse Kunstraad had al een maand eerder positief op de plannen gereageerd. Inmiddels zijn alle vergunningen tegelijk aangevraagd, bij elkaar iets van 55 documenten. Hierover moeten het Amsterdamse college van burgemeester en wethouders en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied deze zomer een beslissing nemen, waarna nog beroep mogelijk is bij de Raad van State. De Hartwig Art Foundation hoopt volgend jaar met de verbouwing te kunnen beginnen. De planning is vervolgens dat het museum in 2025 opengaat.

‘Welke kunstwerken we gaan tonen, wat de openingstijden zullen zijn en wat de dagsoep is, daarvoor is het nog te vroeg’, laat projectleider De Kruyff tijdens de bijeenkomst weten. Duidelijk uit de plannen is wel dat de privéverzameling van Defares niet in het nieuwe museum zal worden getoond. Het museum zal ook geen eigen collectie opbouwen, maar van verzamelaars en musea geleende werken tonen.

Naast de Foundation bestaat er ook de Hartwig Art Production Collection Fund. Het fonds is door Defares twee jaar geleden opgericht met een inleg van 10 miljoen euro. Doel: het ondersteunen van projecten van kunstenaars. De kunst die door hen geproduceerd gaat worden, wordt gedoneerd aan de Rijkscollectie, de kunstverzameling van de Nederlandse Staat, en zal daarmee toegankelijk zijn voor alle musea in Nederland en daarbuiten.

Strategisch gezien is de wat winderige locatie van het nieuwe kunstcentrum aan de Parnassusweg goed gekozen, zeker op termijn. In de toekomst (op zijn vroegst in 2038, naar de laatste berekeningen) moet de Zuidas, als de uitbreiding van Station Amsterdam Zuid en de ondertunneling van de A10 een feit zijn, een internationaal reizigersknooppunt worden.